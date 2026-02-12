Βιολάντα: Γνώριζαν για το πρόβλημα στις σωληνώσεις από τον Ιούνιο - Έρευνα για αδήλωτες δεξαμενές

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για αδήλωτες δεξαμενές αερίου - Τι αναφέρει μηχανικός για τα προβλήματα στις εγκαταστάσεις

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το εργοστάσιο της «Βιολάντα», όπου τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου σημειώθηκε έκρηξη, η οποία στοίχισε τη ζωή πέντε εργατριών που εργάζονταν στη βραδινή βάρδια.

Αποκλειστικές πληροφορίες του Alpha, αναφέρουν ότι οι υπεύθυνοι του εργοστασίου γνώριζαν ήδη από τον Ιούνιο του 2025 το σοβαρό πρόβλημα στις σωληνώσεις, καθώς τους είχε ενημερώσει εξειδικευμένος μηχανικός, ο οποίος είχε κάνει αυτοψία στον χώρο.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του ίδιου, οι εγκαταστάσεις προπανίου έχριζαν βελτίωσης σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ η σχετική έκθεση βρίσκεται στα χέρια της ΔΑΕΕ και θα συμπεριληφθεί στη δικογραφία.

Όπως ανέφερε ο ίδιος ο μηχανικός, Γ. Δανίκας, μιλώντας στον Alpha, «τον Ιούνιο του 2025 είχα κάνει μια προσφορά για να βελτιώσω όλες τις εγκαταστάσεις του υγραερίου στο εργοστάσιο», η οποία «αφορούσε και τη μετατροπή του καυσίμου και τις αλλαγές των σωληνώσεων».

Ο ίδιος τονίζει ότι ήταν κάτι που «επιβάλλονταν να γίνει. Θα μπορούσε να μη γίνει στην επόμενη εβδομάδα, θα μπορούσε να γίνει στον επόμενο μήνα», υπογραμμίζοντας ότι «η εγκατάσταση σε πολλούς τομείς χρειαζόταν βελτίωση. Είχα κάνει μια αποτύπωση της παλιάς εγκατάστασης και πρότεινα μέτρα για να βελτιωθεί και να είναι σύμφωνα με τη νομοθεσία. Αυτό θα μπορούσε να γίνει σε ένα μήνα ή σε δύο μήνες. Πρότεινα συγκεκριμένα μέτρα που έπρεπε να πάρει η επιχείρηση, προκειμένου να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία, αλλά να είναι και ασφαλής η λειτουργία της εγκατάστασης. Είχα προτείνει αλλαγή των πιέσεων, αλλαγή του καυσίμου, τοποθέτηση ασφαλιστικών δικλείδων, ανοίγματα αερισμού μέσα στον χώρο της καύσης».

Μάλιστα, ο κ. Δανίκας σημειώνει ότι τη σειρά από μέτρων που πρότεινε την είχε καταθέσει στον επιχειρηματία.

Έρευνα για αδήλωτες δεξαμενές

Παράλληλα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, οι ερευνητές της ΔΑΕΕ που βρέθηκαν και σήμερα στον χώρο της τραγωδίας, αναζητούσαν στοιχεία για κρυφές δεξαμενές αερίου που δεν είχαν αποτυπωθεί σε μελέτες μηχανικών, καθώς φέρεται να υπήρχαν ακόμα δύο αδήλωτες δεξαμενές πέραν των αρχικών δύο από τις οποίες προκλήθηκε η διαρροή.

Την ίδια ώρα, στο «μικροσκόπιο» των αρχών βρίσκονται τα τιμολόγια της επιχείρησης για το αέριο καύσιμο, καθώς η αξία αυτών είναι της τάξεως του ενός εκατ. ευρώ τον χρόνο, επομένως ερευνάται αν το ποσό αυτό συμβαδίζει με την παραγωγή της μπισκοτοβιομηχανίας.

Σε έγγραφα της Περιφέρειας Θεσσαλίας από το 2018 που φέρνει στο φως ο ΑΝΤ1, αναφέρεται ότι δεν υπήρχε μελέτη και κάτοψη εγκατάστασης υγραερίου, δεν υπήρχε βεβαίωση υπογεγραμμένη από διπλωματούχο μηχανικό για την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων υγραερίου, δεν υπήρχαν πιστοποιητικά ελέγχου από πιστοποιημένο φορέα για όλες τις δεξαμενές και στην οικοδομική άδεια δεν αποτυπώνονται όλες οι δεξαμενές υγραερίου.

