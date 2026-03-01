Οργή για μυστηριώδη λογαριασμό στοιχημάτων που έβγαλε 500.000 από επιθέσεις στο Ιράν

Οργή για τον διαδικτυακό τζογαδόρο, ο οποίος έβγαλε κέρδισε σχεδόν μισό εκατομμύριο δολάρια στοιχηματίζοντας στο πότε οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν το Ιράν.

Ο χρήστης @Magamyman έχει κερδίσει περισσότερα από 637.000 δολάρια τις τελευταίες 30 ημέρες, αφού στοιχηματίζει σε μια σειρά από πολιτικά φορτισμένα ζητήματα.

Η μεγαλύτερη νίκη του μυστηριώδους στοιχηματιστή ήρθε το Σάββατο, όταν κέρδισε 82,73% στοιχηματίζοντας ότι οι ΗΠΑ θα επιτεθούν στο Ιράν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου.

Ο χρήστης κέρδισε περισσότερα από 195.198 δολάρια στοιχηματίζοντας στις εξελίξεις στο Ιράν, γεγονός που οδήγησε τους χρήστες των κοινωνικών μέσων να τον κατηγορήσουν για εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών, παρά το γεγονός ότι δεν προσκόμισε ουσιαστικές αποδείξεις για να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς του.

Οι εξαγριωμένοι χρήστες του X ζήτησαν περισσότερη διαφάνεια και κάλεσαν την διαχειρίστρια εταιρία στοιχημάτων, η οποία επανέλαβε τις δραστηριότητές της στις ΗΠΑ νωρίτερα φέτος, να απαγορεύσει «οποιοδήποτε στοίχημα που θα μπορούσε να επηρεάσει την εθνική ασφάλεια».

Κάποιοι υποστήριξαν ότι «χρειάζεται εποπτεία» στις ιστοσελίδες online στοιχημάτων, ενώ άλλοι τόνισαν πώς η επιτυχία του «εγείρει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με το insider trading και την ανάγκη για διαφάνεια στις αγορές προβλέψεων».

Άλλοι, ωστόσο, έσπευσαν να υπερασπιστούν τον χρήστη, ισχυριζόμενοι ότι ήταν σαφές ότι οι ΗΠΑ θα επιτίθεντο σύντομα στο Ιράν, με έναν χρήστη να παραδέχεται ότι κι αυτός πόνταρε στην επίθεση την Παρασκευή, αφού ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ διέταξε εκκενώσεις.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο @Magamyman έχει τοποθετήσει και κερδίσει πολλά στοιχήματα για την πολιτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του πότε το Ισραήλ θα χτυπήσει το Ιράν.

Παρόλο που δεν υπάρχουν δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες που να υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς περί εμπιστευτικής εκμετάλλευσης, οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν χαρακτηρίσει τη νίκη του @Magamyman ως «εντελώς απαράδεκτη».