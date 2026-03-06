Εκπρόσωπος ιρανικού στρατού: Ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ, όχι όμως για πλοία των ΗΠΑ και του Ισράηλ

Το Ιράν δεν έχει κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, αλλά τα πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ ή τις ΗΠΑ δεν επιτρέπεται να περάσουν, δήλωσε εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού στην κρατική τηλεόραση της χώρας.

Μετά το ξέσπασμα του πολέμου το περασμένο Σάββατο, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι θα «έβαζαν φωτιά» σε κάθε δυτικό δεξαμενόπλοιο που θα προσπαθούσε να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ, ένα θαλάσσιο πέρασμα από το οποίο διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω δεξαμενόπλοιων.