Τζένιφερ Λόπεζ: Γιόρτασε την Παραμονή των Χριστουγέννων φορώντας ριγέ πιτζάμες

Η Τζένιφερ Λόπεζ μπήκε για τα καλά στο πνεύμα των Χριστουγέννων, όπως φαίνεται από τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε στο Instagram την Παραμονή.

Η 56χρονη σταρ του «Kiss of the Spider Woman» εμφανίζεται χαλαρή μπροστά σε ένα εντυπωσιακά στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο, ενώ σε άλλες φωτογραφίες ποζάρει με την αδελφή της, Λίντα Λόπεζ, και το 17χρονο παιδί της, Έμμε. Οι τρεις τους χαμογελούν φορώντας ασορτί ριγέ πιτζάμες.

Η Λόπεζ συνόδευσε την ανάρτηση με τη λεζάντα: «’Twas the night… ?✨?».

Πέρσι, η Λόπεζ είχε μοιραστεί βίντεο όπου η οικογένειά της στόλιζε το χριστουγεννιάτικο δέντρο, ενώ είχε περάσει τις γιορτές κάνοντας σκι μαζί με τα παιδιά της και την αδελφή της.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η διάσημη σταρ εθεάθη να ψωνίζει χριστουγεννιάτικα δώρα με τον πρώην σύντροφό της, Μπεν Άφλεκ και τον 13χρονο γιο του, Σάμιουελ.

Η Λόπεζ και ο Άφλεκ γνωρίστηκαν το 2002 στα γυρίσματα της ταινίας Gigli και αρραβωνιάστηκαν λίγο αργότερα, πριν χωρίσουν λόγω της πίεσης της δημοσιότητας. Επανασυνδέθηκαν και παντρεύτηκαν το 2022, πριν χωρίσουν ξανά δύο χρόνια αργότερα.

