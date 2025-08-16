Γερουσιαστής Γκράχαμ: Ο πόλεμος θα τελειώσει πριν τα Χριστούγεννα
Εάν όλα τελικά αποτύχουν, ο Τραμπ θα επιβάλει κυρώσεις κατά της Μόσχας και των αγοραστών ρωσικού πετρελαίου
Ο πόλεμος θα τελειώσει πριν από τα Χριστούγεννα εάν συναντηθούν οι πρόεδροι Ντόναλντ Τραμπ, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Βλαντιμίρ Πούτιν.
Αυτή την άποψη εξέφρασε ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής και ένας από τους ηγέτες των «γερακιών» στο αμερικανικό Κογκρέσο, Λίντσεϊ Γκράχαμ, σε σχόλιο του στο τηλεοπτικό κανάλι Fox για τη χθεσινή συνάντηση στην Αλάσκα.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η συμφωνία του Πούτιν για μια τριμερή συνάντηση είναι «μια σημαντική εξέλιξη της βραδιάς». Ταυτόχρονα, πρόσθεσε ότι εάν όλα τελικά αποτύχουν, ο Τραμπ θα επιβάλει κυρώσεις κατά της Μόσχας και των αγοραστών ρωσικού πετρελαίου.
