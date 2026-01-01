Άρτα: Κρίσιμες ώρες για τον 16χρονο - Χειρουργείται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Οι γιατροί δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή

Άρτα: Κρίσιμες ώρες για τον 16χρονο - Χειρουργείται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
ΕΛΛΑΔΑ
Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 16χρνος από την Άρτα που τραυματίστηκε μετά από πυροβολισμό σε χωριό του Δήμου Ζηρού.

Ο ανήλικος φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μετά από ατύχημα που είχε το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς την ώρα που βρισκόταν στο σπίτι του και κυνηγούσε πουλιά.

Ο 16χρονος βρίσκεται διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων σε κρίσιμη κατάσταση όπου υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Οι γιατροί και νοσηλευτές του νοσοκομείου βρίσκονται στο καθήκον κάνοντας το καλύτερο για την ζωή του 16χρονου.

Πώς συνέβη το ατύχημα

Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς με τον 16χρονο να κυνηγά πουλιά στην αυλή του σπιτιού του, όπου σκόνταψε και έπεσε.

Οι πρώτες πληροφορίες για το ατύχημα κάνουν λόγο για εκπυρσοκρότηση του όπου κατά την πτώση που ανήλικου.

Η καραμπίνα με την οποία τραυματίστηκε το παιδί ανήκει στον πατέρα του ο οποίος συνελήφθη και μετά την προβλεπόμενη διαδικασία αφέθηκε ελεύθερος.

Ο 16χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο της Άρτας του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και διασωληνώθηκε προτού διακομισθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Με πληροφορίες από epiruspost.gr

