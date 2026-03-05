Ημερολόγια πολέμου: Τι συνέβη την 5η ημέρα της σύρραξης στη Μέση Ανατολή

Διευρύνεται το πολεμικό μέτωπο στη Μέση Ανατολή και αποκτά τα χαρακτηριστικά περιφερειακής σύγκρουσης

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Μαχητικό προσγειώνεται στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln. 3 Μαρτίου 2026

ΑΡ
Διευρύνεται σταθερά η πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εκτοξεύει πυραύλους εναντίον των χωρών του Κόλπου και του Ισραήλ. Από την πλευρά τους οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν πετύχει αεροπορική υπεροχή έναντι μεγάλων τμημάτων του Ιράν και έχουν μοιράσει τους στόχους στη χώρα στα δύο.

Ο στρατιωτικής αναλυτής του Sky News, Μάικλ Κλαρκ κάνει μία ανακεφαλαίωση του τι συνέβη στις πολεμικές επιχειρήσεις χθες, την πέμπτη ημέρα του πολέμου.
Μέχρι και την Τρίτη οι επιχειρήσεις και τα ιρανικά αντίποινα αφορούσαν κυρίως τη Μέση Ανατολή. Χθες η περιοχή των πολεμικών συγκρούσεων διευρύνθηκε καθώς οι Αμερικανοί έπληξαν με τορπίλη ιρανική φρεγάτα ανοιχτά της Σρι Λάνκα. «Η τορπίλη που χρησιμοποίησαν πρέπει να ήταν η τορπίλη Mark 48. Λειτουργεί πηγαίνοντας κάτω από τα ύφαλα του πλοίου που μπαίνει στο στόχαστρο», ανέφερε ο Μάικλ Κλαρκ.

Έτσι το ένα σύνορο αυτού του πολέμου έφτασε χθες μέχρι την Ασία και την Σρι Λάνκα. Το ανατολικό μέτωπο της σύγκρουσης είναι η Κύπρος και η Τουρκία στα βόρεια. Χθες εκτοξεύθηκε βαλλιστικός πύραυλος κατά των τουρκικών εδαφών σε κάποιο σημείο στα σύνορα της Τουρκίας με το Ιράκ και τη Συρία. Αναχαιτίστηκε από τις εναέριες αμυντικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Η Τεχεράνη αρνείται ότι εκτόξευσε πύραυλος εναντίον της Τουρκίας.

«Δεν ξέρουμε εάν αυτός ο πύραυλος είχε σκόπιμο στόχο, ήταν λάθος ή ήταν εκτοξεύθηκε σε λάθος στόχο. Το γεγονός όμως ότι τα συστήματα αεράμυνας του ΝΑΤΟ έπρεπε να τον αναχαιτίσουν είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα του γεγονότος ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη εγρήγορση προκειμένου να μην βρεθεί εν μέσω των συνεπειών αυτού του πολέμου, που διευρύνεται», τόνισε ο στρατιωτικός αναλυτής.

Ταυτόχρονα χθες οι ΗΠΑ συνέχισαν να πλήττουν στόχους στο ιρανικό έδαφος. Υπολογίζεται ότι πάνω από 2.000 στόχοι έχουν χτυπηθεί στο Ιράν. Την ίδια στιγμή οι Ισραηλινοί διεύρυναν το μέτωπο καθώς βομβαρδίζουν και έχουν μετακινήσει στρατιωτικές δυνάμεις στον Λίβανο. Εκτός από το Ιράν το Ισραήλ έχει αρχίσει τις επιθέσεις και σε στόχους εντός του Ιράκ.

Το Ιράν συνεχίζει τα αντίποινα του με την εκτόξευση πυραύλων κατά στρατιωτικών βάσεων των Αμερικανών στο Ιράκ και σε όλη την περιοχή του Περσικού Κόλπου. Ταυτόχρονα οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν στείλει χερσαίες δυνάμεις στα ιρανικά σύνορα με το Ιράκ καθώς ανησυχούν για εισβολή Κούρδων μαχητών που θα έχουν στόχο να προκαλέσουν χάος στα σύνορα. Ήδη πληθαίνουν τα δημοσιεύματα στα διεθνή ΜΜΕ, ότι η Ουάσινγκτον έχει εξοπλίσει κουρδικές ομάδες προκειμένου να επιτεθούν στα ιρανικά σύνορα.

xartis.jpg

Χάρτης με τα πλήγματα του Ιράν στη Μέση Ανατολή μέχρι χθες 4 Μαρτίου στις 18:00.

ISW/BBC

