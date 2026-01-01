Σοβαρό τροχαίο στην Πρέβεζα: 65χρονος τραυματίας μετά από εκτροπή μοτοσικλέτας

Σοβαρά τραυματισμένος διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο της Πρέβεζας ένας 65χρονος μετά από τροχαίο ατύχημα.

Όπως αναφέρει το epirupost.gr, το ατύχημα έγινε στο 7ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πρέβεζας- Ηγουμενίτσας όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 65χρονος κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας της.

Ο οδηγός της βρέθηκε στο έδαφος με σοβαρά τραύματα κυρίως στο κεφάλι. Άμεσα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται.

