Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (5/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 5 Μαρτίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (5/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

5/3/2026 8:00:00 πμ

5/3/2026 10:00:00 πμ

ΔΑΦΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ ΝΟ 17 έως κάθετο: ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛ. ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ απο κάθετο: ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ έως κάθετο: ΠΛ. ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΝΤΕΛΗΣ απο κάθετο: ΠΛ. ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ έως κάθετο: ΦΙΛΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ απο κάθετο: ΠΛ. ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ έως κάθετο: ΦΙΛΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

214

Κατασκευές

5/3/2026 8:00:00 πμ

5/3/2026 10:00:00 πμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ έως κάθετο: ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΜΕΣΣΗΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

198

Κατασκευές

5/3/2026 8:00:00 πμ

5/3/2026 11:00:00 πμ

ΙΛΙΟΥ

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ - ΑΝ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

142

Κατασκευές

5/3/2026 8:00:00 πμ

5/3/2026 11:00:00 πμ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ απο κάθετο: ΚΕΡΚΥΡΑΣ έως κάθετο: ΘΗΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:Μ.ΑΣΙΑΣ απο κάθετο: ΙΚΟΝΙΟΥ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΚΟΝΙΟΥ απο κάθετο: ΖΑΚΥΝΘΟΥ έως κάθετο: Μ.ΑΣΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΖΑΚΥΝΘΟΥ έως κάθετο: Μ.ΑΣΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΑΚΥΝΘΟΥ απο κάθετο: ΚΕΡΚΥΡΑΣ έως κάθετο: ΙΚΟΝΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΟΪΡΑΝΗΣ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΣΑΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Κατασκευές

5/3/2026 8:00:00 πμ

5/3/2026 11:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΒΗΛΑΡΑ απο κάθετο: ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ έως κάθετο: ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έως κάθετο: ΖΗΝΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

215

Λειτουργία

5/3/2026 8:00:00 πμ

5/3/2026 11:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΡΚΗΣ απο κάθετο: ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ έως κάθετο: ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

249

Λειτουργία

5/3/2026 8:00:00 πμ

5/3/2026 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ απο κάθετο: ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΣΠΕΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΙΣΠΕΡΗ απο κάθετο: ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ έως κάθετο: ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

215

Κατασκευές

5/3/2026 8:00:00 πμ

5/3/2026 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΣΕΩΣ απο κάθετο: ΝΕΦΕΛΗΣ έως κάθετο: ΔΑΙΔΑΛΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΛΑΝΤΩΣ απο κάθετο: ΠΑΝΔΩΡΟΥ έως κάθετο: ΓΡΥΛΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΟΠΗΣ απο κάθετο: ΗΟΥΣ έως κάθετο: ΠΑΝΔΩΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΟΥΣ απο κάθετο: ΣΚΑΜΒΩΝΙΔΩΝ έως κάθετο: ΝΕΦΕΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

260

Λειτουργία

5/3/2026 8:00:00 πμ

5/3/2026 12:00:00 μμ

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΙΚΕΛΑ, Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ, Λ.ΑΚΡΙΤΑ, Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΤΥΡΝΑΒΟΥ, ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ, ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ, ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΑΓΑΘΩΝΟΣ, ΚΑΒΑΦΗ, ΒΑΡΝΑΛΗ, ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ, ΑΙΣΩΠΟΥ.

184

Κατασκευές

5/3/2026 8:00:00 πμ

5/3/2026 1:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΜΗΝΙΑΤΗ απο κάθετο: ΚΟΣΜΑ ΜΠΑΛΑΝΟΥ έως κάθετο: ΜΑΡΚ. ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΑΡΚ. ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ απο κάθετο: ΜΗΝΙΑΤΗ έως κάθετο: ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΠΗΓΑ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

224

Κατασκευές

5/3/2026 8:00:00 πμ

5/3/2026 2:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΦΑΛΗΡΕΩΣ απο κάθετο: Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ έως κάθετο: ΣΟΥΡΗ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Κατασκευές

5/3/2026 8:00:00 πμ

5/3/2026 3:00:00 μμ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΚΕΝΤΡΟ - Β.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ - ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ - ΔΗΜ.ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ - ΝΙΚΗΣ - ΑΝΕΜΩΝΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - Λ.ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ - ΚΕΔΡΩΝ - ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ - ΕΦΕΔΡΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ - ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ - ΒΑΣ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ

1556

Λειτουργία

5/3/2026 8:00:00 πμ

5/3/2026 4:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΛΥΒΙΑ - ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ - ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΚΑΛΑΜΙΩΝ - ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ - ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΚΑΛΑΤΖΗ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΑΕΤΩΝ - ΝΙΚΗΤΑΡΑ - ΑΘΗΝΑΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ - ΘΗΡΑΣ - ΑΛ ΓΚΙΝΗ - ΑΝΑΤΟΛΗΣ - ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ - ΙΩΝΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΙΓΑΙΟΥ - ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ - ΣΕΛΙΝΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.

383

Λειτουργία

5/3/2026 8:00:00 πμ

5/3/2026 4:00:00 μμ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ - ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ - ΚΑΣΟΥ - Β. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΑΝ. ΡΩΜΥΛΙΑΣ

141

Κατασκευές

5/3/2026 8:00:00 πμ

5/3/2026 4:00:00 μμ

ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΤΡΑΚΗ, ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ, ΠΑΡΡΕΝ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ, 17ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ, ΑΜΦΙΣΣΗΣ, ΨΑΡΡΩΝ, ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ, ΤΗΝΟΥ.

186

Κατασκευές

5/3/2026 8:00:00 πμ

5/3/2026 4:00:00 μμ

ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΞΑΝΘΙΠΠΟΥ 129

Κατασκευές

5/3/2026 9:00:00 πμ

5/3/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΛΑΝΤΙΑΣ απο κάθετο: ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΝΟΥ απο κάθετο: ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΜΕΝΕΚΡΑΤΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΜΕΝΕΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΑΙΝΟΥ έως κάθετο: ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΤΕΜΩΝΟΣ απο κάθετο: ΚΑΡΠΟΥ έως κάθετο: ΑΙΝΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΚΑΡΠΟΥ έως κάθετο: ΑΙΝΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΝΙΚΟΜΑΧΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΠΟΥ έως κάθετο: ΜΕΛΑΝΤΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΣΙΩΝΟΣ απο κάθετο: ΜΕΛΑΝΤΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΡΠΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ

219

Κατασκευές

5/3/2026 9:00:00 πμ

5/3/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΠΟΥ απο κάθετο: ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΝΙΚΟΜΑΧΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΣΙΩΝΟΣ απο κάθετο: ΜΕΛΑΝΤΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΡΠΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ

219

Κατασκευές

5/3/2026 9:30:00 πμ

5/3/2026 1:00:00 μμ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ απο κάθετο: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΥΠΡΟΥ από: 09:30 πμ έως: 01:00 μμ

213

Κατασκευές

5/3/2026 10:00:00 πμ

5/3/2026 12:30:00 μμ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΣΚΡΑ - ΣΤΡ. ΚΕΦΑΛΑ - ΜΥΣΤΡΑ - ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ - ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ - ΜΙΑΟΥΛΗ - ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ

143

Κατασκευές

5/3/2026 10:00:00 πμ

5/3/2026 1:00:00 μμ

ΝΙΚΑΙΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:Γ.ΜΕΤΣΟΛΗ απο κάθετο: ΜΟΥΧΤΟΥΡΗ έως κάθετο: ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ απο κάθετο: Γ.ΜΕΤΣΟΛΗ έως κάθετο: ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΧΑΓΙΑ ΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΑΓΓ.ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ

Κατασκευές

5/3/2026 10:00:00 πμ

5/3/2026 1:00:00 μμ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ, ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ, ΤΣΟΥΝΙΑ, ΠΕΝΤΕΛΗΣ, Λ.ΑΚΡΙΤΑ, ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ, ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ, ΣΑΡΑΦΗ, ΜΕΣΣΗΝΗΣ.

185

Κατασκευές

5/3/2026 11:00:00 πμ

5/3/2026 3:00:00 μμ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΥΜΕΛΗΣ απο κάθετο: ΓΕΩΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ έως κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ απο κάθετο: ΡΟΥΜΕΛΗΣ έως κάθετο: ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΓΕΩΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ απο κάθετο: ΘΗΡΑΣ έως κάθετο: ΡΟΥΜΕΛΗΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ απο κάθετο: ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ έως κάθετο: ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΝΟ 119 από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΓΡΑΒΙΑΣ απο κάθετο: ΓΡΑΒΙΑΣ ΝΟ 124 έως κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΘΗΡΑΣ έως κάθετο: ΓΡΑΒΙΑΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΗΡΑΣ απο κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ

212

Κατασκευές

5/3/2026 11:00:00 πμ

5/3/2026 3:00:00 μμ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΖΑΚΥΝΘΟΥ απο κάθετο: ΘΗΡΑΣ έως κάθετο: ΡΟΥΜΕΛΗΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΜΟΥ απο κάθετο: ΘΗΡΑΣ έως κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ απο κάθετο: ΓΡΑΒΙΑΣ έως κάθετο: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΛΟΒΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ έως κάθετο: ΘΗΡΑΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ

212

Κατασκευές

5/3/2026 11:30:00 πμ

5/3/2026 3:00:00 μμ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΝ. ΡΩΜΥΛΙΑΣ

144

Κατασκευές

5/3/2026 11:30:00 πμ

5/3/2026 3:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 25 από: 11:30 πμ έως: 03:30 μμ

216

Λειτουργία

5/3/2026 12:00:00 μμ

5/3/2026 3:00:00 μμ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΑΛΗ απο κάθετο: ΑΝ. ΜΠΕΡΤΟΥ έως κάθετο: ΟΔΥΣΣΕΩΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΕΡΓΗ απο κάθετο: ΜΠΑΛΗ έως κάθετο: ΠΑΣΤΕΡ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

Κατασκευές

5/3/2026 12:00:00 μμ

5/3/2026 4:00:00 μμ

Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΡΥΤΣΑΣ, Κ.ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΙ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ.

187

Κατασκευές

5/3/2026 1:30:00 μμ

5/3/2026 4:30:00 μμ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΪΔΙΝΙΟΥ απο κάθετο: ΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΠΡΟΥΣΣΗΣ από: 01:30 μμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΥΣΣΗΣ απο κάθετο: ΠΑΝΟΡΜΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΣΤΗΡΑ από: 01:30 μμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΑΪΔΙΝΙΟΥ έως κάθετο: ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ από: 01:30 μμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ από: 01:30 μμ έως: 04:30 μμ

Κατασκευές

