Ιρανικά ΜΜΕ: Τουλάχιστον 20 νεκροί σε πλήγμα στην πλατεία Νιλοφάρ στην Τεχεράνη
Νέα πολύνεκρη επίθεση στην Τεχεράνη
Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι περισσότεροι από 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση στην πλατεία Νιλοφάρ στην Τεχεράνη, καθώς συνεχίζονται οι αεροπορικές επιδρομές.
Αναφέρονται ισχυρές εκρήξεις στην ιρανική πρωτεύουσα, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο για πλήγματα και σε ανατολικές και δυτικές περιοχές της χώρας. Οι ίδιες πηγές εκφράζουν φόβους ότι δεν στοχοποιούνται μόνο στρατιωτικά και πολιτικά κέντρα, αλλά και κατοικημένες περιοχές.
Σύμφωνα με το πρακτορείο Mehr, οι επιδρομές ξεκίνησαν από τη συνοικία Παστέρ, όπου βρίσκονται τα γραφεία του ανώτατου ηγέτη και του προέδρου. Γίνεται λόγος για σοβαρές ζημιές σε κτήρια κατοικιών, με ορισμένα να έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.
Παράλληλα, αξιωματούχος δήλωσε ότι 180 παιδιά σκοτώθηκαν σε σχολείο θηλέων στη Μιναμπ, στο νότιο Ιράν. Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.