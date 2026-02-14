Στο έλεος της κακοκαιρίας η Πάργα – Αυτοκίνητα κάτω από βράχια, ζημιές στους δρόμους

Προβλήματα κατολισθήσεων αντιμετωπίζουν οι κάτοικοιστην ευρύτερη περιοχή της Πάργας τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας των συνεχόμενων βροχοπτώσεων.

Πάργα, Ανθούσα και Αγιά είναι αυτές που πλήττονται περισσότερο με τα μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας να καταβάλλουν τεράστια προσπάθεια για να δώσουν πρόχειρες προσβάσεις.

Στην Πάργα αυτοκίνητα καταπλακώθηκαν από βράχια που καταρακύλησαν.

«Γίνεται προσπάθεια για λύσεις όμως υπάρχουν και περιπτώσεις όπου θα απαιτηθεί χρόνος για να λυθούν τα προβλήματα. Η συνεχής βροχόπτωση που εκδηλώνονται και η μορφολογία του εδάφους οδηγούν σε συνεχείς καταπτώσεις. Το έδαφος ρευστοποιείται στην κυριολεξία» ανέφερε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος της Πάργας Νίκος Ζαχαριάς.

Τα εντονότερα προβλήματα είναι στην Δημοτική Ενότητα της Πάργας, στην είσοδο της πόλης της Πάργας αλλά και μέσα στον οικισμό.

Το νέο κύμα βροχοπτώσεων για το οποίο έχει προειδοποιήσει η ΕΜΥ προκαλεί νέα αγωνία και κρατά σε εγρήγορση τις υπηρεσίες των Δήμων και της Περιφέρειας.

Με πληροφορίες από epiruspost.gr

