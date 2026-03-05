Εργαζόμενη «μπερδεύτηκε» στα καλώδια του γραφείου και πήρε αποζημίωση 20.000 ευρώ

Μια φαινομενικά ασήμαντη λεπτομέρεια στον χώρο εργασίας στάθηκε αρκετή για να προκαλέσει έναν σοβαρό τραυματισμό και μια δικαστική μάχη που κράτησε χρόνια. Μια υπάλληλος στην πόλη Μερίδα της Ισπανίας τραυματίστηκε βαριά όταν σκόνταψε στα καλώδια του υπολογιστή κάτω από το γραφείο της, με το περιστατικό να καταλήγει τελικά στα δικαστήρια.

Η πτώση της προκάλεσε τριπλό κάταγμα στον βραχίονα και οδήγησε σε πολύμηνη αποκατάσταση. Μετά από δικαστική διαδικασία, το δικαστήριο αναγνώρισε ότι το ατύχημα δεν ήταν απλώς μια ατυχία, αλλά αποτέλεσμα ελλιπούς συντήρησης στον χώρο εργασίας.

