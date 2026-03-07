Φλέγεται η Τεχεράνη: Στο επίκεντρο των επιθέσεων το αεροδρόμιο - Βίντεο

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν επιθέσεις και μεγάλες πυρκαγιές στο Διεθνές Αεροδρόμιο Mehrabad της πρωτεύουσας του Ιράν Τεχεράνη, μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού ότι πραγματοποιούσε μια «εκτεταμένη» σειρά επιθέσεων εναντίον στόχων του καθεστώτος στην πρωτεύουσα του Ιράν.

Mehrabad International Airport.



Possible strikes on fuel storage and at least one plane might be on fire (pic 2). https://t.co/gSuzBaiaOd pic.twitter.com/O84LX561ad — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) March 6, 2026

Πιθανές επιθέσεις σε αποθήκες καυσίμων και τουλάχιστον ένα αεροπλάνο ενδέχεται να έχει πάρει φωτιά.

«Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν κύμα επιθέσεων, ευρείας κλίμακας» εναντίον κυβερνητικών στόχων στην ιρανική πρωτεύουσα, αναφέρει η ανακοίνωση.

Το νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εξαπολύθηκε μετά τον συναγερμό που σήμανε, αργά το βράδυ της Παρασκευής, στο κεντρικό και νότιο τμήμα του Ισραήλ λόγω ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων.

Διαβάστε επίσης