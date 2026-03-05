Το νέο Mazda MX-5 δεν θα είναι ηλεκτρικό, αλλά φουλ υβριδικό

Του Γιάννη Σκουφή

Η Mazda δεν βιάζεται να αποκαλύψει το νέο MX-5, καθώς το τρέχον μοντέλο θα παραμείνει στην παραγωγή έως τα τέλη της δεκαετίας. Ωστόσο, στελέχη της Mazda Ευρώπης επιβεβαίωσαν ότι ήδη υπάρχει πρωτότυπο της νέας γενιάς NE, με το τελικό τεχνολογικό «πακέτο» να παραμένει υπό διαμόρφωση.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής σχεδίασης της Mazda Ευρώπης, Jo Stenuit, τα βασικά χαρακτηριστικά του μοντέλου -χαμηλό βάρος, προσιτή τιμή και οδηγική απόλαυση- δεν αλλάζουν.

Ωστόσο, η επόμενη γενιά θα διαθέτει «κάποια μορφή ηλεκτρικής υποβοήθησης», με το ήπια υβριδικό σύστημα να θεωρείται η minimum λύση. Πιο προχωρημένα σενάρια περιλαμβάνουν plug-in hybrid διάταξη ή ακόμη και σύστημα range extender.

Παράλληλα, η χρήση συνθετικών καυσίμων εξετάζεται ως τρόπος διατήρησης του κινητήρα εσωτερικής καύσης χωρίς ριζική αλλαγή της φιλοσοφίας. Όπως επισημαίνουν τα στελέχη της εταιρείας, αυτή η προσέγγιση θα μπορούσε να μειώσει τις εκπομπές ρύπων, διατηρώντας τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το MX-5 εδώ και δεκαετίες.

Η πλήρης ηλεκτροκίνηση δεν φαίνεται να βρίσκεται στο επίκεντρο. Το βάρος των μπαταριών θα απαιτούσε ριζική αλλαγή αρχιτεκτονικής, κάτι που θα επηρέαζε την ισορροπία και φυσικά την αίσθηση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πιθανότητα υιοθέτησης ενός νέου τετρακύλινδρου κινητήρα SkyActiv Z με χωρητικότητα 2.500 κυβικών, αν και το επιπλέον βάρος προβληματίζει τους μηχανικούς.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η Mazda θα κινηθεί προσεκτικά, λαμβάνοντας υπόψη και τις προδιαγραφές Euro 7. Ο στόχος παραμένει σαφής: ένα MX-5 εξηλεκτρισμένο, αλλά όχι αμιγώς ηλεκτρικό, που θα συνεχίσει να δίνει έμφαση στα ισορροπημένα οδηγικά χαρακτηριστικά και την αμεσότητα.