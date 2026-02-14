Λένα Παπαληγούρα: Ο συγκινητικός επικήδειος για τον πατέρα της 

Λένα Παπαληγούρα: Ο συγκινητικός επικήδειος στην κηδεία του πατέρα της  - «Έφυγε κρατώντας το χέρι της συντρόφου του»

Μίλτος Τσεκούρας

Λένα Παπαληγούρα: Ο συγκινητικός επικήδειος για τον πατέρα της 
Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες αποχαιρέτησαν τον Αναστάση Παπαληγούρα, πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Ο πρώην βουλευτής της Κορίνθου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών το πρωί της Πέμπτης (12/2), αντιμετωπίζοντας το τελευταίο διάστημα προβλήματα υγείας.

Με συγκινητικά λόγια αποχαιρέτισε η Λένα Παπαληγούρα τον πατέρα της Αναστάση Παπαληγούρα κατά την εξόδιο ακολουθία στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Στον επικήδειό της η Λένα Παπαληγούρα ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Στις δύσκολες ημέρες της ασθένειάς του είδαμε τι σημαίνει γενναιότητα και αξιοπρέπεια. Είδαμε όμως και κάτι ακόμα. Πόσο σημαντικό είναι να μπορεί ένας άνθρωπος να μείνει στο σπίτι του, κοντά στους δικούς του με φροντίδα, ανακούφιση και αγάπη. Ο πατέρας μου έφυγε κρατώντας το χέρι της συντρόφου του Βαρβάρας. Αυτές οι στιγμές μας θυμίζουν πως η ανακουφιστική φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανθρώπινο δικαίωμα».

Η Λένα Παπαληγούρα σημείωσε: «Θα έπρεπε λοιπόν το κράτος μας να αρχίσει και αυτό, όπως σε πολλές χώρες του εξωτερικού, να στηρίζει με κάθε τρόπο προγράμματα που επιτρέπουν στους ασθενείς να ζουν τις τελευταίες τους ημέρες στα σπίτια τους, με σεβασμό, χωρίς πόνο, μέσα στην αγκαλιά των ανθρώπων τους. Γιατί η πραγματική πρόοδος μιας κοινωνίας φαίνεται στο πώς στέκεται δίπλα σε όσους φεύγουν. Με φροντίδα, αγάπη και ανθρωπιά. Σας ευχαριστώ».

ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

Στεφάνια απέστειλαν μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Βουλής, υπουργοί της κυβέρνησης καθώς και άλλοι πολιτικοί και συνεργάτες, τιμώντας τη μνήμη του.

ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

Μεταξύ άλλων το ψ Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

ΔΕΝΔΙΑΣ

Ο Νίκος Δένδιας

Το «παρών» έδωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Ο Βύρων Πολύδωρας, ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο Βασίλης Κικίλιας και ο Χρήστος Σταϊκούρας ήταν μεταξύ άλλων στην κηδεία.

