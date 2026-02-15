Ηράκλειο: Οικογενειακή τραγωδία στο χωριό Μάρθα - Νεκρός 67χρονος από τα χέρια του αδελφού του

Σε θλίψει έχει «βυθιστεί» η τοπική κοινωνία στη Μάρθα του Δήμου Βιάννου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, έπειτα από την αδελφοκτονία που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου.

Θύμα της αιματηρής υπόθεσης είναι ένας 67χρονος άνδρας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια διέμενε στο Ηράκλειο, ωστόσο είχε αποφασίσει πρόσφατα να επιστρέψει στο πατρικό του σπίτι στο χωριό, όπου συγκατοικούσε με τον 63χρονο αδελφό του.

Σύμφωνα με το neakriti, τα δύο αδέλφια διέμεναν μαζί το τελευταίο διάστημα. Κατά τις ίδιες πηγές, ο ένας εκ των δύο είχε μετακομίσει πρόσφατα στο πατρικό σπίτι, έπειτα από προσωπικές εξελίξεις, ενώ το θύμα ζούσε μόνιμα στο χωριό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το μαύρο 4x4 όχημα που φαίνεται σταθμευμένο στο πλάι του σπιτιού όπου εκτυλίχθηκε το έγκλημα ανήκει στον 63χρονο που έχει συλληφθεί ως φερόμενος δράστης.

Ο 63χρονος έχει συλληφθεί από τους αστυνομικούς του ΑΤ Βιάννου, ενώ κατά τις ίδιες πληροφορίες ήταν σε κατάσταση πλήρους μέθης και δεν έχει αντιληφθεί ότι έχει δολοφονήσει τον αδελφό του.

Το χρονικό της φονικής συμπλοκής

Σύμφωνα με πληροφορίες από το cretalive, οι δύο άνδρες ενεπλάκησαν σε έντονο διαπληκτισμό μέσα στο σπίτι τους. Ο καβγάς κλιμακώθηκε επικίνδυνα, με αποτέλεσμα ο δράστης να αρπάξει μαχαίρι και να επιτεθεί στον αδελφό του, καταφέροντάς του πολλαπλά χτυπήματα στην κοιλιακή χώρα και στην καρωτίδα.

Ο 67χρονος υπέκυψε στα τραύματά του επί τόπου, χωρίς να προλάβει να αντιδράσει.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Βιάννου, ενώ κλιμάκιο της Ασφάλειας Ηρακλείου ανέλαβε την προανάκριση για τη διαλεύκανση των συνθηκών της υπόθεσης. Ο 63χρονος συνελήφθη άμεσα και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη σύλληψή του βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και δεν είχε πλήρη αντίληψη της πράξης του.

Εξετάζεται το παρελθόν των δύο αδελφών

Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν αν υπήρχαν προγενέστερες εντάσεις μεταξύ των δύο ανδρών που θα μπορούσαν να εξηγήσουν την αιματηρή εξέλιξη της οικογενειακής διαφωνίας. Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν τον 63χρονο ως άτομο που κατά καιρούς δημιουργούσε προστριβές, ιδίως όταν κατανάλωνε αλκοόλ.

Η μικρή κοινωνία της Μάρθας παραμένει συγκλονισμένη από το τραγικό περιστατικό, που εκτυλίχθηκε μέσα στο ίδιο το πατρικό σπίτι των δύο αδελφών και κόστισε τη ζωή ενός ανθρώπου από το χέρι του ίδιου του συγγενή του. Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.