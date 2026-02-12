Σαμαράς για Παπαληγούρα: «Ένας έντιμος άνθρωπος και πολιτικός με αρχές και ήθος»

Θλίψη σκόρπισε στον πολιτικό κόσμο η είδηση θανάτου του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης και πρώην βουλευτή Κορινθίας με τη Νέα Δημοκρατία, Αναστάση Παπαληγούρα, σε ηλικία 78 ετών.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, όπως ανακοίνωσε η κόρη του, Λένα Παπαληγούρα, με ανάρτησή της στο Facebook.

Το «αντίο» του Αντώνη Σαμαρά

Σε ανακοίνωσή του ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τον χαμό του Αναστάση Παπαληγούρα κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο ήθος του αποθανόντος πολιτικού.

«Αποχαιρετώ με θλίψη τον Αναστάση Παπαληγούρα. Οπως είχα την τιμή να είμαι στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ με τον αείμνηστο πατέρα του,τον Παναγή Παπαληγούρα, είχα την χαρά να είμαι στο Εκτελεστικό Γραφείο της ΟΝΝΕΔ με τον Αναστάση, στις αρχές της Μεταπολίτευσης. Ήταν έντιμος και καλλιεργημένος άνθρωπος και πολιτικός, με αρχές και ήθος. Εκφράζω τα συλληπητήριά μου στους οικείους του», αναφέρει ο Αντώνης Σαμαράς.

Διαβάστε επίσης