Ιρανικά ΜΜΕ: Τουλάχιστον 20 νεκροί σε πλήγμα στην πλατεία Νιλοφάρ στην Τεχεράνη

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι περισσότεροι από 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση στην πλατεία Νιλοφάρ στην Τεχεράνη, καθώς συνεχίζονται οι αεροπορικές επιδρομές.

Αναφέρονται ισχυρές εκρήξεις στην ιρανική πρωτεύουσα, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο για πλήγματα και σε ανατολικές και δυτικές περιοχές της χώρας. Οι ίδιες πηγές εκφράζουν φόβους ότι δεν στοχοποιούνται μόνο στρατιωτικά και πολιτικά κέντρα, αλλά και κατοικημένες περιοχές.

THREAD: Verified videos of the Iran/US/Israel war - 2 March



The Abbasabad Police Station at Tehran's Nilufar Square has been destroyed after air strikes on Monday morning. Several adjacent buildings have also been damaged.



Location: 35.7380964,51.4327227@GeoConfirmed

March 2, 2026



Σύμφωνα με το πρακτορείο Mehr, οι επιδρομές ξεκίνησαν από τη συνοικία Παστέρ, όπου βρίσκονται τα γραφεία του ανώτατου ηγέτη και του προέδρου. Γίνεται λόγος για σοβαρές ζημιές σε κτήρια κατοικιών, με ορισμένα να έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

تصاویری که روز یکشنبه از تهران مخابره شده حمله هوایی به ساختمان پلیس در میدان نیلوفر - محله عباس آباد - را نشان می‌دهد.



در این تصاویر از این ساختمان که مقر پلیس آگاهی و موادمخدر هم بوده تنها اسکلت آهنی آن که در حال سوختن است، دیده می‌شود.



پایتخت ایران روز یکشنبه شاهد حملات… pic.twitter.com/G2Yr4cOJuR

March 2, 2026



Παράλληλα, αξιωματούχος δήλωσε ότι 180 παιδιά σκοτώθηκαν σε σχολείο θηλέων στη Μιναμπ, στο νότιο Ιράν. Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.