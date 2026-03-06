Ιρανός αξιωματούχος προειδοποιεί: «Νόμιμοι στόχοι» οι Ευρωπαίοι εάν συμμετάσχουν στον πόλεμο

Ισχυρή προειδοποίηση προς την Ευρώπη έστειλε Ιρανός αξιωματούχος, τονίζοντας ότι εάν συμμετάσχουν στον πόλεμο, θα αποτελέσουν «νόμιμους στόχους».

Σε συνέντευξή του στο France24, ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Ματζίντ Ταχτ-Ραβανσί, δήλωσε ότι εάν οποιαδήποτε χώρα «ενώσει τις δυνάμεις της με την Αμερική και το Ισραήλ στην επιθετικότητα κατά του Ιράν, θα αποτελέσει επίσης νόμιμο στόχο για τα αντίποινα του Ιράν».

Ανέφερε ότι Ιρανοί αξιωματούχοι «διαπραγματεύονται καλή τη πίστει» με τις ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι «ο τελευταίος γύρος των συνομιλιών στη Γενεύη την περασμένη Πέμπτη ήταν επιτυχημένος» προτού η κυβέρνηση των ΗΠΑ το Σάββατο «με τη βοήθεια του ισραηλινού καθεστώτος» επιτεθούν εναντίον του Ιράν.

