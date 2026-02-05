Βιολάντα: Με χρώμιο στο νερό εντόπισαν το σημείο της διαρροής - Φωτογραφία ντοκουμέντο

Εφοδος αξιωματικών της ΔΑΕΕ στο σπίτι του ιδιοκτήτη της Βιολάντα Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη και κατάσχεση ηλεκτρονικών υπολογιστών και εγγράφων - Νέα στοιχεία από την τραγωδία στη Βιολάντα έρχονται στο φως της δημοσιότητας

Κατερίνα Ρίστα

Βιολάντα: Με χρώμιο στο νερό εντόπισαν το σημείο της διαρροής - Φωτογραφία ντοκουμέντο

H στιγμή που το κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού βρίσκουν τη διαρροή

ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εκσκαφή στον τόπο της διαρροής προπάνιου πραγματοποίηθηκε σήμερα στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» παρουσία εμπειρογνωμόνων της ΔΑΕΕ αλλά και τεχνικού συμβούλου που έχει ορίσει η εταιρεία, ενώ για τον ίδιο σκοπό μετέβη στα Τρίκαλα και ομάδα της ΕΜΑΚ με ειδικό όχημα από τη Λάρισα.

Όπως έγινε γνωστό, αποκαλύφθηκε ο σωλήνας που μετέφερε το προπάνιο από τις δύο υπέργειες δεξαμενές στον χώρο παραγωγής του εργοστασίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι Αρχές προκειμένου να εντοπίσουν την ρηγμάτωση στη διαρροή προπανίου έκαναν χρήση χρωμίου το οποίο «έδειξε» ρηγματώσεις στις σωληνώσεις στο υπόγειο του εργοστασίου.

violanta-rigmatosi.jpg

Με χρώμιο στο νερό εντόπισαν το σημείο της διαρροής - Η νέα φωτογραφία ντοκουμέντο

Δείτε βίντεο από σημείο της διαρροής:

Από την αυτοψία επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχει διάτρηση του σωλήνα σε τουλάχιστον δύο σημεία, από όπου γινόταν η διαρροή του προπάνιου στο έδαφος και σιγά σιγά, επί πολύ μεγάλο διάστημα έφτασε στο υπόγειο, όπου και σημειώθηκε η έκρηξη.

rogmi.jpg

H στιγμή που το κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού εντοπίζει τη διαρροή προπανίου

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο υπόγειο λειτουργούσε αυτόματη αντλία νερού, η ενεργοποίηση της οποίας προκάλεσε σπινθήρα. Ο σπινθήρας, σε συνδυασμό με τη συγκέντρωση προπανίου, φέρεται να αποτέλεσε τον μηχανισμό που οδήγησε στην ισχυρή έκρηξη.

φωτο ντοκουμέντο διαρροή

Το σημείο από όπου ξεκίνησε η διαρροή προπανίου στο υπόγειο της «Βιολάντα»

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών συνεχίζονται προκειμένου να αποτυπωθούν με ακρίβεια όλες οι τεχνικές παράμετροι του συμβάντος και να ολοκληρωθεί η πραγματογνωμοσύνη για τα αίτια της τραγωδίας.

Έφοδος της ΔΑΕΕ σε σπίτια και γραφεία

Έφοδο σε τέσσερα σπίτια και γραφεία πραγματοποίησαν σήμερα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), στο πλαίσιο της έρευνας για την τραγωδία στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα στα Τρίκαλα στο πλαίσιο της έρευνας που ξεκίνησε εκ νέου, προκειμένου να πέσει φως στις αιτίες, παραλήψεις και τυχόν παρανομίες που οδήγησαν στην έκρηξη και πυρκαγιά, τα ξημερώματα της 26 Ιανουαρίου με αποτέλεσμα τον θάνατο των πέντε γυναικών που εργάζονταν στη νυχτερινή βάρδια.

Συγκεκριμένα, τα στελέχη της ΔΑΕΕ έκαναν έφοδο στο σπίτι του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα», στο γραφείο του στην επιχείρηση, καθώς και στο λογιστήριο, αλλά και στο σπίτι του τεχνικού ασφάλειας της εταιρείας, από όπου κατάσχεσαν ηλεκτρονικές συσκευές (υπολογιστές, τάμπλετ) και άλλον εξοπλισμό, αλλά και έγγραφα, που ενδεχομένως περιέχουν υλικό που σχετίζεται με την τραγική υπόθεση.

Όλο το υλικό θα μελετηθεί σχολαστικά, στο πλαίσιο της αναζήτησης στοιχείων, τα οποία θα σταλούν στην εισαγγελέα που χειρίζεται την υπόθεση και έχει δώσει την σχετική διευρυμένη εντολή για την έρευνα και η οποία θα αποφανθεί για την απόδοση ευθυνών, προς όλες τις κατευθύνσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο τεχνικός βάρδιας, είχαν συλληφθεί την επομένη μέρα της φονικής έκρηξης και πυρκαγιάς, τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, έκρηξη, εμπρησμό από αμέλεια και σωματικές βλάβες και αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:47ΚΟΣΜΟΣ

Σαφάρι τρόμου: Ελέφαντας εμβολίζει βαν με τουρίστες, σκηνές πανικού και ουρλιαχτά

20:34ΕΛΛΑΔΑ

«Είχε μπει πολλές φορές σε ψυχιατρείο» λέει ο γιος της δασκάλας yoga που ανατίναζε αυτοκίνητα

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κομοτηνή: Νεκρός ο οδηγός που παρασύρθηκε από χείμαρρο

20:23ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ελλάδας: Χάλκινη στο Ευρωπαϊκό η Εθνική Γυναικών στο πόλο! Συνεχίζει τη συλλογή μεταλλίων

20:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: Συνελήφθη 28χρονος για διακίνηση ναρκωτικών - Έκρυβε τις ουσίες στον αεραγωγό οχήματος

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Χίος- Καρυστιανού: Σημαντική η διαφύλαξη των δικαιωμάτων της χώρας - Αδιαπραγμάτευτη η ανθρώπινη ζωή

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Πού είναι η Λόρα; Γιατί χάθηκαν τα ίχνη της μετά την πτήση LH1283 για Φρανκφούρτη - Τα «σκοτεινά» σημεία

20:13ΑΘΛΗΜΑΤΑ

LIVE CHAT Ελλάδα - Ιταλία 15-8: Χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Κομοτηνή: Έρευνες για τον εντοπισμό οδηγού που αποπειράθηκε να διασχίσει ιρλανδική διάβαση

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Βρήκαν τη διαρροή προπανίου σε ρηγμάτωση των σωληνώσεων στο υπόγειο του εργοστασίου - Φωτογραφία ντοκουμέντο

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δημόσια πρόσκληση για προσευχή - «Θα αφιερώσουμε την Αμερική στον Θεό»

19:44ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Δεν το… κουνάει από τους Μπακς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο! Η τελική απόφαση για τη φετινή σεζόν

19:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Φθινοπωρινό το σκηνικό και την Παρασκευή - Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη

19:39WHAT THE FACT

Βραζιλία: Έτρεξε 188 χλμ. σε 24 ώρες σε διάδρομο γυμναστικής και έσπασε όλα τα ρεκόρ

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Χαιρετάει τα πλήθη και αποφεύγει τις ερωτήσεις για το σκάνδαλο Έπσταϊν Βίντεο

19:28ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 36χρονη επιχείρησε να αυτοκτονήσει μέσα στο Τμήμα μετά από επεισόδιο με τους γονείς της

19:23ΚΥΠΡΟΣ

Φειδίας Παναγιώτου: Τι απαντά για την έπαυλη στη Λεμεσό με πισίνα - Δηλωνει «ερωτικός μετανάστης»

19:22LIFESTYLE

Καρλ Λάγκερφελντ: «Γατο-καυγάς» για 200 εκατ. ευρώ - Η Choupette κυρίαρχος της περιουσίας του

19:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Προσπάθεια για Αντριάνο Γιάγκουσιτς τις τελευταίες ώρες των μεταγραφών

19:05ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Συλλήψεις για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας - Έψαχναν δεδομένα του Starlink -Τέσσερις συλλήψεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κομοτηνή: Νεκρός ο οδηγός που παρασύρθηκε από χείμαρρο

10:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Ποιος είναι ο «ψυχρός» πατέρας της - Η θητεία στον Σοβιετικό στρατό και ο φόβος του Πούτιν

13:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Θανάσης Σκουρτόπουλος: Υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στην Μογγολία

19:34ΕΘΝΙΚΑ

Επίδειξη δύναμης της Πολεμικής Αεροπορίας: Ταυτόχρονη συμμετοχή σε τρεις διεθνείς ασκήσεις

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: ΝΑΤΟϊκά σχέδια οι πληροφορίες που θα διέρρεε ο αξιωματικός

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Βρήκαν τη διαρροή προπανίου σε ρηγμάτωση των σωληνώσεων στο υπόγειο του εργοστασίου - Φωτογραφία ντοκουμέντο

07:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Πέραμος: Συνεχόμενες αντιφάσεις από τη σύντροφο του 27χρονου - Είχε σχέση με φίλο του

06:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Τα ψέματα του πατέρα στην Αστυνομία - Γιατί φοβόταν τον... Πούτιν

20:23ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ελλάδας: Χάλκινη στο Ευρωπαϊκό η Εθνική Γυναικών στο πόλο! Συνεχίζει τη συλλογή μεταλλίων

23:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Έκπληξη της Βιλερμπάν πριν την 27η αγωνιστική

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Ο πραγματικός λόγος που οι γονείς της δεν πηγαίνουν στη Γερμανία να τη βρουν

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του Κόσμου: «Μετά από 25 χρόνια διαπομπεύθηκα με κατασκευασμένα στοιχεία από παιδιά με παραβατικό παρελθόν» λέει σε μήνυμά του ο πατήρ Αντώνιος

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Πού είναι η Λόρα; Γιατί χάθηκαν τα ίχνη της μετά την πτήση LH1283 για Φρανκφούρτη - Τα «σκοτεινά» σημεία

19:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Φθινοπωρινό το σκηνικό και την Παρασκευή - Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη

19:44ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Δεν το… κουνάει από τους Μπακς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο! Η τελική απόφαση για τη φετινή σεζόν

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Υβριδικός πόλεμος στο διάστημα: Ρωσικά διαστημικά σκάφη αναχαίτισαν τουλάχιστον 12 δορυφόρους της Ευρώπης

17:45ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δέσμευση λογαριασμών Παναγόπουλου για ξέπλυμα: Το modus operandi, οι απ' ευθείας αναθέσεις έργων 75 εκατ. για κατάρτιση εργαζομένων και η εναλλαγή των ίδιων εταιρειών

20:34ΕΛΛΑΔΑ

«Είχε μπει πολλές φορές σε ψυχιατρείο» λέει ο γιος της δασκάλας yoga που ανατίναζε αυτοκίνητα

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας ο στρατιωτικός που συνελήφθη για κατασκοπεία - Η δράση του

06:35WHAT THE FACT

Διατροφολόγος προειδοποιεί όσους καταναλώνουν σπόρους chia

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ