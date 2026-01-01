Σοβαρό τροχαίο στη Λάρισα με δύο τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς, έξω από τη Λάρισα.

Το ατύχημα σημειώθηκε στον παράδρομο του Μακρυχωρίου προς Γόννους στη γέφυρα έξω από τον Παραπόταμο.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ με τους σφοδρότητα κάτω από συνθήκες οι οποίες διερευνώνται με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα.

Πρόκειται για δύο άντρες με τον έναν εξ αυτών να βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Για τον απεγκλωβισμό των τραυματιών επιχείρησε η Πυροσβεστική, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που μετέφεραν τους δύο τραυματίες στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνά η Τροχαία.

