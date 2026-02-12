Βιολάντα: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου – Ξεκινά νέος γύρος καταθέσεων

Το παζλ των ευθυνών προσπαθούν να συνθέσουν οι Αρχές μέσα από τους κατασχεμένους τόμους εγγραφών της Βιολάντα προκειμένου να αποδώσουν ευθύνες για την φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες γυναίκες.

Το βράδυ της Τετάρτης (11/2) έφτασε στα Τρίκαλα κλιμάκιο της ΔΑΕΕ και σήμερα αναμένεται να πραγματοποιήσει νέο γύρο καταθέσεων προκειμένου να φωτιστούν όλα τα «σκοτεινά» σημεία της υπόθεσης.

Μηχανολόγοι, εγκαταστάτες και υπεύθυνοι εταιρειών που πιστοποίησαν την καλή λειτουργεία των μοιραίων δεξαμενών προπανίου αλλά και των σωληνώσεων στο εργοστάσιο, αναμένεται να καταθέσουν εντός της ημέρας στις αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι κατά έρευνα διαπιστώθηκαν παραλήψεις και παρατυπίες τόσο στις δεξαμενές όσο και στα μέτρα ασφαλείας τα οποία θα «προέβλεπαν» τη διαρροή του προπανίου η οποία προκάλεσε την έκρηξη.

Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα έχει υποδείξει στις αρχές τον μηχανολόγο που φέρεται να έκανε την εγκατάσταση των 2 υπέργειων δεξαμενών και των σωληνώσεων, ωστόσο ο συγκεκριμένος άνθρωπος αρνείται πως είχε αναλάβει το έργο. Όπως υποστηρίζει, κατά τη διάρκεια των εργασιών εκείνος βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη και όχι στα Τρίκαλα.

Οι αρχές επικεντρώνονται στους συγκεκριμένους επαγγελματίες, μετά από την μελέτη των 5 τόμων εγγράφων που κατασχέθηκαν από τη «Βιολάντα».

Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα ελέγχεται για παράνομη διακίνηση υγραερίου

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ant1, ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα στο παρελθόν είχε ελεγχθεί για παράνομη διακίνηση βιομηχανικού υγραερίου.

Αναλυτικά, η γενική διεύθυνση τελωνείων και ΕΦΛ του τελωνείου Λάρισας προχωράει σε δικαστήρια 5 άτομα, μεταξύ των οποίων και του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα», για την έκδοση τιμολογίων αγοράς υγραερίου που αφορούσαν την διακίνηση 7 τόνων υγραερίου που εμφανίσθηκε ως βιομηχανικό αλλά είχε διατεθεί σε πρατήρια της περιοχής της Θεσσαλίας και τη Στερεάς Ελλάδας.



Σημειώνεται ότι οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι υπεύθυνοι της Βιολάντα αλλά και μιας ακόμη εταιρείας του ομίλου, δήλωναν ότι αγόραζαν βιομηχανικό υγραέριο, το οποίο στην πραγματικότητα δινόταν στα πρατήρια, και έτσι εισέπρατταν την διαφορά του φόρου, δηλαδή 360 ευρώ τον τόνο.

Ωστόσο, η εταιρεία συμμορφώθηκε και πλήρωσε τα πρόστιμα.

