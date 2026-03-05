Politico: Ο πόλεμος στο Ιράν θα μπορούσε να διαρκέσει «100 ημέρες ή και περισσότερο»

Snapshot Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ζήτησε αποστολή περισσότερων αξιωματικών στρατιωτικών πληροφοριών για υποστήριξη επιχειρήσεων κατά του Ιράν διάρκειας τουλάχιστον 100 ημερών, πιθανώς μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Η κυβέρνηση Τραμπ δεν είχε πλήρως προετοιμαστεί για τον ευρύτερο πόλεμο κατά του Ιράν, με καθυστερήσεις στην ειδοποίηση και εκκένωση Αμερικανών πολιτών από τη Μέση Ανατολή.

Το Υπουργείο Εξωτερικών στέλνει επιπλέον προσωπικό στην Αθήνα και άλλες περιοχές για να βοηθήσει στην απομάκρυνση και υποστήριξη των Αμερικανών πολιτών που θέλουν να φύγουν.

Το Πεντάγωνο προσπαθεί να αυξήσει τις αμυντικές δυνατότητες κατά των ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, που αποτελούν σημαντική απειλή λόγω χαμηλού κόστους και δυσκολίας ανίχνευσης.

Δημοκρατικοί στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας κάλεσαν τον Ρούμπιο να λάβει πιο συγκεκριμένα μέτρα για την ασφαλή αναχώρηση Αμερικανών πολιτών και προσωπικού πρεσβειών.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ζητά από το Πεντάγωνο να στείλει περισσότερους αξιωματικούς των στρατιωτικών πληροφοριών στην έδρα της στην Τάμπα της Φλόριντα, για να υποστηρίξουν επιχειρήσεις κατά του Ιράν για τουλάχιστον 100 ημέρες, αλλά πιθανώς μέχρι τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με ειδοποίηση που έλαβε το POLITICO. Είναι η πρώτη γνωστή έκκληση για επιπλέον προσωπικό πληροφοριών από την κυβέρνηση για τον πόλεμο στο Ιράν και ένα σημάδι ότι το Πεντάγωνο ήδη εξετάζει επιχειρήσεις που μπορεί να εκτείνονται πολύ πέρα ​​από το αρχικό χρονοδιάγραμμα τεσσάρων εβδομάδων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι η στρατιωτική δράση εναντίον της Τεχεράνης θα μπορούσε να διαρκέσει τέσσερις έως πέντε εβδομάδες, αλλά αυτό είναι ένα σημάδι ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να επεκταθεί πολύ πέρα ​​από το χρονοδιάγραμμα του προέδρου των ΗΠΑ.

Το Υπουργείο Εξωτερικών προσθέτει πόρους για την απομάκρυνση των εγκλωβισμένων Αμερικανών στη Μέση Ανατολή και το Πεντάγωνο αγωνίζεται να αυξήσει τον αριθμό των στρατευμάτων που συλλέγουν πληροφορίες για επιχειρήσεις, τελευταίες ενδείξεις ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν ήταν πλήρως προετοιμασμένη για τον ευρύτερο πόλεμο που αντιμετωπίζει τώρα.

Εν μέσω επικρίσεων ότι η κυβέρνηση άργησε πολύ να ειδοποιήσει τους Αμερικανούς πολίτες ότι πρέπει να φύγουν ή να βοηθήσουν όσους στη συνέχεια βρέθηκαν στη δίνη, το Υπουργείο Εξωτερικών στέλνει επιπλέον προσωπικό στην Αθήνα για να βοηθήσει τους Αμερικανούς πολίτες, σύμφωνα με έναν νυν και έναν πρώην αξιωματούχο του υπουργείου που γνωρίζει τα προξενικά ζητήματα.

Η βιασύνη για την προσθήκη ανθρώπων και πόρων για την υποστήριξη υπογραμμίζει πώς η ομάδα Τραμπ δεν είχε προβλέψει πλήρως τις εκτεταμένες επιπτώσεις του πολέμου που ξεκίνησε μαζί με το Ισραήλ το Σάββατο.

«Αυτό που είδαμε είναι μια εντελώς ad hoc επιχείρηση όπου φαινόταν ότι κανείς δεν κατάλαβε ή δεν πίστευε στην πραγματικότητα ότι η στρατιωτική δράση ήταν επικείμενη», δήλωσε ο Gerald Feierstein, πρώην ανώτερος διπλωμάτης των ΗΠΑ που ασχολήθηκε με τη Μέση Ανατολή. «Φαίνεται σαν να ξύπνησαν το Σάββατο το πρωί και να αποφάσισαν ότι θα ξεκινούσαν έναν πόλεμο».

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν μια μαζική και πολύπλευρη επιχείρηση με το Ισραήλ που στόχευσε τις ιρανικές υποδομές ασφαλείας και σκότωσε τον ανώτατο ηγέτη της χώρας και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους. Ωστόσο, Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι δεν έχουν ακόμη διατυπώσει σαφή τελικό στόχο για την επιχείρηση. Ο Τραμπ και οι βοηθοί του δυσκολεύτηκαν επίσης να προσφέρουν βάσιμους λόγους για τους οποίους οι επιθέσεις έπρεπε να συμβούν τώρα.

Το Πεντάγωνο προσπαθεί επίσης να στείλει περισσότερα συστήματα αεράμυνας στην περιοχή, ειδικά μικρότερα, λιγότερο δαπανηρά συστήματα αντιμετώπισης drones που το υπουργείο αναπτύσσει τα τελευταία χρόνια, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Η επίθεση που σκότωσε τους Αμερικανούς στρατιώτες προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, επειδή προήλθε από ένα σχετικά φθηνό μη επανδρωμένο αεροσκάφος Shahed που μπορεί συχνά να πετάει κάτω από τα υπάρχοντα ραντάρ.

Οι ΗΠΑ, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, χρησιμοποιούν πυραύλους που κοστίζουν έως και αρκετά εκατομμύρια δολάρια για να νικήσουν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, το οποίο κοστίζει ένα κλάσμα αυτού του ποσού. Το Ιράν έχει χιλιάδες τέτοια μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα αποθέματά του και δεκάδες από αυτά έχουν ήδη διαπεράσει τις υπάρχουσες αεράμυνες. Πολλά από τα αντιαεροπορικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη με τα οποία θα μπορούσαν να απαντήσουν οι ΗΠΑ δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε μάχη, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις δεν έχουν αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής μια τόσο εκτεταμένη απειλή από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Αλλά η περιορισμένη προετοιμασία για την υποστήριξη των Αμερικανών που επιθυμούν να εγκαταλείψουν την περιοχή είχε τον πιο άμεσο αντίκτυπο. Ενώ τουλάχιστον δύο αμερικανικές πρεσβείες — στον Λίβανο και το Ισραήλ — άρχισαν να απομακρύνουν το προσωπικό και τις οικογένειές τους τις τελευταίες ημέρες πριν από τις επιθέσεις, οι περισσότερες διπλωματικές αποστολές στην περιοχή δεν προέβησαν σε τέτοιες κινήσεις μέχρι μετά την έναρξη του πολέμου.

Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε τη Δευτέρα την πρώτη σημαντική προειδοποίηση προς τους Αμερικανούς, προτρέποντάς τους να «αναχωρήσουν τώρα» από 14 χώρες της περιοχής. Μέχρι τότε, ήταν δύσκολο να βγει εισιτήριο επειδή το κλείσιμο του εναέριου χώρου είχε οδηγήσει σε πολλές ακυρώσεις πτήσεων. Το υπουργείο έκτοτε έχει επεκτείνει τις ειδοποιήσεις και τις εκκενώσεις σε τουλάχιστον δύο άλλες χώρες, την Κύπρο και το Πακιστάν.

«Ήταν μια πλήρης παράλειψη καθήκοντος», δήλωσε ο Τζέφρι Φέλτμαν, πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στον Λίβανο, ο οποίος επέβλεψε την εκκένωση χιλιάδων Αμερικανών πολιτών από τη χώρα το 2006. Αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο οποίος είναι εξοικειωμένος με τη διαδικασία, δήλωσε ότι σχετικά λίγοι άνθρωποι στο υπουργείο είχαν ενημερωθεί για τα πολεμικά σχέδια. Αυτό μπορεί να συνέβαλε στις προκλήσεις σχετικά με τις εντολές εκκένωσης και τις ταξιδιωτικές ειδοποιήσεις, παραδέχτηκε ο αξιωματούχος. Στόχος είναι η σταθεροποίηση της κατάστασης το συντομότερο δυνατό.

Αυτό περιλαμβάνει την αποστολή προσωπικού στην Αθήνα και ενδεχομένως σε επιπλέον θέσεις σε περίπτωση επιδείνωσης της κρίσης. Το επιπλέον προσωπικό μπορεί να βοηθήσει τους Αμερικανούς που φτάνουν με πτήσεις τσάρτερ ή άλλες πτήσεις, εάν χρειάζονται ανανέωση των διαβατηρίων τους, δάνεια για να τους βοηθήσουν να αγοράσουν εισιτήρια ή ακόμα και προσωρινή στέγαση, δήλωσε ο νυν και ο πρώην αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που είναι εξοικειωμένοι με τα προξενικά ζητήματα.

Το Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι μια ομάδα εργασίας που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, που συστάθηκε το Σάββατο το πρωί, βοήθησε περισσότερους από 6.500 Αμερικανούς στο εξωτερικό με οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια και τις επιλογές ταξιδιού. Ο Ντίλαν Τζόνσον, βοηθός υπουργός Εξωτερικών για τις παγκόσμιες δημόσιες υποθέσεις έγραψε στο Χ ότι από τις 28 Φεβρουαρίου, την ημέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος, «πάνω από 17.500 Αμερικανοί πολίτες έχουν επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Μέση Ανατολή». Αλλά αυτός ο αριθμός φαίνεται να περιλαμβάνει πολλούς Αμερικανούς που είχαν φύγει χωρίς καμία βοήθεια από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει, γενικά, μειώσει τον αριθμό των ατόμων που εμπλέκονται στη διαδικασία χάραξης πολιτικής εθνικής ασφάλειας και τις συναντήσεις που κανονικά θα πραγματοποιούνταν σε πολλά υπουργεία και οργανισμούς. Εκτός από τον Ρούμπιο και μια χούφτα κορυφαίων βοηθών του, μεγάλο μέρος του Υπουργείου Εξωτερικών έχει μείνει στο σκοτάδι για πολλές βασικές αποφάσεις. Ο Ρούμπιο υπηρετεί επίσης ως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, που σημαίνει ότι περνάει μεγάλο μέρος του χρόνου του στον Λευκό Οίκο.

Οι Δημοκρατικοί άδραξαν την ευκαιρία για το φιάσκο της εκκένωσης για να επικρίνουν την κυβέρνηση Τραμπ. Σε επιστολή που κοινοποιήθηκε στο POLITICO , οι Δημοκρατικοί στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας κάλεσαν τον Ρούμπιο την Τετάρτη να «λάβει πιο συγκεκριμένα μέτρα για να διευκολύνει την αναχώρηση» Αμερικανών πολιτών και προσωπικού πρεσβειών που βρίσκονται τώρα σε κίνδυνο εν μέσω της διευρυνόμενης σύγκρουσης.

