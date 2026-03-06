Ιράν: Ανοικτή προειδοποίηση των Φρουρών της Επανάστασης στον Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ

Φωτ. Αρχείου - Μαχητές της Χαμάς στέκονται φρουροί καθώς οχήματα του Ερυθρού Σταυρού παραλαμβάνουν σορούς των Ισραηλινών ομήρων, στην πόλη της Γάζας, στις 15 Οκτωβρίου 2025.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) προκάλασαν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αναπτύξει αμερικανικά πολεμικά πλοία ώστε να συνοδεύουν πετρελαιοφόρα που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, μετέδωσαν την Παρασκευή ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης δήλωσε ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση, εφόσον το επιθυμεί.

Νωρίτερα, την Τρίτη, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών θα μπορούσε, εάν κριθεί απαραίτητο, να αρχίσει να συνοδεύει πετρελαιοφόρα που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

