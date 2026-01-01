Επιστρατεύονται στρατιωτικοί κτηνίατροι για την αντιμετώπιση της ευλογιάς αιγοπροβάτων

Με πρωτοβουλία των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας, Άμυνας, Εσωτερικών, και Αγροτικής Ανάπτυξης, ενισχύεται άμεσα η επιχειρησιακή δυνατότητα των Περιφερειών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών σε κτηνιατρικά θέματα, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Συγκεκριμένα, θεσπίζεται η δυνατότητα διάθεσης στρατιωτικών κτηνιάτρων προς τις κτηνιατρικές υπηρεσίες των Περιφερειών, έως και τριών ανά Περιφερειακή Ενότητα, για έξι μήνες.

Η διαδικασία θα ενεργοποιείται κατόπιν αιτήματος της κάθε Περιφέρειας«Οι Ένοπλες Δυνάμεις αποδεικνύουν έμπρακτα για ακόμη μία φορά ότι αποτελούν πυλώνα κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης. Με τη συγκεκριμένη απόφαση διασφαλίζουμε τη θεσμική αναγνώριση και την ουσιαστική στήριξη των στρατιωτικών κτηνιάτρων, οι οποίοι, με αίσθημα ευθύνης και υψηλή κατάρτιση, συμβάλλουν πλέον καθοριστικά και στην εθνική προσπάθεια για τη στήριξη της κτηνοτροφίας», δήλωσε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης.

«Η αντιμετώπιση της ευλογιάς απαιτεί σχέδιο, ταχύτητα και ισχυρή παρουσία στο πεδίο. Με τη διάθεση στρατιωτικών κτηνιάτρων στις Περιφέρειες, ενισχύουμε άμεσα τις κτηνιατρικές υπηρεσίες εκεί όπου υπάρχουν αυξημένες ανάγκες, ώστε να εφαρμοστούν χωρίς καθυστερήσεις τα μέτρα, οι έλεγχοι και οι αποφάσεις που προστατεύουν το ζωικό κεφάλαιο. Στόχος μας είναι ένας: να περιορίσουμε τη διασπορά της νόσου, να στηρίξουμε την κτηνοτροφία και να διασφαλίσουμε την ομαλή επόμενη μέρα για τους παραγωγούς», σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης.

