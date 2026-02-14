Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Αναστάση Παπαληγούρα - «Στον καλύτερο μπαμπά και παππού του κόσμου»
Ο πρώην βουλευτής της Κορίνθου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών το πρωί της Πέμπτης (12/2), αντιμετωπίζοντας το τελευταίο διάστημα προβλήματα υγείας
Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας
Σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες αποχαιρετούν τον Αναστάση Παπαληγούρα, πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.
Στην κηδεία, που πραγματοποιείται σήμερα, παρευρίσκεται και η κόρη του, Λένα, ενώ στο στεφάνι η οικογένειά του έγραψε συγκινητικά: «Στον καλύτερο μπαμπά και παππού του κόσμου».
Στεφάνια απέστειλαν μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Βουλής, υπουργοί της κυβέρνησης καθώς και άλλοι πολιτικοί και συνεργάτες, τιμώντας τη μνήμη του.
Μεταξύ άλλων το ψ Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.
Το «παρών» έδωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
Ο Βύρων Πολύδωρας, ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο Βασίλης Κικίλιας και ο Χρήστος Σταϊκούρας ήταν μεταξύ άλλων στην κηδεία.