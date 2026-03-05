Καιρός: Ανοιξιάτικη μεταβολή «εξπρές» με λασποβροχές και ψύχρα - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

Snapshot Στην Ελλάδα επικρατούν αντικυκλωνικές συνθήκες με μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας ημέρας

νύχτας και τοπική ψύχρα, κυρίως στα ορεινά.

Από το απόγευμα αναμένονται βροχές και πιθανές καταιγίδες σε Ηπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Θεσσαλία, Βόρεια Στερεά και Εύβοια, με πιθανότητα λασποβροχών λόγω αφρικανικής σκόνης.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 15 και 20 βαθμών Κελσίου, με τοπικές αυξήσεις έως 21 βαθμούς, και οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν βόρειοι 2

5 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών προς τα ξημερώματα της Παρασκευής και θερμοκρασίες από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Το Σαββατοκύριακο αναμένεται ψυχρή εισβολή με πτώση θερμοκρασίας, ενίσχυση βορείων ανέμων στο Αιγαίο έως και θύελλα και διατήρηση θερμοκρασιών κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Snapshot powered by AI

Συνεχίζεται στη χώρα μας ο ανοιξιάτικος καιρός, με βασικό χαρακτηριστικό το μεγάλο ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος, δηλαδή τη σημαντική διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της νύχτας και της ημέρας, σύμφωνα με την μετεωρολόγο του ACTION 24, Όλγα Παπαβγούλη.

Έτσι, νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ επικρατεί έντονη ψύχρα και κατά τόπους παγετός, κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά, ενώ τις μεσημβρινές ώρες η θερμοκρασία ανεβαίνει αισθητά και σε αρκετές περιοχές διαμορφώνεται λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι τοπικές ομίχλες στα εσωτερικά ηπειρωτικά, κυρίως τις πρωινές ώρες, λόγω των αντικυκλωνικών συνθηκών που επικρατούν πάνω από τον ελλαδικό χώρο και ευνοούν τη σταθερότητα της ατμόσφαιρας.

Μικροδιαταραχή «εξπρές»

Συγκεκριμένα, αρχικά θα σημειωθούν κατά τόπους πυκνότερες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας, ενώ από το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα κεντρικά.

Βροχές αναμένονται κυρίως από το μεσημέρι και έπειτα στα ορεινά της Ηπείρου, στη Μακεδονία, όπου δεν αποκλείεται το απόγευμα να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, καθώς επίσης στη Θράκη, στο βόρειο Αιγαίο, στη Θεσσαλία και στη βόρεια Στερεά Ελλάδα μαζί με την Εύβοια.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες, κατά τόπους στα ηπειρωτικά, η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και ενδέχεται να σχηματιστούν ομίχλες.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της ημέρας θα παρατηρηθεί μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην ανώτερη ατμόσφαιρα, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη ένα επεισόδιο μεταφοράς σκόνης από τη Βόρεια Αφρική προς τη δυτική Μεσόγειο, μέρος του οποίου επηρεάζει και τη χώρα μας. Έτσι, όπου σημειωθούν βροχές υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν λασποβροχές.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και τοπικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά μπορεί να αγγίξει ακόμη και τους 21°C.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με αραιές νεφώσεις, οι οποίες προς το βράδυ θα πυκνώσουν και υπάρχει πιθανότητα, κυρίως προς τα ξημερώματα της Παρασκευής, να σημειωθούν ασθενείς βροχές.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2 έως 4 μποφόρ.

Σύντομη αστάθεια έως την Παρασκευή

Η συγκεκριμένη διαταραχή θα επηρεάζει τη χώρα μας μέχρι και την Παρασκευή, δίνοντας κατά τόπους ασθενείς βροχές κυρίως στα ανατολικότερα τμήματα.

Ψυχρότερες αέριες μάζες το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο αναμένεται να επιμείνει κάποια αστάθεια κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας, ενώ παράλληλα θα σημειωθεί και ασθενής ψυχρή εισβολή, η οποία θα οδηγήσει σε πτώση της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο και κυρίως τη Δευτέρα, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες θα κινηθούν από τα βορειοανατολικά προς την Ανατολική Μεσόγειο.

Το κύριο μέρος αυτής της ψυχρής εισβολής θα επηρεάσει κυρίως την Τουρκία, ωστόσο έμμεσα θα επηρεαστούν και τα ανατολικά τμήματα της Ελλάδας, όπου αναμένεται ενίσχυση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 6-7 μποφόρ και τοπικά θα αγγίζουν τα επίπεδα της θύελλας έως και 8 μποφόρ και ειδικά τη Δευτέρα εως 9 και παράλληλα πτώση της θερμοκρασίας.

Έτσι, οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν κοντά στα κανονικά επίπεδα για την εποχή, δηλαδή περίπου στους 14 με 16 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά, ενώ στα δυτικά θα παραμείνουν λίγο υψηλότερες για την εποχή.