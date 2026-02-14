Βιολάντα: Η στιγμή που περνούν χειροπέδες στον ιδιοκτήτη του εργοστασίου - Γιατί συνελήφθη εκ νέου

Κατηγορούμενοι για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο είναι ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, καθώς και οι υπεύθυνοι ασφαλείας και βάρδιας, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν εκ νέου ενώπιον των Αρχών.

Οι Αρχές συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας έξω από τα γραφεία της επιχείρησης στα Τρίκαλα, και τον οδήγησαν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, όπου θα κρατηθεί μέχρι να οδηγηθεί εκ νέου ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα.

Τι οδήγησε στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου

Όπως προκύπτει από τα νέα δεδομένα που συνέλεξε η ΔΑΕΕ, προκύπτει ότι οι συλληφθέντες γνώριζαν για τους κινδύνους που ελλόχευαν κι οδήγησαν εν τέλει στον θάνατο των πέντε εργαζόμενων γυναικών.

Πολύμηνη διαρροή: Σύμφωνα με τις καταθέσεις των εργαζομένων υπήρχε έντονη οσμή αερίου τουλάχιστον πέντε μήνες πριν την έκρηξη, χωρίς να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, όπως προέκυψε.

Παράνομη απόσταση δεξαμενών: Διαπιστώθηκε ότι οι υπέργειες δεξαμενές βρίσκονταν σε απόσταση μόλις 5,4 μέτρων από τα όρια της επιχείρησης, αντί για τα προβλεπόμενα από τον νόμο 7,5 μέτρα.

Ακατάλληλες υποδομές: Οι δεξαμενές είχαν κριθεί ακατάλληλες από το 2019, ενώ οι υπόγειες σωληνώσεις στερούνταν των απαραίτητων πιστοποιήσεων.

Απόκρυψη κτηρίου: Το κτήριο όπου σημειώθηκε η διαρροή φέρεται να μην είχε αποτυπωθεί στην τεχνική μελέτη που είχε κατατεθεί.

Μηχανικός είχε διαπιστώσει το πρόβλημα και το είχε μεταφέρει στον ιδιοκτήτη

Όπως προκύπτει από τα νέα δεδομένα, οι υπεύθυνοι του εργοστασίου γνώριζαν ήδη από τον Ιούνιο του 2025 το σοβαρό πρόβλημα που υφίσταντο στις σωληνώσεις, καθώς τους είχε ενημερώσει εξειδικευμένος μηχανικός, ο οποίος είχε κάνει αυτοψία στον χώρο. Σύμφωνα με τα ευρήματα του ίδιου, οι εγκαταστάσεις προπανίου έχριζαν βελτίωσης σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ η σχετική έκθεση βρίσκεται στα χέρια της ΔΑΕΕ και θα συμπεριληφθεί στη δικογραφία.

Όπως ανέφερε ο ίδιος ο μηχανικός, Γ. Δανίκας, μιλώντας στον Alpha, «τον Ιούνιο του 2025 είχα κάνει μια προσφορά για να βελτιώσω όλες τις εγκαταστάσεις του υγραερίου στο εργοστάσιο», η οποία «αφορούσε και τη μετατροπή του καυσίμου και τις αλλαγές των σωληνώσεων».

Ο ίδιος τονίζει ότι ήταν κάτι που «επιβάλλονταν να γίνει. Θα μπορούσε να μη γίνει στην επόμενη εβδομάδα, θα μπορούσε να γίνει στον επόμενο μήνα», υπογραμμίζοντας ότι «η εγκατάσταση σε πολλούς τομείς χρειαζόταν βελτίωση. Είχα κάνει μια αποτύπωση της παλιάς εγκατάστασης και πρότεινα μέτρα για να βελτιωθεί και να είναι σύμφωνα με τη νομοθεσία. Αυτό θα μπορούσε να γίνει σε ένα μήνα ή σε δύο μήνες. Πρότεινα συγκεκριμένα μέτρα που έπρεπε να πάρει η επιχείρηση, προκειμένου να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία, αλλά να είναι και ασφαλής η λειτουργία της εγκατάστασης. Είχα προτείνει αλλαγή των πιέσεων, αλλαγή του καυσίμου, τοποθέτηση ασφαλιστικών δικλείδων, ανοίγματα αερισμού μέσα στον χώρο της καύσης». Μάλιστα, ο κ. Δανίκας σημειώνει ότι τη σειρά από μέτρων που πρότεινε την είχε καταθέσει στον επιχειρηματία.

