Σχεδόν 500.000 ζώα έχουν θανατωθεί λόγω ευλογιάς, 2.000 κρούσματα σε όλη την Ελλάδα

Κρούσματα ευλογιάς των αιγοπροβάτων καταγράφονται από τον Έβρο έως και τις Σποράδες

Newsbomb

Σχεδόν 500.000 ζώα έχουν θανατωθεί λόγω ευλογιάς, 2.000 κρούσματα σε όλη την Ελλάδα

Κοπάδια προβάτων, ευλογιά.

EUROKINISSI.
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε 450.233 ανέρχονται τα ζώα που έχουν θανατωθεί στο πλαίσιο εφαρμογής των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς.

Από τον Αύγουστο του 2024 έως και τη 19η Δεκεμβρίου 2025, έχουν καταγραφεί 1.985 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων σε 2.449 εκτροφές σε όλη τη χώρα.

Σε ό,τι αφορά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, (12 – 19 Δεκεμβρίου 2025) κατεγράφησαν 74 νέα κρούσματα σε 17 περιοχές (Περιφερειακές Ενότητες / Μητροπολιτική Ενότητα), βάσει των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών ελέγχων. Πρόκειται για τις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Έβρου, Ηλείας, Ημαθίας, Καβάλας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων, Ξάνθης, Πιερίας, Ροδόπης, Σερρών, Τρικάλων, Φωκίδας και τη ΜΕ Θεσσαλονίκης.

Επιπλέον, η Επιτροπή υπενθυμίζει:

Μετακινήσεις προς σφαγή πραγματοποιούνται μόνο με άδεια της αρμόδιας κτηνιατρικής Αρχής και τα απαιτούμενα υγειονομικά έγγραφα.

Απαγορεύεται η εισαγωγή ζώντων αιγοπροβάτων από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.

Σε απαγορευμένες ζώνες, μετακίνηση γίνεται μόνο για άμεση σφαγή στο πλησιέστερο σφαγείο, με αρνητικό PCR (στο σίελο).

Ένα δρομολόγιο – μία εκτροφή (όχι συλλογή ζώων από διαφορετικές εκτροφές).

Προκαθορισμένη ημέρα σφαγής όπου σφάζονται αποκλειστικά αιγοπρόβατα.

Αυστηρή βιοασφάλεια στα μεταφορικά μέσα: Καθαρισμός/απολύμανση πριν και μετά, με τις απαραίτητες βεβαιώσεις.

Έλεγχοι Αστυνομίας / Λιμενικού με άμεση επικοινωνία με την κτηνιατρική Αρχή και έλεγχο εγγράφων.

Τέλος, σχετικά με τη βιοασφάλεια και τη διακίνηση των ζωοτροφών, η Επιτροπή τονίζει ότι η διακίνηση ζωοτροφών επιτρέπεται πανελλαδικά, με αυστηρή τήρηση κανόνων βιοασφάλειας (Ενδεικτικά: Προέλευση από χώρους χωρίς αιγοπρόβατα, διαδρομές από μεγάλες αρτηρίες, χωρίς στάσεις / εκφορτώσεις, υποχρεωτικός καθαρισμός και απολύμανση, τήρηση αρχείου απολυμάνσεων, ΜΑΠ μίας χρήσης για οδηγούς / μεταφορείς).

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Ανεστίδης πουλάει, σιγή ασυρμάτου από Σαμαρά, άλλος κόσμος στα μπλόκα φέτος, ο ΓΑΠ των Τεμπών, οι 550 του defense tech και η Vodafone, η ΔΕΗ και οι οπτικές ίνες

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 24 Δεκεμβρίου

06:28LIFESTYLE

Χριστούγεννα στη συχνότητα της TV – Σπέσιαλ εκπομπές και παρουσιαστές στις επάλξεις

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το 2026 έρχεται με αυξήσεις και φοροελαφρύνσεις για μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, οικογένειες, συνταξιούχους – Όλες οι ημερομηνίες

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Σχεδόν 500.000 ζώα έχουν θανατωθεί λόγω ευλογιάς, 2.000 κρούσματα σε όλη την Ελλάδα

06:17ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στον Άλιμο: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε κατάστημα- Τραυματίστηκε μία γυναίκα

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παραμονή Χριστουγέννων: Το ωράριο μαγαζιών, σούπερ μάρκετ και εμπορικών κέντρων

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Έφτασα την επόμενη μέρα στο σημείο, ο ανιψιός ήθελε να το καθαρίσει» - Νέα μαρτυρία κλειδί για το διπλό φονικό

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε τα στοιχήματα της κυβέρνησης για το 2026 - Οι προτεραιότητες και οι μεταρρυθμίσεις

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά αλιευτικά έχουν «ζώσει» το Αγαθονήσι: «Το λιμενικό σφυρίζει αδιάφορα, θα γίνει θερμό επεισόδιο» αναφέρουν εξοργισμένοι ψαράδες στο newsbomb – Βίντεο-ντοκουμέντο

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Ομαλοποιήθηκε η εικόνα στους δρόμους μετά τις «ουρές χιλιομέτρων» – Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων – Τι αποφάσισαν οι αγρότες

05:46ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Νεκρός ο αρχηγός του στρατού της Λιβύης – Από «τεχνικό πρόβλημα» η συντριβή του Falcon

05:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Παραμονή Χριστουγέννων με καταιγίδες σε πολλές περιοχές – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

05:16ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 24 Δεκεμβρίου

04:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε τα 100.000 ευρώ της μεγάλης ετήσια κλήρωσης

04:20ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών

03:58ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1Κ/2024: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 1.213 μόνιμες θέσεις στη Δημοτική Αστυνομία

03:32ΕΡΓΑΣΙΑ

Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά: Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα την περίοδο των εορτών

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Επεκτείνεται η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:12WHAT THE FACT

Έκταση 106 τ.μ. στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας: Φιλοξενεί πάνω από 100.000 «κατοίκους» που σκαρφαλώνουν

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: «Βάσανο» για χιλιάδες εκδρομείς, ουρές χιλιομέτρων και ταλαιπωρία - Δημογλίδου: «Μόνο οι αγρότες των Μαλγάρων ήταν συνεργάσιμοι»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Ομαλοποιήθηκε η εικόνα στους δρόμους μετά τις «ουρές χιλιομέτρων» – Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων – Τι αποφάσισαν οι αγρότες

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Έφτασα την επόμενη μέρα στο σημείο, ο ανιψιός ήθελε να το καθαρίσει» - Νέα μαρτυρία κλειδί για το διπλό φονικό

17:42WHAT THE FACT

Ινδία: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν γιγαντιαίο αρχαίο κυκλικό λαβύρινθο ηλικίας 2.000 ετών

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παραμονή Χριστουγέννων: Το ωράριο μαγαζιών, σούπερ μάρκετ και εμπορικών κέντρων

13:48WHAT THE FACT

Το πιο δηλητηριώδες ψάρι του κόσμου μπαίνει στα ελληνικά πιάτα - Έχει πάνω από 70 παράσιτα

05:46ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Νεκρός ο αρχηγός του στρατού της Λιβύης – Από «τεχνικό πρόβλημα» η συντριβή του Falcon

13:14ΚΟΣΜΟΣ

H «αχίλλειος πτέρνα» των S-400: Την ανακάλυψαν οι Ουκρανοί, «καίγονται» και οι Τούρκοι

21:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Ζαλγκίρις Κάουνας - Παναθηναϊκός AKTOR 85-92: Της... έκλεισε το σπίτι με ανατροπή πρωταθλητή

07:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Ευρώπη στα δύο λόγω rex blocking - Το σενάριο για την Ελλάδα την Πρωτοχρονιά

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: «Συγχαρητήρια για το νέο κατώτατο σημείο» - Οι ρωσικοί λύκοι, οι τάρανδοι και τα «γουρουνάκια»

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξε η Εθνική Οδός στη Ριτσώνα προς Θήβα και Κάστρο Βοιωτίας μετά το χάος με τις ουρές χιλιομέτρων

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Γιούτα: Εντοπίστηκε πιθανώς το μεγαλύτερο κοίτασμα σπάνιων γαιών στη Βόρεια Αμερική

06:28ΕΛΛΑΔΑ

«Πρέπει να επιστρέψεις τα χρήματα, απάντησε στα μηνύματά μας, γιατί δεν απαντάς;» - Τα μηνύματα που έστειλε ο επιχειρηματίας στον Γιώργο Μαζωνάκη

05:16ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Επεκτείνεται η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο

07:55ΚΟΣΜΟΣ

Η τραγική ιστορία της «κυρίας με τα περιστέρια» - Η ηθοποιός που ταυτίστηκε με τα Χριστούγεννα

22:17ΚΟΣΜΟΣ

Τι θα συμβεί αν πατήσετε το «1474017» στο Netflix – Οι μυστικοί κωδικοί της πλατφόρμας

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Η πραγματική ιστορία του «ανθρώπου καρφίτσα»: Από το τσίρκο στον κινηματογράφο και το τραγικό φινάλε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ