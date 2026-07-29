Αίγυπτος: Drone έπληξε αμερικανικό δεξαμενόπλοιο αποθήκευσης φυσικού αερίου σε λιμάνι της Μεσογείου

Έκρηξη σημειώθηκε σε τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στο λιμάνι Νταμιέτα στην Αίγυπτο κατά την εκφόρτωση φορτίου

Newsbomb

Αίγυπτος: Drone έπληξε αμερικανικό δεξαμενόπλοιο αποθήκευσης φυσικού αερίου σε λιμάνι της Μεσογείου
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένα drone έπληξε δεξαμενόπλοιο αποθήκευσης φυσικού αερίου αμερικανικής ιδιοκτησίας στο λιμάνι της Νταμιέτα στην Αίγυπτο.
  • Στο λιμάνι της Νταμιέτα εκδηλώθηκε έκρηξη και φωτιά σε δύο δεξαμενόπλοια φυσικού αερίου κατά την εκφόρτωση φορτίου.
  • Τα δεξαμενόπλοια που επλήγησαν μεταφέρθηκαν εκτός της περιοχής του λιμανιού για ασφάλεια.
  • Το λιμάνι της Νταμιέτα φαίνεται να είναι στόχος σε έναν «χάρτη εκδίκησης» που συνδέεται με το Ιράν και την Ουκρανία.
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Έκρηξη σημειώθηκε σε τερματικό σταθμό LNG στο λιμάνι της Νταμιέτα στην Αίγυπτο, κατά τη διάρκεια εκφόρτωσης φορτίου, σύμφωνα με την εταιρεία παροχής ναυτιλιακών υπηρεσιών Inchcape Shipping Services (ISS).

Drone φέρεται να επληξε ένα δεξαμενόπλοιο αποθήκευσης φυσικού αερίου αμερικανικής ιδιοκτησίας στο μεσογειακό λιμάνι της Νταμιέτα στην Αίγυπτο, σύμφωνα με τηλεγράφημα του Reuters που επικαλείται δύο πηγές ασφαλείας.

Μια πλωτή μονάδα αποθήκευσης LNG υπό αμερικανική ιδιοκτησία και διαχείριση, με σημαία Νήσων Μάρσαλ, επλήγη από τουλάχιστον ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (UAV) ενώ βρισκόταν στο λιμάνι της Νταμιέτα στην Αίγυπτο, σύμφωνα με τη βρετανική εταιρεία θαλάσσιας ασφάλειας Ambrey.

Η εταιρεία παροχής λιμενικών υπηρεσιών Inchcape ανέφερε, σε ξεχωριστό μήνυμα, ότι δύο δεξαμενόπλοια φυσικού αερίου τυλίχθηκαν στις φλόγες στο λιμάνι της Νταμιέτα. Ανέφερε, επίσης, ότι τα πλοία που εμπλέκονται στην έκρηξη μεταφέρθηκαν εκτός της περιοχής του λιμανιού.

Το λιμάνι φέρεται να περιλαμβάνεται στον «χάρτη στόχων εκδίκησης» του Ιράν κατά της Ουκρανίας.

Το drone χτύπησε το πλωτό δεξαμενόπλοιο αποθήκευσης Energos Winter, προκαλώντας πυρκαγιά που στη συνέχεια εξαπλώθηκε σε ένα άλλο πλοίο, το Gaslog Salem, δήλωσαν τρεις εμπορικές πηγές που γνωρίζουν το περιστατικό.

Το πλήρωμα απομακρύνθηκε από το τάνκερ, ενώ η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο. Κανένα μέρος δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση

Οι αιγυπτιακές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού, αλλά δεν το έχουν χαρακτηρίσει ως επίθεση.

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Οι πέντε Ιρανοί σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό στην επαρχία Ντιγιάλα, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Δημοσιογράφοι του AFP ανέφεραν πως είδαν φέρετρα σκεπασμένα με ιρανικές σημαίες σε κηδείες που οργάνωσε η Χασντ ας Σάαμπι στη Βαγδάτη.

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