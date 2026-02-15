Ηράκλειο: Οικογενειακή τραγωδία στο χωριό Μάρθα - Νεκρός 67χρονος από τα χέρια του αδελφού του

Μια οικογενειακή διαφωνία εξελίχθηκε σε αιματηρή τραγωδία, όταν ένας 63χρονος φέρεται να σκότωσε με μαχαίρι τον 67χρονο αδελφό του

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Ηράκλειο: Οικογενειακή τραγωδία στο χωριό Μάρθα - Νεκρός 67χρονος από τα χέρια του αδελφού του
Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε θλίψει έχει «βυθιστεί» η τοπική κοινωνία στη Μάρθα του Δήμου Βιάννου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, έπειτα από την αδελφοκτονία που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου.

Θύμα της αιματηρής υπόθεσης είναι ένας 67χρονος άνδρας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια διέμενε στο Ηράκλειο, ωστόσο είχε αποφασίσει πρόσφατα να επιστρέψει στο πατρικό του σπίτι στο χωριό, όπου συγκατοικούσε με τον 63χρονο αδελφό του.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ

Σύμφωνα με το neakriti, τα δύο αδέλφια διέμεναν μαζί το τελευταίο διάστημα. Κατά τις ίδιες πηγές, ο ένας εκ των δύο είχε μετακομίσει πρόσφατα στο πατρικό σπίτι, έπειτα από προσωπικές εξελίξεις, ενώ το θύμα ζούσε μόνιμα στο χωριό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το μαύρο 4x4 όχημα που φαίνεται σταθμευμένο στο πλάι του σπιτιού όπου εκτυλίχθηκε το έγκλημα ανήκει στον 63χρονο που έχει συλληφθεί ως φερόμενος δράστης.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ο 63χρονος έχει συλληφθεί από τους αστυνομικούς του ΑΤ Βιάννου, ενώ κατά τις ίδιες πληροφορίες ήταν σε κατάσταση πλήρους μέθης και δεν έχει αντιληφθεί ότι έχει δολοφονήσει τον αδελφό του.

Το χρονικό της φονικής συμπλοκής

Σύμφωνα με πληροφορίες από το cretalive, οι δύο άνδρες ενεπλάκησαν σε έντονο διαπληκτισμό μέσα στο σπίτι τους. Ο καβγάς κλιμακώθηκε επικίνδυνα, με αποτέλεσμα ο δράστης να αρπάξει μαχαίρι και να επιτεθεί στον αδελφό του, καταφέροντάς του πολλαπλά χτυπήματα στην κοιλιακή χώρα και στην καρωτίδα.

Ο 67χρονος υπέκυψε στα τραύματά του επί τόπου, χωρίς να προλάβει να αντιδράσει.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Βιάννου, ενώ κλιμάκιο της Ασφάλειας Ηρακλείου ανέλαβε την προανάκριση για τη διαλεύκανση των συνθηκών της υπόθεσης. Ο 63χρονος συνελήφθη άμεσα και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη σύλληψή του βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και δεν είχε πλήρη αντίληψη της πράξης του.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ

Εξετάζεται το παρελθόν των δύο αδελφών

Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν αν υπήρχαν προγενέστερες εντάσεις μεταξύ των δύο ανδρών που θα μπορούσαν να εξηγήσουν την αιματηρή εξέλιξη της οικογενειακής διαφωνίας. Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν τον 63χρονο ως άτομο που κατά καιρούς δημιουργούσε προστριβές, ιδίως όταν κατανάλωνε αλκοόλ.

Η μικρή κοινωνία της Μάρθας παραμένει συγκλονισμένη από το τραγικό περιστατικό, που εκτυλίχθηκε μέσα στο ίδιο το πατρικό σπίτι των δύο αδελφών και κόστισε τη ζωή ενός ανθρώπου από το χέρι του ίδιου του συγγενή του. Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:38LIFESTYLE

Χρήστος Δάντης: «Μεγάλωσα με μία μάνα που είχε υποστεί κακοποίηση, δεν υπάρχει κάτι χειρότερο»

08:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός – Κολοσσός: «Ζέσταμα» πριν από το Final 8 του Κυπέλλου για τους «πράσινους»

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου: Σε ποια λιμάνια είναι δεμένα τα πλοία - Τι ισχύει για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

08:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ 2026: Τελευταία ημέρα αύριο για δηλώσεις και έκπτωση 20%

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Lepas. Έτσι λέγεται η καινούργια μάρκα της Chery στην Ευρώπη

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Zeekr 8X είναι ένα υβριδικό SUV με εμφάνιση Rolls-Royce και ισχύ supercar

08:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θανάσης Κοντογεώργης στο Newsbomb.gr: Η κυβέρνηση προχωρά με στόχο τη σταθερότητα και την ανάπτυξη

07:57ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Οικογενειακή τραγωδία στο χωριό Μάρθα - Νεκρός 67χρονος από τα χέρια του αδελφού του - Δεν έχει αντιληφθεί ότι τον δολοφόνησε

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος στο «δωρεάν» πάρκινγκ των σούπερ μάρκετ: Μπάρες, χρονοχρέωση και νέοι κανόνες

07:33ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Τρεις νεαροί, ο ένας ανήλικος, συνελήφθησαν για την δολοφονία του ηλικιωμένου με 15 μαχαιριές

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα νέα Dacia Sandero, Sandero Stepway και Jogger στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζουν

07:29LIFESTYLE

Ο στυλίστας της Κίµπερλι Γκιλφόιλ στην πρεμιέρα του J2US - «Σύντομα θα είμαι στη σκηνή μαζί σας»

07:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Ντέρμπι «Δικεφάλων» για κορυφή, τεράστιο «πρέπει» για Παναθηναϊκό

07:10LIFESTYLE

Eurovision: Ώρα μηδέν για την ελληνική εκπροσώπηση - Akylas ή Good Job Nicky;

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό: Ποιες είσοδοι παραμένουν κλειστές ως τη Δευτέρα

07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φθηνά δέματα από Κίνα: «Καπέλο» 3 ευρώ ανά κατηγορία προϊόντος

06:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σφοδρές καταιγίδες στα βόρεια και «πνιγηρή» αφρικανική σκόνη στα νότια

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Ζιζέλ Πελικό στο BBC: «Με διέλυσε η φρίκη - Δεν νιώθω θυμό»

06:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα η Ολομέλεια της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ εν μέσω «πράσινης θαλασσοταραχής»

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Το «τοξικό» μυστικό των λουλουδιών του Αγίου Βαλεντίνου: Υψηλά επίπεδα παρασιτοκτόνων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:54ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστή η Αττική Οδός από Ελευσίνα μέχρι Αιγάλεω στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο έως την Δευτέρα το πρωί

07:33ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Τρεις νεαροί, ο ένας ανήλικος, συνελήφθησαν για την δολοφονία του ηλικιωμένου με 15 μαχαιριές

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Ίμβρος - Τένεδος: Πώς η Τουρκία ξερίζωσε με βάρβαρες μεθόδους τους Έλληνες από τα δύο νησιά

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Φεβρουαρίου: Σε ποιούς λέτε χρόνια πολλά σήμερα

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η ΣΤΑΣΥ ετοιμάζει καταφύγια πολέμου στην «υπόγεια Αθήνα» - Ο παλιός σταθμός της Ομόνοιας το πρώτο, δείτε την αυτοψία του Newsbomb

07:57ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Οικογενειακή τραγωδία στο χωριό Μάρθα - Νεκρός 67χρονος από τα χέρια του αδελφού του - Δεν έχει αντιληφθεί ότι τον δολοφόνησε

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Αθλήτρια ζήτησε από τον καθηγητή της παράταση για παράδοση πανεπιστημιακής εργασίας λόγω Ολυμπιακών Αγώνων

07:10LIFESTYLE

Eurovision: Ώρα μηδέν για την ελληνική εκπροσώπηση - Akylas ή Good Job Nicky;

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος στο «δωρεάν» πάρκινγκ των σούπερ μάρκετ: Μπάρες, χρονοχρέωση και νέοι κανόνες

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι κρύβεται πίσω από το δηλητήριο βατράχου που φέρεται να σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου: Σε ποια λιμάνια είναι δεμένα τα πλοία - Τι ισχύει για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Δεν υπέγραψα εγώ» υποστήριξε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου - Απολογείται την Τρίτη

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Αντετοκούνμπο ήρθε στην Ελλάδα: «Χάρη στο Γιάννη είμαι με την οικογένειά μου»

20:39ΕΛΛΑΔΑ

Τύρναβος: Με τραγούδια γάμου αποχαιρέτησαν τον 28χρονο Θοδωρή Ζαμπόγια που έσβησε «ξαφνικά»

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μακροπρόθεσμη πρόγνωση για την Άνοιξη - Ο ρόλος της La Nina και πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

06:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σφοδρές καταιγίδες στα βόρεια και «πνιγηρή» αφρικανική σκόνη στα νότια

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στο Αγρίνιο για τον αιφνίδιο θάνατο 45χρονου - Ήταν πατέρας δύο ανήλικων παιδιών

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Οικογενειακή τραγωδία - Σκότωσε τον αδελφό του με μαχαίρι - Τον έπληξε στην καρωτίδα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Πληρωμένο το ταξίδι στο Πεκίνο από τον Στίβεν, τον Γουίλιαμ και τον Μάικ

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Το «τοξικό» μυστικό των λουλουδιών του Αγίου Βαλεντίνου: Υψηλά επίπεδα παρασιτοκτόνων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ