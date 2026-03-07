Φλέγεται η Τεχεράνη: Στο επίκεντρο των επιθέσεων το αεροδρόμιο - Βίντεο

Οι φωτιές ξέσπασαν μετά την επίθεση των Ισραηλινών

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Φλέγεται η Τεχεράνη: Στο επίκεντρο των επιθέσεων το αεροδρόμιο - Βίντεο
Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν επιθέσεις και μεγάλες πυρκαγιές στο Διεθνές Αεροδρόμιο Mehrabad της πρωτεύουσας του Ιράν Τεχεράνη, μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού ότι πραγματοποιούσε μια «εκτεταμένη» σειρά επιθέσεων εναντίον στόχων του καθεστώτος στην πρωτεύουσα του Ιράν.

Πιθανές επιθέσεις σε αποθήκες καυσίμων και τουλάχιστον ένα αεροπλάνο ενδέχεται να έχει πάρει φωτιά.

«Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν κύμα επιθέσεων, ευρείας κλίμακας» εναντίον κυβερνητικών στόχων στην ιρανική πρωτεύουσα, αναφέρει η ανακοίνωση.

Το νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εξαπολύθηκε μετά τον συναγερμό που σήμανε, αργά το βράδυ της Παρασκευής, στο κεντρικό και νότιο τμήμα του Ισραήλ λόγω ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων.

