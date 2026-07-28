Βίντεο-ντοκουμέντο αποκαλύπτει τις παρασκήνιες πιέσεις του Λίντσεϊ Γκράχαμ για τον πόλεμο στο Ιράν

Αποκαλυπτικά πλάνα δείχνουν τον εκλιπόντα Αμερικανό γερουσιαστή να πανηγυρίζει για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, την ώρα που ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου έφτασε στην Ουάσινγκτον για την κηδεία του

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Βίντεο-ντοκουμέντο αποκαλύπτει τις παρασκήνιες πιέσεις του Λίντσεϊ Γκράχαμ για τον πόλεμο στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
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Αποκαλυπτικό υλικό από αδημοσίευτο ντοκιμαντέρ φέρνει στο φως τον ρόλο που διαδραμάτισε ο εκλιπών Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος εμφανίζεται να πανηγυρίζει για τον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν. Στα σχετικά πλάνα, ο ίδιος φέρεται να χαρακτηρίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις ως «το καλύτερο πράγμα» που είχε κάνει ποτέ, αποκαλύπτοντας πως πίεζε εντατικά προς αυτή την κατεύθυνση για ολόκληρα χρόνια.

https://www.instagram.com/aljazeeraenglish/reel/DbUJgMLj3fz/

Οι αντιδράσεις στα πλάνα και οι αποκαλύψεις

«Δείτε τι κάναμε εδώ, σχεδόν έκλαψα», ακούγεται να δηλώνει ο Λίντσεϊ Γκράχαμ στο βίντεο, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την τροπή των πραγμάτων. Το υλικό καταγράφει τις ιδιωτικές συζητήσεις και τις επαφές που είχε ο γερουσιαστής, αποτυπώνοντας την επίμονη προσπάθειά του να εμπλέξει ενεργά τις αμερικανικές δυνάμεις στην ευρύτερη σύγκρουση. Κι όμως, οι αποκαλύψεις αυτές βλέπουν το φως της δημοσιότητας σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συγκυρία, λίγο πριν από την επίσημη τελετή στη μνήμη του.

Στην Ουάσινγκτον ο Νετανιάχου

Όπως ανακοινώθηκε, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ταξίδεψε στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα, προκειμένου να παραστεί στη μνημόσυνη τελετή για τον Αμερικανό πολιτικό που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη. Ο Ισραηλινός ηγέτης διατηρούσε στενούς δεσμούς με τον εκλιπόντα γερουσιαστή, ο οποίος υπήρξε σταθερός υποστηρικτής της στρατιωτικής συνεργασίας των δύο κρατών. Πάντως, η παρουσία ξένων ηγετών στην αμερικανική πρωτεύουσα υπογραμμίζει τον αντίκτυπο που είχαν οι παρασκήνιες διπλωματικές πρωτοβουλίες του Γκράχαμ στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

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