Τζένιφερ Λόπεζ: Έκανε καυτό comeback με προκλητικό μπικίνι στα 56 της

Η Τζένιφερ Λόπεζ δημοσίευσε ένα προκλητικό βίντεο στο Instagram για να προωθήσει τις πωλήσεις εισιτηρίων εν όψει της μεγάλης επιστροφής της στο Λας Βέγκας. 

Newsbomb

Τζένιφερ Λόπεζ: Έκανε καυτό comeback με προκλητικό μπικίνι στα 56 της

Η Τζένιφερ Λόπεζ / AP

ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Τζένιφερ Λόπεζ πόζαρε με ένα καυτό μπικίνι, επιδεικνύοντας τα διάσημα οπίσθιά της, για να διαφημίσει τη μεγάλη επιστροφή της στο Λας Βέγκας. Η 56χρονη JLO φορούσε ένα εντυπωσιακό σύνολο στο χρώμα της σκουριάς που αναδείκνυε στο έπακρο την γυμνασμένη κοιλιά και τους γλουτούς της καθώς τραγούδησε πρόσφατα στη σκηνή.

Στη λεζάντα, η ποπ σταρ κινητοποίησε τους οπαδούς της, εν όψει των εμφανίσεών της στη λεγόμενη Sin City στο τέλος Δεκεμβρίου. «Τα λέμε αυτόν τον μηνα για το JLo Show στο Λας Βέγκας! Ποιο τραγούδι θέλετε να πω;» έγραψε.

https://www.instagram.com/reel/DRw_PyPERov/

Η προσωπική της προπονήτρια, Τρέισι Άντερσον, πρόσθεσε: «Το Λας Βέγκας είναι τόσο τυχερό που σε έχει ξανά!» ενώ η Χάιντι Κλουμ έκανε «like»

jlo.jpg

Η Λόπεζ θα εμφανιστεί στο Λας Βέγκας για μια νέα σειρά παραστάσεων με τίτλο «Up All Night Live» που ξεκινά στις 30 και 31 Δεκεμβρίου 2025, ενώ θα εμφανιστεί, επίσης, τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο του 2026. Τα νέα της σόου σηματοδοτούν την επιστροφή της στο Λας Βέγκας μετά την προηγούμενη σειρά παραστάσεων που «έσπασε» κάθε ρεκόρ.

l.jpg

Με 120 συναυλίες από το 2016 έως το 2018, η Λόπεζ έχει βγάλει πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια και έχει κερδίσει την ευρεία αναγνώριση κριτικών και θαυμαστών κατά τη διάρκεια των σχεδόν τριών χρόνων που διήρκεσε. Η εφημερίδα «Guardian χαρακτήρισε τη συναυλία ως «δύο ώρες ψυχαγωγίας υψηλής έντασης», γράφοντας: «Απόψε, η Λόπεζ υποσχέθηκε να μας δώσει ό,τι είχε. Μέσα από ένα ρεπερτόριο που περιλαμβάνει πολλά είδη, γεύσεις και χορευτικές κινήσεις, μας πρόσφερε ένα φανταστικό πάρτι».

jlo.jpg

Η τραγουδίστρια οριστικοποίησε το διαζύγιό της με τον 53χρονο Μπεν Άφλεκ - τον οποίο παντρεύτηκε το 2022 και χώρισε το 2024 - τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους. Έκτοτε έχει πει αρκετές φορές ότι ο γάμος δεν αποτελεί πλέον στόχο στη ζωή της. Μετά από τέσσερις... προσπάθειες, εμφανίζεται πιο συνειδητοποιημένη και πιο ώριμη συναισθηματικά και θέλει να επικεντρωθεί στην καριέρα, τα παιδιά της και την προσωπική της ισορροπία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:49ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Λούτσα: Συγγνώμη ζητά ο 29χρονος από την οικογένεια του 24χρονου - Προθεσμία να απολογηθεί αύριο

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο Βόλου: Συγγενείς τραυματία από τροχαίο πιάστηκαν στα χέρια με τον οδηγό που τον τράκαρε

12:43ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Τριήμερο με έντονες καταιγίδες - Ποιες περιοχές θα χτυπήσει

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρός κάνει challenge και «κρέμεται» από εν κινήσει λεωφορείο στην Καλλιθέα - Δείτε βίντεο

12:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιόδρας προς Κομισιόν: Ανάγκη εξαίρεσης του ελαιολάδου από την επιβολή δασμών εισαγωγής στις ΗΠΑ

12:33WHAT THE FACT

«Κυνηγοί ακτινοβολίας» στο Τσέρνομπιλ: Παράξενοι μύκητες τρέφονται με πυρηνική ακτινοβολία - Γιατί ενδιαφέρουν τη NASA

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ θέλει να εξορίσει τον Mαδούρο στο Κατάρ - Το μυστικό σχέδιο των ΗΠΑ

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Επιστρέφει στα μέτρα του κορονοϊού η Ισπανία - Μάσκες και πίεση στο Σύστημα Υγείας

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Χειμωνιάτικη επίσκεψη σμήνους φλαμίνγκο στο Ναύπλιο - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

12:23LIFESTYLE

Η θρυλική σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης» επιστρέφει στο καθημερινό πρόγραμμα

12:22ΑΠΟΨΕΙΣ

Τι κρύβει πραγματικά η θάλασσα

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ευελπίδων ο 29χρονος που προκάλεσε το φονικό τροχαίο στη Λούτσα – Βρέθηκε θετικός και σε κοκαΐνη εκτός από αλκοόλ

12:15ΚΟΣΜΟΣ

Malaysia Airlines MH370: Ξεκινάνε μετά από 11 χρόνια ξανά οι έρευνες για το εξαφανισμένο αεροπλάνο

12:13ΚΟΣΜΟΣ

Μάθιου Πέρι: Αντιμέτωπος με τρία χρόνια φυλάκισης ο γιατρός που του πουλούσε κεταμίνη

12:04ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Συμφωνία για την απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού αερίου μέχρι το φθινόπωρο του 2027

12:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Αρναούτογλου για τα Χριστούγεννα - «Προσοχή τις επόμενες ώρες»

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Ετοιμοπόλεμοι και οι αγρότες στη Φθιώτιδα: Ετοιμάζουν μπλόκα σε Μπράλο, Αταλάντη και Δομοκό

11:55LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Νικητές και χαμένοι στη βραδινή ζώνη

11:52ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Γενέθλια» για το πρώτο sms στον κόσμο - Στάλθηκε πριν από 33 χρόνια

11:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πέθανε στη Ζάκυνθο ο Ρέμι Μόουζες, πρώην άσος της Γιουνάιτεντ - Ήταν κόουτς σε ομάδα του νησιού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:43ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Τριήμερο με έντονες καταιγίδες - Ποιες περιοχές θα χτυπήσει

12:49ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Λούτσα: Συγγνώμη ζητά ο 29χρονος από την οικογένεια του 24χρονου - Προθεσμία να απολογηθεί αύριο

18:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Καλλιάνου για δυνατές καταιγίδες στην Αττική - «Κόκκινες» δύο περιοχές

12:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Αρναούτογλου για τα Χριστούγεννα - «Προσοχή τις επόμενες ώρες»

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγρότες κλείνουν το Τελωνείο του Προμαχώνα – Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις

09:54ΚΟΣΜΟΣ

Ο υπαινιγμός Πούτιν για τα πυρηνικά: «Ο πόλεμος με την Ευρώπη θα τελείωνε τόσο γρήγορα που δεν θα είχαμε με ποιον να διαπραγματευθούμε»

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ευελπίδων ο 29χρονος που προκάλεσε το φονικό τροχαίο στη Λούτσα – Βρέθηκε θετικός και σε κοκαΐνη εκτός από αλκοόλ

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Ζιακόπουλος: Τα Νικολοβάρβαρα «δείχνουν» τον καιρό των Χριστουγέννων

10:28ΚΟΣΜΟΣ

Ψωρίαση: Εκτοξεύονται τα περιστατικά παγκοσμίως, ειδικά σε εύπορες περιοχές

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Επιστρέφει στα μέτρα του κορονοϊού η Ισπανία - Μάσκες και πίεση στο Σύστημα Υγείας

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Δήμητρα Ματσούκα: «Δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία - Φυλακή την επόμενη φορά» ξεκαθαρίζει ο δικηγόρος της

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Ηχηρό καμπανάκι Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία: Αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες - Σε κίνδυνο και η Αττική , φόβοι πλημμυρών και κατολισθήσεων

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 22χρονη «θύμα βιασμού» καταδικάστηκε σε 18μηνη φυλάκιση

11:09ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: «Άνω – κάτω» η Μονή Κύκκου για δήθεν θαυματουργό φάρμακο που θεραπεύει τις αρθρώσεις

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Κληρονομικό δίκαιο: Ολικό «λίφτινγκ» για διαθήκες, εξ αδιαιρέτου και χρέη - Οι βασικές αλλαγές

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρός κάνει challenge και «κρέμεται» από εν κινήσει λεωφορείο στην Καλλιθέα - Δείτε βίντεο

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα θα δουν λεφτά 4,2 εκατ. συνταξιούχοι – Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

10:38ΚΟΣΜΟΣ

«Φαίνεσαι λίγο νευρικός. Γιατί είσαι νευρικός;» - Τι έδειξε το βίντεο της σύλληψης Μαντζιόνε μετά τη δολοφονία Τόμπσον στη Νέα Υόρκη

23:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή προειδοποίηση από Γιάννη Καλλιάνο - Έρχεται σφοδρή κακοκαιρία τα επόμενα 24ωρα

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο Βόλου: Συγγενείς τραυματία από τροχαίο πιάστηκαν στα χέρια με τον οδηγό που τον τράκαρε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ