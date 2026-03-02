Ρεζά Παχλαβί: «Το καθεστώς μπορεί να πέσει – Ώρα για δημοκρατική μετάβαση»

Ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου Σάχη του Ιράν, δηλώνει ότι οι εξελίξεις μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ από αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα ενδέχεται να ανοίξουν τον δρόμο για την κατάρρευση του ισλαμικού καθεστώτος και μια πολιτική μετάβαση.

Ο Παχλαβί ζει εκτός Ιράν από το 1979, όταν ο πατέρας του, Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί, ανατράπηκε με την Ισλαμική Επανάσταση που οδήγησε στη δημιουργία της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Μιλώντας στην εκπομπή «60 Minutes», υποστήριξε ότι, παρά τα 47 χρόνια στην εξορία, το Ιράν παραμένει στο επίκεντρο της ζωής του και ότι πολλοί Ιρανοί τον βλέπουν ως πιθανό μεταβατικό ηγέτη.

Παρουσιάζοντας το όραμά του για την «επόμενη μέρα», έθεσε τέσσερις βασικούς άξονες: διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, σαφή διαχωρισμό κράτους και θρησκείας ως προϋπόθεση για τη δημοκρατία, πλήρη ισότητα όλων των πολιτών και προστασία των ατομικών ελευθεριών, καθώς και μια ανοιχτή δημοκρατική διαδικασία μέσω της οποίας οι ίδιοι οι πολίτες θα αποφασίσουν το σύστημα διακυβέρνησης.

Ο Παχλαβί δήλωσε επίσης ότι οραματίζεται ειρηνικές σχέσεις με το Ισραήλ και υποστήριξε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα πρέπει να διαλυθεί πλήρως, στο πλαίσιο μιας συνολικής επανεκκίνησης της χώρας στη διεθνή σκηνή.