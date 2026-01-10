Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 10 Ιανουαρίου

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Δέκα χρόνια απόλυτης κυριαρχίας

Ελεύθερος Τύπος: Διπλή ελάφρυνση για 400.000 επαγγελματίες

Η Καθημερινή: Το ισοζύγιο του πρώτου χρόνου Τραμπ για την Αθήνα

Τα Νέα: Χωρίζουν τον κόσμο στα τρια

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 10 Ιανουαρίου