Οργή για μυστηριώδη λογαριασμό στοιχημάτων που έβγαλε 500.000 από επιθέσεις στο Ιράν

Έχει κερδίσει περισσότερα από 637.000 δολάρια τις τελευταίες 30 ημέρες, με στοιχήματα για την πολιτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Οργή για μυστηριώδη λογαριασμό στοιχημάτων που έβγαλε 500.000 από επιθέσεις στο Ιράν
AP
WHAT THE FACT
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οργή για τον διαδικτυακό τζογαδόρο, ο οποίος έβγαλε κέρδισε σχεδόν μισό εκατομμύριο δολάρια στοιχηματίζοντας στο πότε οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν το Ιράν.

Ο χρήστης @Magamyman έχει κερδίσει περισσότερα από 637.000 δολάρια τις τελευταίες 30 ημέρες, αφού στοιχηματίζει σε μια σειρά από πολιτικά φορτισμένα ζητήματα.

Η μεγαλύτερη νίκη του μυστηριώδους στοιχηματιστή ήρθε το Σάββατο, όταν κέρδισε 82,73% στοιχηματίζοντας ότι οι ΗΠΑ θα επιτεθούν στο Ιράν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου.

Ο χρήστης κέρδισε περισσότερα από 195.198 δολάρια στοιχηματίζοντας στις εξελίξεις στο Ιράν, γεγονός που οδήγησε τους χρήστες των κοινωνικών μέσων να τον κατηγορήσουν για εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών, παρά το γεγονός ότι δεν προσκόμισε ουσιαστικές αποδείξεις για να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς του.

Οι εξαγριωμένοι χρήστες του X ζήτησαν περισσότερη διαφάνεια και κάλεσαν την διαχειρίστρια εταιρία στοιχημάτων, η οποία επανέλαβε τις δραστηριότητές της στις ΗΠΑ νωρίτερα φέτος, να απαγορεύσει «οποιοδήποτε στοίχημα που θα μπορούσε να επηρεάσει την εθνική ασφάλεια».

Κάποιοι υποστήριξαν ότι «χρειάζεται εποπτεία» στις ιστοσελίδες online στοιχημάτων, ενώ άλλοι τόνισαν πώς η επιτυχία του «εγείρει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με το insider trading και την ανάγκη για διαφάνεια στις αγορές προβλέψεων».

Άλλοι, ωστόσο, έσπευσαν να υπερασπιστούν τον χρήστη, ισχυριζόμενοι ότι ήταν σαφές ότι οι ΗΠΑ θα επιτίθεντο σύντομα στο Ιράν, με έναν χρήστη να παραδέχεται ότι κι αυτός πόνταρε στην επίθεση την Παρασκευή, αφού ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ διέταξε εκκενώσεις.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο @Magamyman έχει τοποθετήσει και κερδίσει πολλά στοιχήματα για την πολιτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του πότε το Ισραήλ θα χτυπήσει το Ιράν.

Παρόλο που δεν υπάρχουν δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες που να υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς περί εμπιστευτικής εκμετάλλευσης, οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν χαρακτηρίσει τη νίκη του @Magamyman ως «εντελώς απαράδεκτη».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:26ΚΟΣΜΟΣ

Οι δύο όψεις του Ιράν: Πανηγυρισμοί και θρήνος για τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ

23:16ΕΛΛΑΔΑ

Έλληνας χορευτής τρέλανε τους Άραβες σηκώνοντας τραπέζι με τα δόντια του

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Τέσσερις εβδομάδες ακόμη ο πόλεμος με το Ιράν»

23:05WHAT THE FACT

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά

22:57ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Συγκινεί ο Νίκος Πλακιάς: «Μου στέρησαν ότι σημαντικότερο είχα στη ζωή μου»

22:48ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ ισοπέδωσαν το αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης με 100 ισραηλινά μαχητικά

22:48ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού: Άλμα στα 8,22μ. από τον Μίλτο Τεντόγλου

22:45WHAT THE FACT

Οργή για μυστηριώδη λογαριασμό στοιχημάτων που έβγαλε 500.000 από επιθέσεις στο Ιράν

22:44ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο έγκλημα στην Ξάνθη: Δολοφόνησε τον συγχωριανό του με τσεκούρι

22:34ΚΟΣΜΟΣ

Το Διαδίκτυο τρολάρει του τρομοκρατημένους influencers του Ντουμπάι - Από τον Παράδεισο στην Κόλαση

22:25ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Τρίτης (3/3)

22:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Ισόβαθμοι στην κορυφή ΑΕΚ – Ολυμπιακός, «πάτησε» τετράδα ο Παναθηναϊκός

22:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ανατροπή στον Κολωνό: Έψαχνε δομή για κακοποιημένες γυναίκες η έγκυος που πέθανε

22:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Άρης 3-1: Έπιασε τετράδα με Τετέι και Ταμπόρδα!

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 1/3/2026 : Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 2.900.000 ευρώ

22:01ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στη Νέα Μάκρη: Πέθανε ξαφνικά ο 12χρονος Βασίλης

21:55ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί σε μπαρ στο Τέξας: Τρομοκρατικό χτύπημα, αναφέρει το FBI - Τρεις νεκροί

21:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - Άρης 3-1 (ΤΕΛΙΚΟ): Νίκη με τις χρυσές αλλαγές του Μπενίτεθ

21:33ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν: «Λυπήθηκα για τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ»

21:32LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη για Μέση Ανατολή: «Ζούμε σε καιρούς που μας δοκιμάζουν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ανατροπή στον Κολωνό: Έψαχνε δομή για κακοποιημένες γυναίκες η έγκυος που πέθανε

22:01ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στη Νέα Μάκρη: Πέθανε ξαφνικά ο 12χρονος Βασίλης

22:44ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο έγκλημα στην Ξάνθη: Δολοφόνησε τον συγχωριανό του με τσεκούρι

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Λόρα: Γιατί έφυγε από την Ελλάδα - Τι είπε στις γερμανικές Αρχές

22:34ΚΟΣΜΟΣ

Το Διαδίκτυο τρολάρει του τρομοκρατημένους influencers του Ντουμπάι - Από τον Παράδεισο στην Κόλαση

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος πρόδωσε τον Αλί Χαμενεΐ; Πώς η Mossad εντόπισε την τοποθεσία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν

17:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο Μάρτης δεν θα είναι «γδάρτης» - Η ανάλυση Κολυδά για τις πρώτες ημέρες του μήνα και τον ρόλο του «βόρειου ρεύματος»

21:21ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - 2η μέρα πολέμου στη Μέση Ανατολή: Οι Ισραηλινοί σφυροκοπούν την Τεχεράνη - Χτύπησαν την ιρανική τηλεόραση - Πρώτες απώλειες Αμερικανών στρατιωτών

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 1/3/2026 : Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 2.900.000 ευρώ

20:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνός: «Όχι ρε, όχι ρε, όχι ρε» - Οι τελευταίες κραυγές πριν βρεθεί νεκρή η 31χρονη έγκυος

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα: Ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ - Οι προϋποθέσεις για τις πληρωμές

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Πότε παραγράφονται τα χρέη για τα κοινόχρηστα

08:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα απάτη μέσω Viber χρησιμοποιεί το όνομα της Temu - Υπόσχονται απολαβές από 200 ευρώ την ημέρα

09:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πήγε να δει WWE και τον παρακαλούσαν να «μετακομίσει» στους Νικς! (βίντεο)

09:35ΚΟΣΜΟΣ

Νουρ Παχλαβί: Ποια είναι η εξόριστη πριγκίπισσα του Ιράν που ζήτησε βοήθεια από τον Τραμπ για την ανατροπή του καθεστώτος

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Τέσσερις εβδομάδες ακόμη ο πόλεμος με το Ιράν»

18:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την πορεία του Μάρτη - «Άγνωστο αν θα είναι γδάρτης...»

22:57ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Συγκινεί ο Νίκος Πλακιάς: «Μου στέρησαν ότι σημαντικότερο είχα στη ζωή μου»

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Λαδά: Πώς έγινε η τραγωδία στο «Ελ.Βενιζέλος» - Η συγκλονιστική περιγραφή του αδελφού της

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Οι πέντε λόγοι που οδήγησαν ανακριτή και εισαγγελέα στην απόφαση προφυλάκισης Τζιωρτζιώτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ