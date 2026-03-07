Euroleague: Η βαθμολογία μετά το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR και το… στεγνό καθάρισμα στο ΣΕΦ

Ο Παναθηναϊκός AKTOR «έπρεπε» να χάσει στο ΣΕΦ ή για την ακρίβεια, ο Ολυμπιακός «έπρεπε» να κερδίσει και πήρε το ντέρμπι 86-80.

Euroleague: Η βαθμολογία μετά το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR και το… στεγνό καθάρισμα στο ΣΕΦ
Με κορυφαίους τους Πέρεθ και Πέτεκ, αν και εμφανίστηκαν στο παρκέ με τα… γκρι, ο Ολυμπιακός πήρε το ντέρμπι της 30ής αγωνιστικής της Euroleague, με αποτέλεσμα να φτάσει το ρεκόρ του 19-10 στη διοργάνωση, παραμένοντας στην 3η θέση, με μία νίκη νίκη από τη Βαλένθια (20-10).

Από την άλλη, το «συγκρότημα» του Εργκίν Αταμάν αναγκάστηκε στην τέταρτη συνεχόμενη ήττα του στην Euroleague, έπεσε στο 16-14 και έμεινε στην 9η θέση, έχοντας το ίδιο ρεκόρ με την Μονακό.

Την ερχόμενη Τρίτη (10/03) ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Παρί στην Γαλλία και την Πέμπτη (12/03) την Μονακό στο Πριγκιπάτο, ενώ ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται την ίδια ημέρα την Ζαλγκίρις στο Telekom Center Athens.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της 30ής αγωνιστικής της Euroleague:

Πέμπτη 5 Μαρτίου

  • Φενερμπαχτσέ–Μονακό 88-70
  • Αρμάνι Μιλάνο–Μπαρτσελόνα 87-84
  • Βαλένθια–Ζαλγκίρις Κάουνας 91-87
  • Ρεάλ Μαδρίτης–Βίρτους Μπολόνια 92-84
  • Παρτιζάν–Ντουμπάι ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ
  • Μακάμπι Τελ Αβίβ–Χαποέλ Τελ Αβίβ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ

Παρασκευή 6 Μαρτίου

  • Ολυμπιακός–Παναθηναϊκός AKTOR 86-80
  • Αναντολού Εφές–Βιλερμπάν 88-91
  • Ερυθρός Αστέρας–Μπάγερν Μονάχου 80-85
  • Μπασκόνια–Παρί 81-97

Η βαθμολογία

1. Φενερμπαχτσέ 22-7

2. Βαλένθια 20-10

3. Ολυμπιακός 19-10

4. Ρεάλ Μαδρίτης 19-11

5. Χάποελ Τελ Αβίβ 17-11

6. Ζαλγκίρις Κάουνας 17-13

------------------------------------

7. Ερυθρός Αστέρας 17-13

8. Μπαρτσελόνα 17-13

9. Μονακό 16-14

10. Παναθηναϊκός AKTOR 16-14

------------------------------------

11. Ντουμπάι 15-14

12. Αρμάνι Μιλάνο 15-15

13. Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-15

14. Βίρτους Μπολόνια 13-17

15. Μπάγερν Μονάχου 13-17

16. Παρί 11-18

17. Παρτιζάν 9-20

18. Αναντολού Εφές 9-21

19. Μπασκόνια 9-21

20. Βιλερμπάν 8-22

