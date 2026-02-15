Καιρός: Σφοδρές καταιγίδες στα βόρεια και «πνιγηρή» αφρικανική σκόνη στα νότια

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαταραχή της ατμόσφαιρας, με τα έντονα φαινόμενα να επικεντρώνονται έως το απόγευμα στη δυτική και βόρεια χώρα. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, η περιοχή Κέρκυρας - Παξών και η Ήπειρος θα βρεθούν στο επίκεντρο ισχυρών βροχών και καταιγίδων, οι οποίες αναμένεται να παρουσιάσουν εξάρσεις κατά τις μεσημβρινές ώρες. Πάντως η μεταβολή δεν περιορίζεται στα δυτικά, καθώς από τις προμεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, διατηρώντας την έντασή τους μέχρι αργά το απόγευμα.

Θυελλώδεις άνεμοι και αφρικανική σκόνη

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία θα είναι ιδιαίτερα αισθητή στην ανατολική Στερεά - συμπεριλαμβανομένης της Αττικής - την Πελοπόννησο, την Κρήτη και τις Κυκλάδες. Την ίδια ώρα, οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 8 και τοπικά 9 μποφόρ στα ανατολικά τμήματα, πριν την σταδιακή τους εξασθένηση. Όπως ανακοινώθηκε, στο Ιόνιο οι θυελλώδεις νοτιάδες των 7-8 μποφόρ θα στραφούν γρήγορα σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με αισθητή μείωση της έντασης στα 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασιακές αντιθέσεις και χιονοπτώσεις



Η θερμοκρασία παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις, καθώς στα νότια και την Κρήτη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου, επίπεδα ιδιαίτερα υψηλά για την εποχή. Αντίθετα, στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά το κρύο θα είναι πιο αισθητό με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 15 βαθμούς, ενώ πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι νεφώσεις θα παραμείνουν αυξημένες στις υπόλοιπες περιοχές με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών, κλείνοντας έναν κύκλο έντονων καιρικών εναλλαγών για το σύνολο της επικράτειας.

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού

Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, ενώ την ίδια στιγμή, συστάσεις προς τους πολίτες έχει εκδώσει η Πολιτική Προστασία.

Πιο συγκεκριμένα:

α. στην περιοχή Κέρκυρας – Παξών από χθες βράδυ του Σαββάτου 14-02-2026 έως και το πρωί της Κυριακής 15-02-2026

β. στην Ήπειρο από τη νύχτα χθες έως και τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 15-02-2026

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σήμερα Κυριακή (15-02-2026) από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

Επίσης, πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν σήμερα το βράδυ στο Ιόνιο (7 με 8 μποφόρ) και αύριο Κυριακή στο Αιγαίο (8 και στα ανατολικά του τμήματα 9 μποφόρ).

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Εξάλλου, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, σε εφαρμογή τίθεται το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από έντονα φαινόμενα της εν λόγω κακοκαιρίας.

