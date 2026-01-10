Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 10 Ιανουαρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 10 Ιανουαρίου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 10 Ιανουαρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Δέκα χρόνια απόλυτης κυριαρχίας

Ελεύθερος Τύπος: Διπλή ελάφρυνση για 400.000 επαγγελματίες

Η Καθημερινή: Το ισοζύγιο του πρώτου χρόνου Τραμπ για την Αθήνα

Τα Νέα: Χωρίζουν τον κόσμο στα τρια

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 10 Ιανουαρίου

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι μισοί Ευρωπαίοι ψάχνουν νέα δουλειά, αλλά 4 στους 5 δεν νιώθουν έτοιμοι

06:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι θα πει ο πρωθυπουργός στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΝΔ;

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Προφυλακίστηκε ο 16χρονος που ξυλοκόπησε τον 17χρονο – «Υπάρχουν και άλλοι δράστες», λέει ο δικηγόρος του

06:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δέκα χρόνια Κυριάκος Μητσοτάκης στο τιμόνι της ΝΔ - Ο outsider που άνοιξε το δρόμο της γαλάζιας παράταξης στο κέντρο

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Γρίπη στην Ελλάδα: Αυτό είναι το στέλεχος που «θερίζει» – Υψηλός πυρετός και βαριά συμπτώματα – Η έκκληση των γιατρών

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mega συμφωνία ΕΕ - Mercosur: Το μεγάλο παζάρι - Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι - Ποιοι πανηγυρίζουν και ποιοι πληρώνουν το τίμημα

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «πολικό express» έφτασε - Πότε θα χιονίσει στην Αττική - Κατακόρυφη πτώση του θερμομέτρου

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν «φλέγεται»: 13η νύχτα διαδηλώσεων - Σκληραίνει την στάση του το καθεστώς και προχωρά σε «εκκαθαρίσεις» περιοχών - Άνοιξαν πυρ στην Τεχεράνη - Κόντρα με τις ΗΠΑ

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 10 Ιανουαρίου

05:25ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σε «παραλήρημα» ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν - Απορρίπτει τις κατηγορίες της Τεχεράνης

05:04ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Kηρύχθηκε εθνική καταστροφή λόγω των πυρκαγιών

04:25ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Ο Ρομπ Γέτεν προχωρά σε κυβέρνηση μειοψηφίας με VVD και CDA

04:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Οι ημερομηνίες πληρωμής των συνταξιούχων - Γιατί επισπεύδονται

03:32ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ προσπαθεί να πείσει τις πετρελαϊκές να «επιστρέψουν» στη Βενεζουέλα

03:06ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πρέπει να αποκτήσουμε την Γροιλανδία για να μην την καταλάβει η Κίνα ή η Ρωσία

02:42ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: «Διπλωματική αντίσταση» ανακοίνωσε η προσωρινή πρόεδρος

02:15ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Ηγέτης των ανταρτών καλεί σε «συσπείρωση» την λατινική Αμερική ενάντια στις ΗΠΑ

01:51ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: το παρασκήνιο της σύλληψης Μαδούρο

01:28ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Κατηγορεί την Σεούλ για παραβίαση του εναέριου χώρου της

