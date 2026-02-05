Βιολάντα: Έφοδος της ΔΑΕΕ στο σπίτι του Τζιωρτζιώτη - Ξανάρχισαν οι έρευνες για τη φονική έκρηξη

Στα συντρίμμια των εγκαταστάσεων του εργοστασίου «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, επέστρεψαν σήμερα Πέμπτη, στελέχη του Τμήματος Aντιμετώπισης Eγκλήματων Εμπρησμού, μετά τη φονική έκρηξη της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Η αυτοψία είχε διακοπεί προσωρινά λόγω της επικινδυνότητας από τα αυξημένα επίπεδα προπανίου στο υπέδαφος.

Μετά την υποχώρησή τους σε ασφαλή όρια, οι έρευνες συνεχίζονται παρουσία εισαγγελέα με τη συμμετοχή ειδικών εμπειρογνωμόνων, μεταλλειολόγων και κλιμακίου της 8ης ΕΜΑΚ, ενώ η εταιρεία έχει ορίσει δικό της πραγματογνώμονα για την παρακολούθηση της διαδικασίας.

Έφοδος στο σπίτι του του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα»

Παράλληλα, πληροφορίες θέλουν άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) να έχουν πραγματοποιήσει έφοδο τόσο στο εργοστάσιο όσο και στην κατοικία του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα», Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, έχοντας κατασχέσει υπολογιστές, τάμπλετ και διάφορο ηλεκτρονικό εξοπλισμός, καθώς και έγγραφα.





Ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης είχε συλληφθεί στις 27 Ιανουαρίου μαζί με τον τεχνικό ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας, κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από αμέλεια, έκρηξη, εμπρησμό από αμέλεια και σωματικές βλάβες.

Το υπόγειο-φάντασμα

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, το υπόγειο στο οποίο φέρεται να σημειώθηκε η έκρηξη, ήταν αδήλωτο.

Ο πολιτικός μηχανικός που το 2018 εξέδωσε την άδεια επέκτασης του μοιραίου κτιρίου στο οποίο σημειώθηκε η φονική έκρηξη, μάλιστα, ισχυρίζεται πως δεν αποτύπωσε το υπόγειο "φάντασμα" γιατί του είπαν πως δεν έχει καμία λειτουργική αξία.

Όταν ο ίδιος ρώτησε αν πρέπει να τακτοποιηθεί ο αλλά του είπαν ότι είναι χώρος που έμεινε αμπάζωτος από την κατασκευή του εργοστασίου και δεν χρειαζόταν.