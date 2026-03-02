Σαν σήμερα 2 Μαρτίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 2 Μαρτίου

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 2 Μαρτίου.

  • 1822 - Οι Έλληνες επαναστάτες υπό τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη νικούν τους Οθωμανούς στη μάχη του Γηροκομείου.
  • 1913 - Οι Έλληνες στρατιώτες που επέβαιναν στα πολεμικά πλοία αποβιβάστηκαν στο Βαθύ, όπου έγιναν δεκτοί με ενθουσιασμό από τον τοπικό πληθυσμό. Η απελευθέρωση της Σάμου είναι γεγονός.
  • 1973 - Παλαιστίνιοι αντάρτες της οργάνωσης Μαύρος Σεπτέμβρης εκτελούν τρεις ομήρους διπλωμάτες (δύο Αμερικανούς και έναν Βέλγο), εντός της Πρεσβείας της Σαουδικής Αραβίας στην πρωτεύουσα του Σουδάν, Χαρτούμ.
  • 2019 - Πεθαίνει ο βραβευμένος με Πούλιτζερ, Έλληνας φωτογράφος και φωτορεπόρτερ, Γιάννης Μπεχράκης.
