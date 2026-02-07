Βιολάντα: Κατασκευαστικό λάθος η αιτία για τη φονική έκρηξη - Οι μοιραίες αστοχίες στις σωλήνες

Τα πρώτα ευρήματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη θανατηφόρα έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα, στο 6ο χιλιόμετρο Τρικάλων – Καρδίτσας, αποδίδουν το τραγικό περιστατικό σε κατασκευαστικό σφάλμα και όχι σε διάβρωση λόγω της κακοκαιρίας «Ντάνιελ». Η έκρηξη στοίχισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες και αναμένεται να φωτίσει τις αιτίες που οδήγησαν στο δυστύχημα.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι ειδικοί της Διεύθυνσης έχουν αποτυπώσει με ακρίβεια τη διαδρομή του προπανίου από τη δεξαμενή έως το υπόγειο του εργοστασίου, όπου προκλήθηκε η έκρηξη. Το προπάνιο διέφυγε από διαβρωμένο χαλύβδινο σωλήνα, κινήθηκε υπόγεια και εισήλθε στο υπόγειο μέσω τριών οπών στο σκυρόδεμα. Εκεί, ο σπινθήρας που προκάλεσε η αντλία νερού πυροδότησε τη φονική έκρηξη.

Οι αξιωματικοί ολοκλήρωσαν διατρήσεις περίπου 30 μέτρων σε οκτώ σημεία κατά μήκος της διαδρομής του σωλήνα, όπου εντοπίστηκε παρουσία προπανίου. Η συγκέντρωση μειωνόταν σταδιακά σε περιοχές πιο κοντά στην επιφάνεια και στο περίφραγμα της επιχείρησης.

Κατασκευαστική αστοχία και όχι επίπτωση της κακοκαιρίας

Τα μέχρι τώρα δεδομένα αποδυναμώνουν το σενάριο ότι η κακοκαιρία «Ντάνιελ» προκάλεσε τη διάβρωση των σωληνώσεων. Οι πραγματογνώμονες της Πυροσβεστικής θεωρούν ότι η αστοχία οφείλεται σε ατέλειες κατά την αρχική κατασκευή. Συγκεκριμένα, οι σωληνώσεις δεν είχαν θωρακιστεί ούτε είχε τοποθετηθεί άμμος κατά την υπογειοποίησή τους, όπως απαιτείται από τις προδιαγραφές.

Ο διαβρωμένος χαλύβδινος σωλήνας, μήκους περίπου7,5 μέτρων, αποσπάστηκε, δημιουργώντας τη διαρροή που οδήγησε στη διαφυγή του προπανίου.

Οι σωληνώσεις φαίνεται να είχαν εγκατασταθεί και υπογειοποιηθεί το2014 ή νωρίτερα, χωρίς να έχουν υποβληθεί σε τακτικούς ελέγχους για διάβρωση ή σκουριά για περίπου 12 χρόνια. Η απουσία θωράκισης και άμμου κατά την κατασκευή επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις των ειδικών για κατασκευαστική αστοχία.

Το αποκολλημένο τμήμα του σωλήνα θα μεταφερθεί στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπου θα αρχίσει αναλυτική εξέταση τη Δευτέρα, με στόχο την ακριβή διαπίστωση της αιτίας διάβρωσης. Παράλληλα, δείγματα χώματος θα σταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για να εξεταστεί η ποσότητα προπανίου που είχε εγκλωβιστεί και η σύσταση του εδάφους, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχε άμμος ή όχι.

Οι αρχικές εκτιμήσεις αποκλείουν την ευθύνη της κακοκαιρίας «Ντάνιελ» και των πρόσφατων ασφαλτοστρώσεων τον Αύγουστο για τη διάβρωση. Ωστόσο, εξετάζεται το ενδεχόμενο τα έργα αυτά να συμπίεσαν το έδαφος, καθιστώντας το πιο συμπαγές και διευκολύνοντας την κίνηση του προπανίου υπογείως ως «κανάλι» προς το υπόγειο της επιχείρησης.

