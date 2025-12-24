Voucher βιβλίων ΔΥΠΑ: Λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου οι επιταγές των 25 ευρώ

Σχεδόν 25.000 voucher παραμένουν αχρησιμοποίητα.

Στο τέλος του έτους ολοκληρώνεται το πρόγραμμα επιταγών αγοράς βιβλίων 2025 της ΔΥΠΑ, το οποίο ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου. Οι δικαιούχοι που δεν έχουν ακόμη ενεργοποιήσει το voucher τους καλούνται να το πράξουν έως τις 31 Δεκεμβρίου, προκειμένου να μη χάσουν το δικαίωμά τους.

Στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν εκδοθεί 150.000 επιταγές, αξίας 25 ευρώ η καθεμία (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με συνολικό προϋπολογισμό 3.750.000 ευρώ. Στο δίκτυο συμμετέχουν 867 βιβλιοπωλεία και εκδοτικοί οίκοι σε όλη τη χώρα.

Μέχρι σήμερα έχουν ενεργοποιηθεί 125.055 voucher, γεγονός που σημαίνει ότι σημαντικός αριθμός επιταγών παραμένει ανενεργός λίγες ημέρες πριν από τη λήξη του προγράμματος.

Με την επιταγή, που έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού, οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι μπορούν να αγοράσουν όποιο βιβλίο επιλέξουν από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους του μητρώου παρόχων, με εξαίρεση τα σχολικά βιβλία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (βιβλία που χορηγούνται δωρεάν από το Υπουργείο Παιδείας και τους λοιπούς δημόσιους φορείς), με έκπτωση τουλάχιστον 10% σε όλα τα βιβλία (εκτός από τα ξενόγλωσσα).

Για περισσότερες πληροφορίες και για την άμεση ενεργοποίηση του voucher, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/deltia-bivlion

