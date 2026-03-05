Άγιος Παντελεήμονας: Δύο συλλήψεις ανηλίκων για την επίθεση με μαχαίρι σε 17χρονο μαθητή

Στη σύλληψη δύο 16χρονων προχώρησαν οι Αρχές για την επίθεση με μαχαίρι κατά ενός 17χρονου μαθητή έξω από το 41ο Λύκειο Αθηνών.

Κατά πληροφορίες ορισμένοι εκ των ανήλικων που επιτέθηκαν στον 17χρονο μαθητή, κουβανικής καταγωγής ήταν μαθητές του ίδιου σχολικού συγκροτήματος και κατά τις ίδιες πηγές, ο ένας εκ των δύο συλληφθέντων είναι αλβανικής καταγωγής.

Όσον αφορά στο θύμα, έχει πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου μετέβη με ίδια μέσα για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες ύστερα απ΄οτο χτύπημα που δέχθηκε με μαχαίρι τύπου καραμπίτ.

Σε βίντεο ντοκουμέντο της ΕΡΤ από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης έχει καταγραφεί η στιγμή που οι δράστες σπεύδουν να εξαφανιστούν από το σημείο μετά την επίθεση. Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών συνεχίζεται.