Το Charlie Hebdo ξαναχτύπησε με τον Αλί Χαμενεΐ να πέφτει στην τουαλέτα ανάμεσα στα ερείπια

Η γελοιογραφία στο νέο τεύχος του γαλλικού σατιρικού εβδομαδιαίου περιοδικού Charlie Hebdo σχεδιάστηκε από τον «Riss», έναν από τους επιζώντες της τζιχαντιστικής επίθεσης της 7ης Ιανουαρίου 2015 και απεικονίζει τον Αλί Χαμενεΐ , τον πλέον πρώην Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν που εξουδετερώθηκε από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ τις πρώτες ώρες του πολέμου κατά του Ιράν που ξεκίνησε το Σάββατο.

«Αλί Χαμενεΐ, 1939-2026» είναι το κείμενο της ανακοίνωσης της κηδείας που εμφανίζεται στο εξώφυλλο του Charlie Hebdo , μαζί με μια προσβλητική εικόνα στο τυπικό στυλ του γαλλικού περιοδικού. Μια ανοιχτή τουαλέτα πάνω από ένα σωρό από ερείπια, από τα οποία αναδύονται λείψανα του εκλιπόντος Αγιατολάχ: ένα γκρι τουρμπάνι, δύο μαθητές πίσω από ένα ζευγάρι γυαλιά.

Ali Khamenei 1939-2026



? Dossier Municipales à Lyon : Lyon, zone tiède

? Khamenei : il nous manque déjà !

? Complotisme : les pyramides, aimants à zinzins



