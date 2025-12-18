Άδειες οι στάνες των κτηνοτρόφων: Η κραυγή απόγνωσης λίγο πριν από τα Χριστούγεννα

Λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, η εικόνα στην ελληνική ύπαιθρο είναι αποκαρδιωτική. Εκατοντάδες τόνοι κρέατος και χιλιάδες λίτρα γάλακτος, που θα τροφοδοτούσαν την εορταστική αγορά, χάθηκαν οριστικά. Για τους πολλούς κτηνοτρόφους, το πλήγμα δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά βαθιά ψυχολογικό, καθώς βλέπουν τους κόπους δεκαετιών να χάνονται μέσα σε λίγες ώρες.

Απελπισία σε Μαγνησία και Αχαΐα

Η μαρτυρία της κτηνοτρόφου Μαίρης Μάρου, στον τηλεοπτικό σταθμό Star, είναι συγκλονιστική. Έπειτα από 50 χρόνια στον κλάδο, είδε το κοπάδι των 600 προβάτων της να θανατώνεται δίπλα στο σπίτι της. «Δεν υπάρχει χειρότερο ψυχολογικό κομμάτι από το να βλέπεις τα ζώα σου να πέφτουν στη γούρνα με τον φορτωτή. Μια ζωή τελείωσε σε δύο ώρες», αναφέρει δακρυσμένη, τονίζοντας ότι καμία αποζημίωση δεν μπορεί να αναπληρώσει τη συναισθηματική απώλεια.

Ανάλογη η κατάσταση και στην Αχαΐα, όπου η ερήμωση είναι καθολική. Η κτηνοτρόφος Χρυσάφη Τεντοπούλου περιγράφει το αδιέξοδο: «Από το τέλος Οκτώβρη αρμέγουμε. Έπαιρνα 7-8 χιλιάδες ευρώ τον μήνα από το γάλα για να ζήσω την οικογένειά μου. Τώρα δεν έχω τίποτα».

Κρήτη: Η μάχη με το κόστος παραγωγής και τις τιμές

Στην Κρήτη, οι κτηνοτρόφοι δίνουν έναν διαφορετικό αγώνα επιβίωσης. Προσπαθούν να εφοδιάσουν την αγορά με όσα ζώα τούς έχουν απομείνει, ενώ κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις τιμές που θα συναντήσουν οι καταναλωτές.

Ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, Λευτέρης Τριανταφυλλάκης, καταγγέλλει τη μεγάλη ψαλίδα μεταξύ της τιμής παραγωγού και της λιανικής στο ράφι. «Παλεύουμε με νύχια και με δόντια. Αν μας πλήρωναν το γάλα και τις ζωοτροφές σε δίκαιες τιμές, δεν θα χρειαζόμασταν επιδοτήσεις», σημειώνει, υπογραμμίζοντας τη στοχοποίηση που δέχεται ο κλάδος παρά το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής στο νησί.

