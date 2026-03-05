Απόδραση από το Ντουμπάι: Πληρώνουν έως και 100.000 λίρες για ιδιωτικά τζετ διαφυγής οι πλούσιοι

Snapshot Η κυβέρνηση των ΗΑΕ δηλώνει ότι τα συστήματα αεράμυνας αναχαιτίζουν την πλειονότητα των επιθέσεων, ενώ τρεις άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 68 τραυματιστεί.

Πολλοί Βρετανοί και άλλοι ξένοι προσπαθούν να φύγουν από την περιοχή, με χιλιάδες πτήσεις να ακυρώνονται και περίπου 94.000 Βρετανούς να παραμένουν εγκλωβισμένοι.

Οι τιμές για ιδιωτικά τζετ έχουν εκτοξευθεί, φτάνοντας έως και τις 105.000 λίρες για μία πτήση, ενώ οικογένειες επιλέγουν οδικές διαδρομές προς γειτονικές χώρες.

Υπάρχει έντονο κλίμα αυτολογοκρισίας στα ΗΑΕ, με αυστηρές ποινές για κριτική προς την κυβέρνηση και διάδοση φημών που βλάπτουν τη φήμη της χώρας.

Μια πρωτοφανής καμπάνια στα social media βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες, με δεκάδες influencers και expats στο Ντουμπάι να επιμένουν ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παραμένουν «το ασφαλέστερο μέρος στη Γη», την ώρα που Ιρανοί πύραυλοι και drones πλήττουν στόχους στην περιοχή και χιλιάδες Βρετανοί προσπαθούν απεγνωσμένα να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Το διαδικτυακό κύμα υποστήριξης έρχεται ενώ αεροδρόμια έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, πτήσεις ακυρώνονται μαζικά και οικογένειες φέρονται να πληρώνουν έως και 100.000 λίρες για ιδιωτικά τζετ προκειμένου να φύγουν από την ταραγμένη περιοχή του Κόλπου.

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων διαβεβαιώνει ότι τα συστήματα αεράμυνας αναχαιτίζουν με επιτυχία τη συντριπτική πλειονότητα των επιθέσεων. Ωστόσο, πίσω από τις προσεκτικά διατυπωμένες αναρτήσεις στο Instagram, η πραγματικότητα εμφανίζεται πολύ πιο αγχωτική.

Σύμφωνα με μαρτυρίες δημιουργών περιεχομένου, πολλοί influencers φοβούνται να εκφραστούν ανοιχτά, υπό τον κίνδυνο προστίμων, φυλάκισης ή ακόμη και απέλασης. Στα ΗΑΕ, η κριτική προς την κυβέρνηση ή η διάδοση «φήμων» που θεωρείται ότι βλάπτει τη φήμη της χώρας μπορεί να επιφέρει πρόστιμα έως 200.000 λίρες ή ποινές φυλάκισης έως πέντε έτη, με επακόλουθη απέλαση.

Το αποτέλεσμα, όπως υποστηρίζουν επικριτές, είναι ένα κλίμα αυτολογοκρισίας, όπου δημόσια πρόσωπα και celebrities αναπαράγουν το επίσημο αφήγημα περί «ηρεμίας» και «κανονικότητας».

Οι δημόσιες τοποθετήσεις και οι αποδράσεις

Ανάμεσα σε εκείνους που υπερασπίστηκαν δημόσια το Ντουμπάι ως ασφαλές προορισμό ήταν η πρώην παίκτρια του Love Island, Laura Anderson, η οποία κατάφερε να εξασφαλίσει πτήση για το Εδιμβούργο μαζί με τη δίχρονη κόρη της. Λίγο πριν την απογείωση, δήλωσε ότι «προσεύχεται για ασφαλείς ουρανούς», περιγράφοντας ένα ήσυχο αλλά εμφανώς φορτισμένο αεροδρόμιο, με επιβάτες «στην τσίτα».

Παράλληλα, ευχαρίστησε δημόσια την κυβέρνηση των ΗΑΕ για την προστασία που παρέχει, δηλώνοντας περήφανη που υπήρξε expat στη χώρα.

Ο επίσης πρώην παίκτης του Love Island, Sam Gowland, αποκάλυψε ότι προσπαθούσε για τέταρτη φορά να αναχωρήσει, καθώς τρεις πτήσεις του είχαν ήδη ακυρωθεί.

Η προειδοποίηση των αρχών και το «business as usual»

Λίγες ώρες μετά τα πρώτα ιρανικά αντίποινα, το Γραφείο Μέσων Ενημέρωσης του Ντουμπάι προειδοποίησε ότι παλαιότερες εικόνες πυρκαγιών και ζημιών διακινούνται εκ νέου στα social media με στόχο, όπως ανέφερε, τη διάδοση φόβου. Οι αρχές ξεκαθάρισαν ότι θα κινηθούν νομικά κατά όσων παραβιάζουν τη νομοθεσία.

Την ίδια στιγμή, η εφημερίδα The National μετέδιδε εικόνα «κανονικότητας», περιγράφοντας τα παραδοσιακά σουκ της παλιάς πόλης γεμάτα επισκέπτες, χωρίς «ορατά σημάδια φόβου».

Η πρώην παίκτρια του Geordie Shore, Vicky Pattison, χαρακτήρισε «υπερβολικές» τις αναφορές ότι το Ντουμπάι «βομβαρδίζεται», σημειώνοντας ότι οι αρχές αναχαιτίζουν αποτελεσματικά τις επιθέσεις και ότι οι ζημιές οφείλονται κυρίως σε συντρίμμια.

Η επιχειρηματίας Luisa Zissman, που έχει μετακομίσει μόνιμα στο Ντουμπάι, μίλησε για «την ασφαλέστερη χώρα στον κόσμο», αν και παραδέχθηκε ότι άκουσε εκρήξεις και προετοίμασε το υπόγειο του σπιτιού της για κάθε ενδεχόμενο.

Από την πλευρά της, η κοινωνική περσόνα Petra Ecclestone εξέφρασε αρχικά απογοήτευση, λέγοντας ότι είχε μεταβεί στο Ντουμπάι για να νιώσει ασφάλεια, πριν αναρτήσει στη συνέχεια μήνυμα ανθεκτικότητας υπέρ των ΗΑΕ.

Αναχαιτίσεις και απώλειες

Οι αρχές των ΗΑΕ ανακοίνωσαν ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 68 τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις. Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, από τα 812 drones που εκτοξεύθηκαν, τα 755 αναχαιτίστηκαν, ενώ από τους 186 βαλλιστικούς πυραύλους μόνο ένας έπληξε έδαφος των ΗΑΕ, χτυπώντας πολυτελές ξενοδοχείο.

Παράλληλα, το κεντρικό αεροδρόμιο του Ντουμπάι έκλεισε προσωρινά, με περιορισμένη επαναλειτουργία να ανακοινώνεται αργότερα.

Μαρτυρίες πανικού και αδιεξόδου

Πίσω από την εικόνα κανονικότητας, αρκετοί Βρετανοί περιγράφουν σκηνές πανικού. Η 46χρονη Σάλι Όλιβερ από το Γκρίμσμπι δήλωσε ότι η οικογενειακή της απόδραση μετατράπηκε σε εφιάλτη όταν ήχησαν σειρήνες προειδοποίησης για επερχόμενο πλήγμα. Όπως ανέφερε, γυναίκες και παιδιά είχαν συγκεντρωθεί κλαίγοντας στο υπόγειο του ξενοδοχείου, ενώ η ίδια τηλεφωνούσε στη μητέρα της πιστεύοντας ότι ίσως να μην επιζήσουν.

Με τις πτήσεις να ακυρώνονται και χιλιάδες επιβάτες εγκλωβισμένους, εκτιμάται ότι περίπου 94.000 Βρετανοί βρίσκονται παγιδευμένοι στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου. Πάνω από 4.000 πτήσεις ημερησίως έχουν ακυρωθεί από την έναρξη των ιρανικών αντιποίνων.

Ιδιωτικά τζετ και εκτόξευση τιμών

Όσοι διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα στρέφονται σε ιδιωτικά τζετ, με τις τιμές να φθάνουν έως και τις 105.000 λίρες για μία μόνο πτήση. Διαδρομές από το Μουσκάτ προς την Κωνσταντινούπολη φέρονται να κοστίζουν άνω των 70.000 λιρών, περίπου τα διπλάσια από τα συνήθη επίπεδα.

Άλλες οικογένειες επιλέγουν οδική διαφυγή, οδηγώντας για περισσότερες από δέκα ώρες προς αεροδρόμια σε Ομάν ή Σαουδική Αραβία. Το κόστος ενοικίασης μίνι λεωφορείων έχει επίσης εκτοξευθεί, από εκατοντάδες σε χιλιάδες λίρες.

Την ώρα που στα social media κυριαρχεί το αφήγημα της «ασφαλούς καθημερινότητας», η πραγματικότητα για πολλούς ταξιδιώτες μοιάζει πολύ πιο αβέβαιη — ένα μείγμα φόβου, αναμονής και αγωνίας για την επιστροφή στην πατρίδα.