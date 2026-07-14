Λίντσεϊ Γκράχαμ: Η αδελφή του εκλιπόντος Γερουσιαστή επιλέχθηκε για να ολοκληρώσει τη θητεία του

Snapshot Η Ντάρλιν Γκράχαμ Νόρντοουν διορίστηκε από τον κυβερνήτη της Νότιας Καρολίνας για να ολοκληρώσει τη θητεία του εκλιπόντα αδελφού της, Λίντσεϊ Γκράχαμ, στη Γερουσία.

Ο Λίντσεϊ Γκράχαμ πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 71 ετών από ρήξη αορτής που προκλήθηκε από καρδιαγγειακή νόσο.

Η Νόρντοουν δεν έχει προηγούμενη πολιτική εμπειρία και θα υπηρετήσει μέχρι τον Ιανουάριο του 2027, χωρίς να έχει αποφασίσει αν θα διεκδικήσει εκ νέου την έδρα.

Ο Λίντσεϊ Γκράχαμ ήταν σημαντική πολιτική μορφή με ισχυρή επιρροή στην εξωτερική πολιτική και υποστηρικτής των αμερικανικών στρατιωτικών επεμβάσεων.

Ο διορισμός της Νόρντοουν ακολουθεί την αμερικανική παράδοση όπου συγγενείς αναλαμβάνουν να συνεχίσουν το έργο εκλιπόντων νομοθετών. Snapshot powered by AI

Η Ντάρλιν Γκράχαμ Νόρντοουν επιλέχθηκε επίσημα να αντικαταστήσει τον εκλιπόντα αδελφό της, Λίντσεϊ Γκράχαμ, στη Γερουσία. Ο κυβερνήτης της Νότιας Καρολίνας, Χένρι ΜακΜάστερ, ανακοίνωσε τον διορισμό της τη Δευτέρα, παρουσιάζοντάς την ως την «αγαπημένη μικρή αδελφή» του Γκράχαμ που καλείται τώρα να ολοκληρώσει το έργο του. Ο έμπειρος γερουσιαστής έφυγε ξαφνικά από τη ζωή το περασμένο Σάββατο σε ηλικία 71 ετών, λόγω ρήξης αορτής που προκλήθηκε από καρδιαγγειακή νόσο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα του ιατροδικαστή της Ουάσινγκτον.

Η απόφαση για τον διορισμό της Νόρντον ελήφθη μετά από έντονες παροτρύνσεις κορυφαίων αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η κίνηση αυτή θεωρήθηκε ως ο απόλυτος φόρος τιμής στον γερουσιαστή, ο οποίος δεν παντρεύτηκε ποτέ και δεν απέκτησε παιδιά, έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα στη ζωή του την αδελφή του. Η ίδια, βαθιά συγκινημένη, δήλωσε ότι αποτελεί τεράστια τιμή για εκείνη, προσθέτοντας πως ο Λίντσεϊ ήταν πάντα δίπλα της και τώρα ήρθε η σειρά της να του το ανταποδώσει, εκπληρώνοντας αυτό που σίγουρα θα επιθυμούσε και ο ίδιος.

Η συγκλονιστική ιστορία των δύο αδελφών

Η σχέση του Λίντσεϊ Γκράχαμ με την αδελφή του, Ντάρλιν, σφυρηλατήθηκε μέσα από σκληρές δοκιμασίες. Έχασαν και τους δύο γονείς τους σε νεαρή ηλικία, με διαφορά μόλις 15 μηνών. Ο Γκράχαμ, μόλις 22 ετών τότε, ανέλαβε de facto τον ρόλο του προστάτη για την 13χρονη τότε αδελφή του. Παρόλο που εκείνη έζησε προσωρινά με άλλα μέλη της οικογένειας, κράτησαν μια διαρκή επαφή κατά τη διάρκεια των σπουδών του στη νομική και της θητείας του στην Πολεμική Αεροπορία.

Η Νόρντοουν, η οποία είναι μητέρα δύο παιδιών και εργάζεται βοηθώντας άτομα με αναπηρίες να βρουν απασχόληση, είχε περιγράψει παλαιότερα τον αδελφό της ως έναν συνδυασμό αδελφού, πατέρα και μητέρας. Ο Γκράχαμ την είχε υιοθετήσει και επίσημα, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι θα λάμβανε τα στρατιωτικά του επιδόματα σε περίπτωση που συνέβαινε κάτι στον ίδιο. Η Ντάρλιν βρισκόταν σταθερά στο πλευρό του σε κάθε πολιτική του μάχη, ενώ ο ίδιος είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι εκείνη θα αναλάμβανε τον ρόλο της πρώτης κυρίας αν εκείνος εκλεγόταν ποτέ πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η πολιτική παρακαταθήκη και η επόμενη ημέρα στη Γερουσία

Ο Λίντσεϊ Γκράχαμ εξελέγη για πρώτη φορά στη Γερουσία το 2002 και αναδείχθηκε σε μία από τις πιο ισχυρές και επιδραστικές φωνές της Ουάσινγκτον στην εξωτερική πολιτική. Υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής των αμερικανικών στρατιωτικών επεμβάσεων στο εξωτερικό, ενώ λίγες ώρες πριν από τον θάνατό του είχε επιστρέψει από το Κίεβο, όπου συναντήθηκε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η απώλειά του έρχεται σε μια κρίσιμη πολιτική συγκυρία, καθώς οι Ρεπουμπλικανοί διατηρούσαν οριακή πλειοψηφία 53-47 έναντι των Δημοκρατικών στη Γερουσία. Η Ντάρλιν Γκράχαμ Νόρντοον, η οποία δεν έχει διατελέσει ποτέ ξανά σε δημόσιο αξίωμα, θα υπηρετήσει για το υπόλοιπο της θητείας του Γκράχαμ, η οποία λήγει τον Ιανουάριο του 2027. Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί αν η ίδια θα διεκδικήσει την έδρα για μια πλήρη εξαετή θητεία στις επερχόμενες εκλογές ή αν θα περιοριστεί στον μεταβατικό αυτό ρόλο, την ώρα που αρκετοί Ρεπουμπλικάνοι υποψήφιοι έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για την έδρα στη Νότια Καρολίνα. Ο διορισμός της ακολουθεί μια μακρά και ιστορική παράδοση στο αμερικανικό Κογκρέσο, όπου μέλη της οικογένειας αναλαμβάνουν να συνεχίσουν το έργο εκλιπόντων νομοθετών.

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