Λίντσεϊ Γκράχαμ: Από τι πέθανε τελικά ο Αμερικανός γερουσιαστής - Οργιάζουν οι θεωρίες συνωμοσίας

Snapshot Ο Λίντσεϊ Γκράχαμ πέθανε αιφνίδια από ρήξη ανευρύσματος αορτής, σύμφωνα με προκαταρκτικό ιατροδικαστικό πόρισμα.

Ο θάνατός του προκάλεσε θεωρίες συνωμοσίας που εμπλέκουν τη Μόσχα και την Τεχεράνη, χωρίς επίσημα στοιχεία για ξένη εμπλοκή.

Ο γερουσιαστής ήταν έντονος επικριτής της Ρωσίας και του Ιράν και είχε πρόσφατα επισκεφτεί την Ουκρανία και υποστήριξε κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση πανηγύρισε τον θάνατό του, ενώ υπήρξαν αναφορές για απειλές από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Ο κυβερνήτης της Νότιας Καρολίνας θα διορίσει προσωρινό αντικαταστάτη του Γκράχαμ μέχρι τη διεξαγωγή ειδικών εκλογών. Snapshot powered by AI

Ο ξαφνικός και απροσδόκητος θάνατος του βετεράνου γερουσιαστή των ΗΠΑ Λίντσεϊ Γκράχαμ έχει πυροδοτήσει δεκάδες θεωρίες συνωμοσίας στο διαδίκτυο, με το Ιράν και τη Ρωσία να γίνονται το επίκεντρο ανεπιβεβαίωτων εικασιών.

Παρόλο που αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Ρεπουμπλικάνος από τη Νότια Καρολίνα πέθανε μετά από «σύντομη και αιφνίδια ασθένεια», δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να συνδέουν κάποιον ξένο παράγοντα με τον θάνατό του. Όπως έγινε σήμερα γνωστό, ένας από τους στενότερους συμμάχους του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Κογκρέσο, ο οποίος ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο για να υποστηρίξει μια πιο επιθετική εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ , πέθανε μετά ρήξη ανευρύσματος αορτής, σύμφωνα με προκαταρκτικό πόρισμα ιατροδικαστή που κοινοποίησε το γραφείο του Η επίσημη αιτία θανάτου θα αποκαλυφθεί μετά από τοξικολογικές και μικροσκοπικές εξετάσεις.

Ωστόσο, η πρόσφατη επίσκεψη του Γκράχαμ στην Ουκρανία, η πίεσή του για νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, η μακροχρόνια υποστήριξή του για μια σκληρή πολιτική κατά του Ιράν και οι αναφορές για πρόσφατες απειλές από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν έχουν ωθήσει τους χρήστες και τους σχολιαστές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να αναρωτηθούν αν κρύβεται κάτι περισσότερο πίσω από τον θάνατό του.

Η ιρανική αντίδραση ενισχύει τις θεωρίες συνωμοσίας

Ενώ η ρωσική οπτική γωνία κυριαρχεί στον διάλογο, ένα δεύτερο κύμα από θεωρίες συνωμοσίας στρέφεται ξεκάθαρα στο Ιράν. Ο Γκράχαμ θεωρούνταν αναμφισβήτητα το πιο θορυβώδες «γεράκι» κατά του Ιράν στο Καπιτώλιο. Πέρασε δεκαετίες υποστηρίζοντας την πλήρη απομόνωση της Τεχεράνης, πιέζοντας συνεχώς για στρατιωτική δράση για την αποσυναρμολόγηση των βαλλιστικών πυραύλων και των πυρηνικών προγραμμάτων της και επευφημώντας δυνατά τις επιθέσεις της κυβέρνησης Τραμπ σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

5 days ago, Senator Lindsey Graham posted about how the IRGC threatened to assassinate him. They threatened to assassinate me and President Trump as well with matching posters of our faces held by IRGC operatives at Khameini’s funeral that called for our heads to roll.



Now,… https://t.co/nOhswRJG6I — Laura Loomer (@LauraLoomer) July 12, 2026

Η ιρανική κρατική τηλεόραση ανακοίνωσε τον θάνατο του Γκράχαμ με ανοιχτά πανηγυρικό τόνο, χαρακτηρίζοντάς τον ως «πολεμοκάπηλο και αντιιρανό γερουσιαστή των ΗΠΑ» και συγχαίροντας το Ιράν για τον θάνατό του.

Iranian media statement



"I congratulate the Iranian nation on warmongering anti-Iran US senator Lindsey Graham being sent to hell."



(rough translation) pic.twitter.com/sb4ry3bydx — John Hussain (@johnhussainpres) July 12, 2026

Η συντηρητική σχολιάστρια Λόρα Λούμερ ήταν μεταξύ εκείνων που έθεσαν ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του Γκράχαμ. Σε μια ανάρτηση στο X, έγραψε ότι ο γερουσιαστής φέρεται να είχε απειληθεί από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν ημέρες νωρίτερα και αμφισβήτησε το κατά πόσον θα μπορούσε να είχε δηλητηριαστεί από ξένο αντίπαλο είτε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο εξωτερικό είτε μετά την επιστροφή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ζήτησε επίσης να διερευνηθεί ο θάνατος, ρωτώντας τι εννοούσαν οι αξιωματούχοι χαρακτηρίζοντάς τον ως «σύντομη και αιφνίδια ασθένεια» και αν θα έπρεπε να εξεταστεί η πιθανότητα δηλητηρίασης.

Ο Αμερικανός συγγραφέας Ράμπι Σμάλεϊ αντέδρασε επίσης στον θάνατο του Γκράχαμ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Δεν είμαι συνωμοσιολόγος. Αλλά ο θάνατος του μεγαλύτερου εχθρού του Ιράν και της Ρωσίας, του μεγάλου Λίντσεϊ Γκράχαμ, μια μέρα μετά την επιστροφή του από την Ουκρανία, βρωμάει απίστευτα», έγραψε.

Five days ago Iran threatened to murder America’s greatest Senator. Now he is dead, just one day after returning from Ukraine. What the hell is happening? pic.twitter.com/xaogotJbJn — Rabbi Shmuley (@RabbiShmuley) July 12, 2026

Ο ρόλος του Κιέβου και το νομοσχέδιο για τις ρωσικές κυρώσεις

Το χρονοδιάγραμμα που προηγήθηκε του θανάτου του Γκράχαμ χρησιμεύει ως το κύριο καύσιμο για τις εκτυλισσόμενες θεωρίες που επικεντρώνονται στο Κρεμλίνο. Λίγες ώρες πριν από το θανατηφόρο ιατρικό του επείγον περιστατικό, ο Γκράχαμ είχε επιστρέψει από μια επίσκεψη υψηλού προφίλ στο Κίεβο - το δέκατο ταξίδι του στην Ουκρανία από την ολοκληρωτική εισβολή του 2022. Μέρες νωρίτερα, ο Γκράχαμ είχε ανακοινώσει πρόοδο με την κυβέρνηση Τραμπ σε ένα πακέτο κυρώσεων με στόχο τη Ρωσία, ενισχύοντας τη φήμη του ως ενός από τους πιο ένθερμους επικριτές της Μόσχας από το Κογκρέσο.

Ο θάνατος του Γκράχαμ τροφοδότησε επίσης εικασίες σε κύκλους μέσων ενημέρωσης, όπου ορισμένοι σχολιαστές επεσήμαναν αυτό που περιέγραψαν ως «καλά τεκμηριωμένη ιστορία» της Ρωσίας όσον αφορά τη χρήση εξειδικευμένων νευροτοξικών παραγόντων και ραδιενεργών δηλητηρίων εναντίον αντιπάλων. Ισχυρίστηκαν ότι η επιθετική πίεση του γερουσιαστή για αυστηρότερες κυρώσεις και η σκληρή πολιτική απέναντι στη Μόσχα μπορεί να τον έχουν καταστήσει πιθανό στόχο για φερόμενα κρατικά αντίποινα.

Πέρα από την Ουκρανία, ο Γκράχαμ παρέμεινε ένας από τους ισχυρότερους υποστηρικτές του ΝΑΤΟ και της διατλαντικής συνεργασίας στην Ουάσινγκτον. Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, τον περιέγραψε ως «ισχυρό υποστηρικτή της Αμερικής» που πίστευε βαθιά στη συμμαχία και εργάστηκε για να βοηθήσει στον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας. Ο πρώην επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, εξήρε επίσης την ακλόνητη δέσμευσή του στη συμμαχία.

Ο Γκράχαμ, ένας εξέχων Ρεπουμπλικάνος από τη Νότια Καρολίνα και πρώην δικηγόρος της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος υπηρέτησε στο Κογκρέσο για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, είχε κλείσει τα 71 του χρόνια μόλις δύο ημέρες πριν πεθάνει το βράδυ του Σαββάτου. Το γραφείο του είχε αρχικά δηλώσει ότι υπέφερε από «σύντομη και αιφνίδια ασθένεια».

Ο Τραμπ, ο οποίος μιλούσε συχνά με τον Γκράχαμ, είπε ότι ήταν «σαν μέλος της οικογένειας. Είναι πολύ δύσκολο». Είπε στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC ότι ο Γκράχαμ τον είχε καλέσει το Σάββατο το βράδυ μετά την επιστροφή του από ένα ταξίδι στην Ουκρανία και «ακουγόταν λίγο κουρασμένος, αλλά τέλειος». Ο πρόεδρος διέταξε οι σημαίες σε όλη τη χώρα να κυματίζουν μεσίστιες μέχρι το επόμενο Σάββατο βράδυ.

Ως γνωστός υποστηρικτής της εξωτερικής πολιτικής, ο Γκράχαμ ήταν μια από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες στην Ουάσινγκτον σε θέματα διεθνών υποθέσεων και συμβούλευε τον Τραμπ σε θέματα όπως ο πόλεμος στο Ιράν και η Ρωσία. Την Παρασκευή, ανακοίνωσε μια συμφωνία με την κυβέρνηση Τραμπ για την προώθηση ενός πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας .

Σύμφωνα με τη νομοθεσία στη Νότια Καρολίνα, ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης Χένρι ΜακΜάστερ θα διορίσει έναν προσωρινό αντικαταστάτη του Γκράχαμ, ο οποίος διεκδικούσε μια πέμπτη θητεία τον Νοέμβριο. Ένας νέος υποψήφιος θα επιλεγεί σε ειδικές προκριματικές εκλογές, οι οποίες πρέπει να διεξαχθούν σε διάστημα εβδομάδων. Ο νικητής των γενικών εκλογών του Νοεμβρίου θα ξεκινήσει μια πλήρη εξαετή θητεία τον Ιανουάριο.

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