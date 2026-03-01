Το Διαδίκτυο τρολάρει του τρομοκρατημένους influencers του Ντουμπάι - Από τον Παράδεισο στην Κόλαση

Snapshot Διάσημοι influencers έχουν εγκλωβιστεί στο Ντουμπάι λόγω των συγκρούσεων και των αντίποινων μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Το Ντουμπάι, κάποτε θεωρούμενο ασφαλές, μετατράπηκε σε επικίνδυνη ζώνη με κλειστό τον εναέριο χώρο και το διεθνές αεροδρόμιο.

Οι αναρτήσεις των influencers που εκφράζουν φόβο αντιμετωπίζονται με ειρωνεία και κριτική από χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Οι αρχές του Ντουμπάι απείλησαν με πρόστιμα και φυλάκιση όσους διανέμουν βίντεο από τις επιθέσεις, περιορίζοντας την πληροφόρηση.

Τουρίστες και κάτοικοι αναγκάστηκαν να μείνουν σε χώρους όπως πάρκινγκ και υπόγεια, με περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες και ασφάλεια.

Μία απίστευτη χαρά με τον τρόμο διάσημων influencers, οι οποίοι έχουν παγιδευτεί στο Ντουμπάι, χωρίς καμία διέξοδο διαφυγής, επιρκατεί στο διαδίκτυο.

Τα πλάνα από το κατάμεστο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, τις πρώτες ώρες της αμερικανο-ισραηλινής επίθεσης και πριν τα σκληρά αντίποινα που εξαπέλυσε το Ιράν, βομβαρδίζοντας τον «παράδεισο» των Εμιράτων, αλλά και τα όσα ακολούθησαν με το χτύπημα σε πολυτελές ξενοδοχείο στο τεχνητό νησί, την εκκένωση του Burj Khalifa, κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Ξαφνικά η ασφαλέστερη πόλη στον κόσμο μετατράπηκε σε «παγίδα θανάτου» για χιλιάδες κόσμου, όχι μόνο τουρίστες, αλλά και ξένους εργαζόμενους που βρέθηκαν στη περιοχή με τις οικογένειές τους, για μία καλύτερη ζωή.

Την ώρα όμως που διάσημοι influencers κάνουν αυτό που έχουν μάθει καλύτερα, αναρτήσεις με τις οποίες μοιράζονταν τον φόβο τους, πολλοί στο διαδίκτυο δεν δείχνουν να συμμερίζονται τις ανησυχίες τους, με αρκετούς να χρησιμοποιούν μάλιστα ειρωνικό ύφος στα σχόλιά τους.

Qu'ils restent où ils sont ,ils ont choisi Dubai c'est leur choix! https://t.co/cc4XjxulXj — Albert je déteste LFI et l'ultra gauche (@Albert02794608) March 1, 2026

(Γάλλοι influencers ζητούν από τον Μακρόν να τους επαναπατρίσει)

«Ας μείνουν εκεί που είναι, επέλεξαν το Ντουμπάι, είναι δική τους επιλογή!» σχολιάζει τους Γάλλους influencers ο χρήστης που ανέβασε το βίντεο

«Δεν αισθάνομαι άσχημα για τους influencers ή τους δημιουργούς περιεχομένου που έχουν κολλήσει στο Ντουμπάι. Σας είπαμε να σταματήσετε να πηγαίνετε εκεί», έγραψε ένας χρήστης.

«Ξαφνικά, το Ντουμπάι δεν είναι πια ένα καμάρι για τους επίδοξους influencers του Instagram», σχολίασε άλλος.

Καθώς τα αντίποινα του Ιράν εντεινόταν, τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν ότι είχαν κλείσει «εν μέρει και προσωρινά» τον εναέριο χώρο τους ως προληπτικό μέτρο, αφήνοντας χιλιάδες τουρίστες εγκλωβισμένους.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι έκλεισε εν μέσω του παγκόσμιου χάους στις πτήσεις, με καπνό να ανεβαίνει από την περιοχή σήμερα το πρωί.

Russian tourists spent the night in Dubai in parking lots and basements



Vacationers were given mattresses, and food and water carts were organized.



Tourists are asked not to go near the hotel pools, and swimming in the sea can be forgotten — after the missile strikes, the… pic.twitter.com/OBI4KciEZR — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2026

Χθες το βράδυ, οι αρχές του Ντουμπάι φέρεται να απείλησαν τους κατοίκους με πρόστιμα έως και 45.000 ευρώ ή φυλάκιση για τη διανομή βίντεο από τις επιθέσεις, περιορίζοντας σοβαρά τις πληροφορίες που βγαίνουν από την πόλη.

