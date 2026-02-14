Βιολάντα: Κακουργηματική δίωξη για 3 - Ντοκουμέντα για τις σωληνώσεις και μαρτυρία του υδραυλικού

Για κακούργημα διώκονται ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας - Νεότερα στοιχεία στο φως για τις παραλείψεις

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Βιολάντα: Κακουργηματική δίωξη για 3 - Ντοκουμέντα για τις σωληνώσεις και μαρτυρία του υδραυλικού
Την κακουργηματική δίωξη των τριών εμπλεκομένων στη φονική έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα και η οποία κόστισε τη ζωή σε πέντε εργάτριες, συμπεριέλαβε στη δικογραφία που υπέβαλε στην Εισαγελλέα Πρωτοδικών Τρικάλων η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).

Μάλιστα, σχετικά με τις κατηγορίες, η ΔΑΕΕ έχει στοιχειοθετήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας για έκρηξη και πυρκαγιά από αμέλεια, σε ενδεχόμενο δόλο.

Λίγες ώρες μετά την έκρηξη είχαν οδηγηθεί στην Εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο τεχνικός υπεύθυνος και ο υπεύθυνος βάρδιας, οι οποίοι μετά τις καταθέσεις τους στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας είχαν αφεθεί ελεύθεροι με πλημμεληματικές διώξεις.

Ωστόσο, όσο η έρευνα της ΔΑΕΕ -η οποία μετρά ήδη 18 ημέρες- προχωρά και όλο και νεότερα στοιχεία έρχονται στο φως, τα αρμόδια στελέχη υπέβαλαν στην Εισαγγελία Τρίκαλων δικογραφία με αδικήματα κακουργηματικου χαρακτήρα, στηριζόμενοι στο γεγονός ότι οι υπεύθυνοι γνώριζαν για τη μυρωδιά και παρόλο που υπήρχε προσφορά αλλαγής σωληνώσεων και δεξαμενών απο μηχανικό, δεν την υλοποιήσαν.

Πλεόν, η Εισαγγελέας έχει στα χέρια της όλα τα απαραίτητα στοιχεία και αναμένεται τις επόμενες ημέρες να αποφανθεί σχετικά με το αν θα προχωρήσει σε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου και θα καλέσει εκ νέου τους τρεις εμπλεκόμενους ενώπιον της ίδιας και της Ανακρίτριας.

Εντοπίστηκαν δύο ακόμα αδήλωτες δεξαμενές

Στον χώρο του εργοστασίου, οι έρευνες αποκάλυψαν δύο ακόμα αδήλωτες δεξαμενές αερίου, πέραν των αρχικών δύο από τις οποίες προήλθε και η διαρροή που προκάλεσε την έκρηξη.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, οι νέες δύο αδήλωτες δεξαμενές είναι υπόγειες με χωρητικότητα 5.000 λίτρων η καθεμία, ωστόσο στην τελευταία μελέτη πυροπροστασίας δεν είχαν αποτυπωθεί, όπως και οι δύο υπέργειες δεξαμενές, από τις σωληνώσεις των οποίων προκλήθηκε η διαρροή.

Παράλληλα, η εταιρία ισχυρίζεται ότι και οι άλλες δύο αχαρτογράφητες δεξαμενές ήταν εκτός λειτουργίας, ενώ ο ΑΝΤ1 έφερε στο φως έγγραφο της Πολεοδομίας του Δήμου Τρικάλων, σύμφωνα με το οποίο ακόμα και η αυτοψία της αρμόδιας υπηρεσίας τα βρήκε όλα σύννομα, παρόλο που το υπόγειο - φάντασμα στο κτίριο που βρίσκονταν οι εργαζόμενοι την ημέρα της έκρηξης δεν φαινόταν πουθενά.

Η μαρτυρία του υδραυλικού

Την ίδια ώρα, στελέχη της Πυροσβεστικής συνεχίζουν να μαζεύουν καταθέσεις προσώπων για την υπόθεση. Μεταξύ αυτών, και η κατάθεση του 70χρονου υδραυλικού, ο οποίος είχε προχωρήσει στην εγκατάσταση των υπόγειων σωληνώσεων.

Μεταξύ άλλων, στην κατάθεσή του ανέφερε: «Όταν με φώναξαν να βάλω τις σωληνώσεις, ήρθα και είδα ότι είχαν σκάψει έναν λάκκο. Μου λέει ο ιδιοκτήτης 'ρίξε μου ένα σωλήνα από τη δεξαμενή έως τον τοίχο'. Του είπα 'δεν γίνεται έτσι να ρίξω έναν σωλήνα, υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, μονώσεις, ειδικό βάψιμο και άλλα πολλά'. Εκείνος μου απάντησε 'εγώ δεν σε πληρώνω; Κάνε αυτό που σου λέω'. Έτσι αναγκάστηκα να το κάνω».

