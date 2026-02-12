Αναστάσης Παπαληγούρας: Ο πολιτικός κόσμος τον αποχαιρετά – Μία ζωή αφοσίωσης στην πατρίδα

Ο Αναστάσης Παπαληγούρας «άφησε» την τελευταία του πνοή σε ηλικία 78 ετών – Ο πρώην βουλευτής Κορίνθου της Νέας Δημοκρατίας, που είχε διατελέσει και υπουργός επί σειρά ετών, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας το τελευταίο διάστημα

Αναστάσης Παπαληγούρας: Ο πολιτικός κόσμος τον αποχαιρετά – Μία ζωή αφοσίωσης στην πατρίδα
Ο Αναστάσης Παπαληγούρας, εξέχουσα μορφή της μεταπολιτευτικής πολιτικής ζωής και από τους ιστορικούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στον πολιτικό κόσμο.

Γεννημένος τη 14η Απριλίου 1948 στην Αθήνα, σε μία οικογένεια με βαθιές ρίζες στην ελληνική πολιτική σκηνή –ήταν γιος του Παναγή Παπαληγούρα, ενός καθοριστικού παράγοντα του εκσυγχρονισμού της ελληνικής οικονομίας και της ένταξης στην ΕΟΚ– ο Αναστάσης μεγάλωσε με ισχυρή αίσθηση ευθύνης απέναντι στη χώρα και την κοινωνία.

Σπούδασε Νομική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου, εξειδικευόμενος στο Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Δίκαιο, ένα υπόβαθρο που τού επέτρεψε να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του σύγχρονου κράτους με βαθιά γνώση και πατριωτική ευαισθησία.

Ξεκίνησε την πολιτική του διαδρομή από την Οργάνωση Νέων της Νέας Δημοκρατίας (ΟΝΝΕΔ), υπηρετώντας ως αρχηγός αυτής στα μέσα της δεκαετίας του 1970 και στη συνέχεια, εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής στον νομό Κορινθίας, το 1981.

Σε μία μακρά κοινοβουλευτική πορεία, υπηρέτησε σε σημαντικές θέσεις: Από αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, μέχρι υπουργός Δικαιοσύνης (2004 – 2007) και υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (2008 – 2009) στις κυβερνήσεις του Κώστα Καραμανλή.

Παράλληλα με την πολιτική του καριέρα, υπήρξε πιστός οικογενειάρχης. Ήταν πατέρας της ηθοποιού, Λένας Παπαληγούρα, η οποία σε συνέντευξη το 2024 μίλησε για την επιρροή που είχε σε εκείνη η πολιτική ζωή του πατέρα της.

«Σίγουρα με επηρέασε, καθώς με ενδιαφέρει η πολιτική ως ενεργό μέλος της κοινωνίας. Με νοιάζει το κοινό καλό και στη δουλειά μου με ενδιαφέρουν τα πολιτικά έργα που κάτι μπορεί να μετακινήσουν μέσα μας και γύρω μας», είχε αναφέρει η ηθοποιός.

Η Νέα Δημοκρατία αποχαιρέτησε με βαθιά θλίψη τον παλιό της αγωνιστή, εκφράζοντας τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του, αναγνωρίζοντας τη διαδρομή του ως δείγμα αφοσίωσης και αγάπης για την Ελλάδα.

«Ο Αναστάσης Παπαληγούρας αφήνει έντονο το αποτύπωμά του στη δημόσια ζωή του τόπου. Υπηρέτησε την πατρίδα και την παράταξη με αξιοπρέπεια, μαχητικότητα και εντιμότητα, εργάστηκε με συνέπεια για την ιδιαίτερη πατρίδα του και αγαπήθηκε από τους Κορίνθιους συμπολίτες του. Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του», επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας.

