Τζένιφερ Λόπεζ: Έκανε καυτό comeback με προκλητικό μπικίνι στα 56 της

Η Τζένιφερ Λόπεζ πόζαρε με ένα καυτό μπικίνι, επιδεικνύοντας τα διάσημα οπίσθιά της, για να διαφημίσει τη μεγάλη επιστροφή της στο Λας Βέγκας. Η 56χρονη JLO φορούσε ένα εντυπωσιακό σύνολο στο χρώμα της σκουριάς που αναδείκνυε στο έπακρο την γυμνασμένη κοιλιά και τους γλουτούς της καθώς τραγούδησε πρόσφατα στη σκηνή.

Στη λεζάντα, η ποπ σταρ κινητοποίησε τους οπαδούς της, εν όψει των εμφανίσεών της στη λεγόμενη Sin City στο τέλος Δεκεμβρίου. «Τα λέμε αυτόν τον μηνα για το JLo Show στο Λας Βέγκας! Ποιο τραγούδι θέλετε να πω;» έγραψε.

https://www.instagram.com/reel/DRw_PyPERov/

Η προσωπική της προπονήτρια, Τρέισι Άντερσον, πρόσθεσε: «Το Λας Βέγκας είναι τόσο τυχερό που σε έχει ξανά!» ενώ η Χάιντι Κλουμ έκανε «like»

Η Λόπεζ θα εμφανιστεί στο Λας Βέγκας για μια νέα σειρά παραστάσεων με τίτλο «Up All Night Live» που ξεκινά στις 30 και 31 Δεκεμβρίου 2025, ενώ θα εμφανιστεί, επίσης, τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο του 2026. Τα νέα της σόου σηματοδοτούν την επιστροφή της στο Λας Βέγκας μετά την προηγούμενη σειρά παραστάσεων που «έσπασε» κάθε ρεκόρ.

Με 120 συναυλίες από το 2016 έως το 2018, η Λόπεζ έχει βγάλει πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια και έχει κερδίσει την ευρεία αναγνώριση κριτικών και θαυμαστών κατά τη διάρκεια των σχεδόν τριών χρόνων που διήρκεσε. Η εφημερίδα «Guardian χαρακτήρισε τη συναυλία ως «δύο ώρες ψυχαγωγίας υψηλής έντασης», γράφοντας: «Απόψε, η Λόπεζ υποσχέθηκε να μας δώσει ό,τι είχε. Μέσα από ένα ρεπερτόριο που περιλαμβάνει πολλά είδη, γεύσεις και χορευτικές κινήσεις, μας πρόσφερε ένα φανταστικό πάρτι».

Η τραγουδίστρια οριστικοποίησε το διαζύγιό της με τον 53χρονο Μπεν Άφλεκ - τον οποίο παντρεύτηκε το 2022 και χώρισε το 2024 - τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους. Έκτοτε έχει πει αρκετές φορές ότι ο γάμος δεν αποτελεί πλέον στόχο στη ζωή της. Μετά από τέσσερις... προσπάθειες, εμφανίζεται πιο συνειδητοποιημένη και πιο ώριμη συναισθηματικά και θέλει να επικεντρωθεί στην καριέρα, τα παιδιά της και την προσωπική της ισορροπία.

