Σοβαρό τροχαίο στην Πρέβεζα: 65χρονος τραυματίας μετά από εκτροπή μοτοσικλέτας

Ο οδηγός της μοτοσικλέτα τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι

Newsbomb

Σοβαρό τροχαίο στην Πρέβεζα: 65χρονος τραυματίας μετά από εκτροπή μοτοσικλέτας
Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σοβαρά τραυματισμένος διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο της Πρέβεζας ένας 65χρονος μετά από τροχαίο ατύχημα.

Όπως αναφέρει το epirupost.gr, το ατύχημα έγινε στο 7ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πρέβεζας- Ηγουμενίτσας όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 65χρονος κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας της.

Ο οδηγός της βρέθηκε στο έδαφος με σοβαρά τραύματα κυρίως στο κεφάλι. Άμεσα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:23ΚΟΣΜΟΣ

Δύο νεκροί από πυροτεχνήματα στην Ολλανδία - Ιστορική εκκλησία στο Άμστερνταμ καταστράφηκε

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικό ατύχημα στην Κωνσταντινούπολη: Αυτοκίνητο γλίστρησε στο χιόνι παρασύροντας παιδιά

23:41ΚΟΣΜΟΣ

Παρέμβαση Ρωσίας στις ΗΠΑ για το πετρελαιοφόρο: Ζητά να σταματήσει την καταδίωξη

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Πρέβεζα: 65χρονος τραυματίας μετά από εκτροπή μοτοσικλέτας

23:35ΚΟΣΜΟΣ

Πρώτο διάγγελμα Μαμντάνι: Να δείξουμε στον κόσμο ότι «η αριστερά μπορεί να κυβερνήσει»

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Η Γαλλία άρχισε να παραλαμβάνει τραυματίες

23:05ΕΡΓΑΣΙΑ

Σε ισχύ από σήμερα το νέο πειθαρχικό δίκαιο για τους δημοσίους υπαλλήλους

22:50ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

22:48ΜΠΑΣΚΕΤ

«Τρέχει» για σέντερ η Παρτίζαν, η Μακάμπι θέλει Τζόουνς γράφουν στο Ισραήλ

22:36ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Τρεις νεκροί, 7 αγνοούμενοι σε επίθεση σε ανθρακωρύχους

22:21ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Τουλάχιστον 3 νεκροί από χιονοστιβάδες σε Ερζερούμ και Βαν

22:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Το μήνυμα για το ντέρμπι από το Telekom Center Athens

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 1/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 7.800.000 ευρώ

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για τον 16χρονο που τραυματίστηκε από πυροβολισμό στο κεφάλι - Πώς συνέβη το ατύχημα

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Λάρισα με δύο τραυματίες - Σε σοβαρή κατάσταση με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ένας άνδρας

21:26ΕΛΛΑΔΑ

Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 87 πολιτικοί κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν λόγω Πρωτοχρονιάς

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά - Όταν η χαρά μετατράπηκε σε εφιάλτη: Συγκλονιστική περιγραφή Ελληνίδας για την τραγωδία - Στους 47 οι νεκροί, βίντεο-ντοκουμέντο

21:12ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αυτοκίνητο παρέσυρε και εκσφενδόνισε μηχανάκι - Δύο τραυματίες

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Αθηνών-Λαμίας: Πεζός κινείτο επί χιλιόμετρα, μόνος, κάνοντας "ζιγκ-ζαγκ" στην εθνική οδό!

20:38ΚΑΙΡΟΣ

Από τον παγετό στον νοτιά: Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό του καιρού μετά την Πρωτοχρονιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για το 2026 - Αναμένεται να είναι από τις θερμότερες χρονιές της Ιστορίας

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Αθηνών-Λαμίας: Πεζός κινείτο επί χιλιόμετρα, μόνος, κάνοντας "ζιγκ-ζαγκ" στην εθνική οδό!

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά - Όταν η χαρά μετατράπηκε σε εφιάλτη: Συγκλονιστική περιγραφή Ελληνίδας για την τραγωδία - Στους 47 οι νεκροί, βίντεο-ντοκουμέντο

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για τον 16χρονο που τραυματίστηκε από πυροβολισμό στο κεφάλι - Πώς συνέβη το ατύχημα

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι είναι το flashover που οδήγησε στον όλεθρο του Κραν Μοντανά;

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Ανταρκτική: Επιστήμονες τοποθέτησαν κάμερα σε πλάτη πιγκουίνου και κατέγραψαν την καθημερινότητα του - Δείτε το μαγευτικό βίντεο

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες: Τι ισχύει για τις 2 Ιανουαρίου – Θα ανοίξουν καταστήματα, σούπερ μάρκετ, τράπεζες;

13:33LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Με ποιο κανάλι άλλαξαν χρόνο οι τηλεθεατές;

09:54TRAVEL

Αυτό είναι το χωριό της Λάρισας που μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα σε δύο κόσμους

12:19ΚΑΙΡΟΣ

Χιόνια στα νησιά: «Είδαν άσπρη μέρα» Νάξος, Τήνος, Σαμοθράκη, Λήμνος

14:15LIFESTYLE

Stranger Things: Μήπως χάσαμε τη μεγαλύτερη ανατροπή της 5ης σεζόν;

15:27ΕΛΛΑΔΑ

«Διαλύθηκε» το μπλόκο των αγροτών στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης - Τα επόμενα βήματα τους

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Kαρχαρίας κολυμπάει σε ρηχά νερά δίπλα στην παραλία

16:50LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη – Η… ιδιαίτερη Πρωτοχρονιά με τον σύντροφό της και τους γονείς του: «Ντρεπόμουν να τραβάω story»

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικό ατύχημα στην Κωνσταντινούπολη: Αυτοκίνητο γλίστρησε στο χιόνι παρασύροντας παιδιά

08:54WHAT THE FACT

Ούτε στους 19 ούτε στους 21 βαθμούς Κελσίου: Η ιδανική θερμοκρασία για το σπίτι σας

20:38ΚΑΙΡΟΣ

Από τον παγετό στον νοτιά: Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό του καιρού μετά την Πρωτοχρονιά

22:50ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

22:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Το μήνυμα για το ντέρμπι από το Telekom Center Athens

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ