Άγιος Παντελεήμονας: Βίντεο-ντοκουμέντο με τη διαφυγή των δραστών που μαχαίρωσαν τον 17χρονο

Άλλο ένα αιματηρό περιστατικό με θύμα έναν ανήλικο καταγράφηκε στην Αθήνα και συγκεκριμένα στον Άγιο Παντελεήμονα. Το μεσημέρι της Τετάρτης (4/3) έξω από το 41ο Λύκειο Αθηνών μια ομάδα 5-6 ατόμων επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι έναν μαθητή.

Το συμβάν έγινε αντιληπτό από έναν καθηγητή, ο οποίος λίγο μετά τις 14:00 κάλεσε την Αστυνομία και κατήγγειλε το συμβάν. Ο εκπαιδευτικός είπε στον Λίγο μετά τις 14:00, κάλεσε το «100» και το «166» αναφέροντας ότι μαθητής του έχει τραυματιστεί από αιχμηρό αντικείμενο.

Σύμφωνα με την κατάθεση του 17χρονου, η ομάδα των δραστών τον πλησίασε στο πεζοδρόμιο κι ένας από αυτούς τον χτύπησε με μαχαίρι τύπου κραμπίτ στον μηρό.

Στο βίντεο που παρουσίασε η ΕΡΤ έχουν καταγραφεί οι φερόμενοι ως δράστες να σπεύδουν να εξαφανιστούν από το σημείο. Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τους δράστες και να διαπιστώσουν τα κίνητρα της επίθεσης. Παράλληλα, λαμβάνονται καταθέσεις από μαθητές και εκπαιδευτικούς.