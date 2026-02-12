Πέθανε ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάσης Παπαληγούρας

Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας και σύσσωμος ο πολιτικός κόσμους θρηνούν για τον θάνατο του πρώην βουλευτή Κορινθίας και υπουργού, Αναστάση Παπαληγούρα.

Γεννήθηκε το 1948 στην Αθήνα και ήταν γιος του πολιτικού της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ενώσεως και της Νέας Δημοκρατίας, Παναγή Παπαληγούρα, ο οποίος διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας και στην ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ.

Σπούδασε Νομική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου.

Την περίοδο 1976 – 1977, ήταν πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ.

Στις εκλογές του 1981, εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Κορινθίας με τη Νέα Δημοκρατία· επανεξελέγη στις εκλογές του 1985, του 1993, του 1996, του 2000, του 2004 και του 2007. Διετέλεσε υπουργός Δικαιοσύνης (2004 – 2007) και υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (2008 – 2009) στις κυβερνήσεις του Κώστα Καραμανλή.

«Ο Αναστάσης Παπαληγούρας αφήνει έντονο το αποτύπωμά του στη δημόσια ζωή του τόπου. Υπηρέτησε την πατρίδα και την παράταξη με αξιοπρέπεια, μαχητικότητα και εντιμότητα, εργάστηκε με συνέπεια για την ιδιαίτερη πατρίδα του και αγαπήθηκε από τους Κορίνθιους συμπολίτες του. Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του», ολοκληρώνει η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας.